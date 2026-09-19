La Argentina podrá ser el segundo exportador mundial de maiz, desplazando por primera vez a Brasil

De acuerdo con las estimaciones de la CONAB de Brasil (Comisión Nacional de Abastecimiento), la producción de soja y de maíz de la próxima campaña 2026/27 podría llegar a ser récord. Para maíz, el organismo estima una producción de 148 millones de toneladas, contra los 139 millones que está proyectando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés).

El consumo interno de maíz en Brasil alcanzaría un nuevo récord de 104,8 millones de toneladas, traccionado por el crecimiento de la producción de proteínas animales y el auge que se está produciendo en las plantas de bioetanol de maíz, principalmente en el estado de Mato Grosso. Actualmente, dicho estado es el principal clúster de producción de etanol de maíz en Brasil, con más de 14 plantas en funcionamiento y un volumen de producción récord que supera los 6700 millones de litros. Además, consume más de 14 millones de toneladas de maíz por año.

Se destaca la empresa Inpasa, en la localidad de Sinop, como la mayor planta productora de bioetanol de maíz de todo Brasil. Según el Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), se espera que la demanda interna en el estado supere las 22 a 27 millones de toneladas anuales debido a la apertura de nuevas plantas.

Mato Grosso concentra entre el 70% y el 79% de toda la producción nacional de etanol de maíz en Brasil, transformando la producción de maíz de segunda (safrinha) en el principal motor de su consumo interno.

No es solamente la demanda de las plantas de etanol la que consume maíz. También hay que agregar al resto de los productores de proteína animal, como la industria porcina y la avícola, que representan un destino relevante dentro de la demanda interna del principal estado agropecuario del país.

Si bien el consumo interno de maíz dentro del estado de Mato Grosso es una fortaleza, el punto débil se concentra en las exportaciones de maíz del principal estado productor y exportador de Brasil. Si las proyecciones del IMEA de llegar a consumir entre 22 y 27 millones de toneladas de maíz en las plantas de etanol se cumplen, lo que implica casi duplicar el consumo actual, el principal sector que verá resentida su actividad será el exportador de maíz.

La exportación de maíz, en alza Marcos Brindicci - X90087

Es por este motivo que consideramos que, más temprano que tarde, la Argentina podrá ocupar el segundo lugar como exportador mundial de maíz, desplazando a Brasil. En estos momentos, la Argentina tiene declaradas ventas al exterior de la campaña 2025/26 por 35 millones de toneladas y las compras de la exportación llegan a un total de 39 millones de toneladas.

Es muy probable que este año la Argentina supere los 45 millones de toneladas de exportaciones, de acuerdo con estimaciones del USDA, mientras que Brasil se proyecta con 42 millones de toneladas.

“El maíz argentino está muy competitivo en precio y en volumen”, explica Gustavo Idígoras, titular de la cámara de exportadores y procesadores de granos de Argentina, CIARA-CEC.

El volumen de embarques para agosto-septiembre puede llegar a un máximo de diez millones de toneladas. Idígoras dijo que la demanda de países del norte de África, tradicionales clientes del maíz ucraniano, ha sido un factor clave en el crecimiento de las ventas.

Los exportadores argentinos han tenido reuniones bilaterales con diferentes representantes de países del norte de África. Claramente, es una señal promisoria para mejorar la competividad del cultivo.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados