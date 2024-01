escuchar

Con mercados en el mundo reclamando prácticas más sustentables y una producción agropecuaria que avanza en ese sentido, la logística, uno de los eslabones fundamentales en la cadena agroindustrial, se enfrenta con un enorme reto en términos de impacto: la Argentina es un país de 3.761.274 kilómetros cuadrados, lo que implica una inevitable emisión de dióxido de carbono.

En este escenario, Humber, una plataforma digital dedicada a simplificar la logística del campo, eliminará la huella de carbono de los viajes de los camiones a través de inversiones sostenibles, donde “los dadores de carga interesados recibirán un certificado validado internacionalmente”.

Atentos a este desafío, lanzó el 1º de enero pasado su Programa de Neutralización del 100% de la Huella de CO₂, “con el que se compromete a compensar el total de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) generadas por los viajes de los clientes que usen esta herramienta”.

Creada en 2016, Humber es una empresa agrotech que busca los cambios de paradigma que presenta la agroindustria y su logística. Con 41.200 miembros, que se dividen entre 4800 dadores de carga (productores y acopios) y 36.400 transportistas, hasta la actualidad, los camioneros que utilizaron la plataforma recorrieron más de 10.000.000 kilómetros en 2023 trasladando principalmente cargas de soja, maíz, girasol, trigo, maní, arroz, fertilizante y arena.

Atentos a este desafío, Humber lanzó el 1º de enero pasado su Programa de Neutralización del 100% de la Huella de CO₂, “con el que se compromete a compensar el total de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) generadas por los viajes de los clientes que usen esta herramienta” Archivo

“Gracias a este programa se reducirán por lo menos 8000 toneladas de dióxido de carbono, que se corresponden a unos tres millones de litros de gasoil. De forma totalmente gratuita, Humber contabilizará los litros consumidos de los viajes de cada dador de carga que acepte los términos y decida participar del programa para luego medir el impacto de estos traslados y calcular las emisiones de dióxido de carbono, considerando la cantidad y el tipo de combustible consumido”, indicaron en la empresa.

Luego, señalaron, “todas las emisiones serán compensadas con bonos verdes: inversiones de impacto positivo para el medio ambiente como energía limpia, forestación, entre otros, sin costo ni esfuerzo adicional para los que decidan sumarse al programa”.

Según comentaron, el “proceso cuenta con respaldo internacional, ya que se ejecuta directamente a través de la empresa de tecnología ambiental PDI Technologies y, finalmente, se emite el certificado avalado por EY (Ernst & Young) a nombre del dador de carga”.

En la compañía recordaron que la medición y reducción de la huella de carbono “van en un camino acelerado a convertirse en un requisito y un elemento indispensable en todas las industrias” Gentileza Beat Argentina.

“De esta forma no solo se disminuye el impacto de la logística del agro en el medioambiente, sino que además las empresas del agro consiguen un certificado que valida la acción y puede, por ejemplo, ayudarlos a acceder a mercados más exigentes”.

Para Juan José Debuchy, CEO y cofundador de Humber, “con el Programa de Neutralización del 100% de la Huella de CO₂, inédito en la logística del agro argentino, se tomó un compromiso de valor para el mercado y los consumidores: es una innovación que responde a las tendencias de la industria y a la necesidad del planeta”.

“En Humber siempre tuvimos muy presente la importancia de la sustentabilidad y el impacto positivo en el ambiente. La plataforma permite reducir los viajes ociosos, es decir que los camiones que se trasladan vacíos tienen la posibilidad de incorporar una carga, haciendo más eficiente el sistema logístico y reduciendo las emisiones de GEI”, agregó.

En la compañía recordaron que la medición y reducción de la huella de carbono “van en un camino acelerado a convertirse en un requisito y un elemento indispensable en todas las industrias”. “Por un lado, la Unión Europea aprobó una normativa N° 995/2010 que regula los productos libres de deforestación. Esta regulación entrará en vigencia a partir del 2025 y los países que no cumplan con el parámetro no podrán exportar sus cultivos. Pero también los consumidores son protagonistas: según datos del Bureau of Economic Analysis, el 45% de la población latinoamericana, principalmente millennials e integrantes de la Generación Z, está dispuesta a pagar más por productos sustentables y responsables con el medio ambiente”, finalizaron.