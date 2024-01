escuchar

CÓRDOBA.- Los importadores de carne argentina coinciden en “celebrar” la decisión del gobierno de Javier Milei de levantar el último cepo a las exportaciones del producto, aunque advierten que más que para aumentar volúmenes de operaciones servirá para consolidar a los clientes que ya existen. Es que con las restricciones vigentes en los últimos años, la imposibilidad de satisfacer determinadas demandas terminaba redireccionándola a otros oferentes. Uruguay, Paraguay y Nueva Zelanda son algunos de los que reemplazaron a la Argentina.

En concretó, el Gobierno abrió la posibilidad de vender al mundo reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, cuarto trasero con hueso, medias reses incompletas con hueso y cuartos delanteros incompletos con hueso, además de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío. La traba había sido impuesta por la gestión de Alberto Fernández y se venció el 31 de diciembre pasado.

En 2023 la Argentina cumplió con los contingentes arancelarios (como se denominan técnicamente a los acuerdos por zonas) tanto con Estados Unidos (va de enero a diciembre) como con la Unión Europea (la cuota Hilton va de julio a julio) y exportó 920.000 toneladas de res con hueso, un buen número que no estuvo acompañado por los precios. Ingresaron US$2700 millones, US$300 millones menos que en 2022.

La eliminación de las restricciones es calificada como “conveniente” por Eduardo Ríos Centeno, de Rellman Foods SA, importadora de carne de vacuna de alta calidad de América del Sur a clientes de Europa, Medio Oriente, Singapur y Hong Kong. “Es importante para el segmento de demanda de carne argentina que muchas veces pedía colita de cuadril o vacío y le respondíamos que no se podía. Esa respuesta aleja a los clientes, por eso no creo que aumente el volumen de ventas, pero sí ayudará a consolidar”.

El asado estaba entre los productos prohibidos para exportar

Ríos Centeno advierte que se vienen consolidando otros oferentes que lograron “calidad, precio, más sofisticación”. Señala que, en algunos casos, como Paraguay, seguramente hicieron ese camino tomando como referencia a la Argentina donde, por “malas políticas gubernamentales”, los ganaderos se fueron inclinado por otras producciones.

Con 35 años en Londres, Roberto Jellinek es fundador de la importadora Building Bridges y de Casa Argentina (restaurante y tienda de productos). Entiende que la eliminación del cepo “impactará positivamente” en vacío y matambre. “Nos estábamos privando de esos dos cortes -añade-. El asado no va a entrar al Reino Unido porque la carne con hueso tiene restricciones, como en la Unión Europea. Será bueno para la restauración [de la exportación], en particular. Claro que tiene que haber consistencia en la decisión”.

También hubo un cepo para vender al mundo reses enteras y medias reses Ignacio Sanchez

Desde la empresa familiar de importación de carne DAT que desde Colonia (Alemania) distribuye en la Unión Europea, Mauricio Trípodi, plantea que la decisión les da “más opciones” y explica que los cortes delanteros para ingresar a Europa “pagan más impuestos, es una fórmula especial, pero equivale a unos 3,04 euros por kilo más 12,8% del valor de la factura para carnes por fuera de la cuota Hilton. Queda muy caro para los consumidores”.

La Unión Europea y el Reino Unido solo permiten ingresar carne con hueso de zonas debajo del paralelo 42 (Patagonia). En la Argentina el frigorífico rionegrino Fridevi es la única industria que está habilitada para exportar en toda la región. “No hay volumen suficiente -apunta Ríos Centeno-. La plancha de asado argentina no es conveniente para importarla”.

Oportunidad

“Para nosotros es una excelente noticia -sostiene Mariano Pechuan, quien fue el primer importador de carne argentina a Canadá-. Cuando se impusieron las restricciones nos afectó mucho las ventas ya que había cortes que tenían mucha demanda y debimos suplir con carne uruguaya. Los clientes nos siguen pidiendo por la Argentina, así que es una muy buena oportunidad”.

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, Mario Ravettino, tiene una interpretación similar a la de los importadores consultados por LA NACION. Indica que la decisión del Gobierno constituye una señal “muy clara de previsibilidad en un negocio de largo plazo tanto para el que importa como para el productor y el frigorífico”, pero admite que “generar confianza nuevamente llevará tiempo; hay que volver a instaurar la idea de que ‘siempre’ se va a proveer”.

Mario Ravettino: “Generar confianza nuevamente llevará tiempo; hay que volver a instaurar la idea de que ‘siempre’ se va a proveer” Ricardo Pristupluk

Guillermo Pérez Cena, empresario argentino en Ho Chi Minh (Vietnam), importador de productos argentinos con distribución y la tienda Del Plata Argentina Market), plantea que los años en que las exportaciones fueron restringidas generaron “un cambio” en los mercados asiáticos y también en los europeos.

“La diferencia entre ambos es que se vieron muy afectadas las operaciones hacia China, ya que los frigoríficos enviaban contenedores compensados de cortes vacunos, entre ellos los más demandados y eso provocó complicaciones en los precios de venta y cantidades disponibles, mientras que en Europa se mantuvieron los cortes premium”, describe.

En el caso de Vietnam, que es un mercado emergente para los exportadores de carnes y donde “aun se está promoviendo la Marca de Origen”, no afectó en primera instancia: “Nos focalizamos en la venta de cortes de alto valor como el ribeye, tenderloin, heart of rump y picaña, que van destinados al retail de calidad; la demanda de otros cortes no se pudo desarrollar por las trabas”. Sobre la posibilidad de importar asado, añade que es una “muy buena noticia” para el área de restaurantes como son las “parrillas argentinas”.

La falta de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Vietnam o con el Asean a criterio de Pérez Cena quita competitividad por los aranceles que cargan a los productos argentinos. Los cortes con huesos tiene aranceles más altos que los sin hueso.