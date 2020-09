Mateo Salvatto participó de Expoagro Digital con un mensaje sobre la nueva revolución industrial

El joven emprendedor y campeón internacional de robótica, Mateo Salvatto, participó de la apertura de Expoagro Digital con un mensaje para motivar a las nuevas generaciones a apostar por la tecnología y de cuál debería ser el rol del Estado para impulsar los nuevos emprendimientos. "La Argentina es el país de Latinoamérica con más empresas unicornio per cápita", dijo.

El creador de Háblalo, luego de contar parte de su historia y cómo decidió incursionar en el mundo de la tecnología, también se refirió a que la Argentina tiene un ecosistema ya instalado impresionante, con una gran capacidad físico tecnológica, cuya fuerza humana está considerada como la más grande del planeta. "Fuimos reconocidos por muchas organizaciones mundiales con el mejor recurso humano del planeta, pero nos falta política de Estado a largo plazo para incorporar la tecnología en base a nuestra matriz", puntualizó.

Según el director de la start-up Asteroid, se necesita el empuje tanto de los gobiernos como la gente misma para emprender y rediseñar las matrices productivas en base a la tecnología, porque esto implica un crecimiento transversal. "Si la tecnología avanza, crece el sector automotriz, emprendedores, textil, del agro. Crecemos todos. Pasó en la primera, segunda y tercera revolución industrial y ahora estamos en la cuarta y esta no espera, no perdona. No va a durar 100 años, está durando mucho menos el cambio cada vez es más rápido, abrupto, directo y visible", relató.

Durante su participación, sostuvo que los argentinos tienen un ancho de espada, ancho de basto y siete de oro en la mano que se tienen que empezar a usar para salir adelante. "Muchas veces no vemos que tenemos esas cartas o no las queremos jugar, y son nuestra industria del conocimiento, nuestra capacidad científico tecnológica y nuestro recurso humano en tecnología. Son los tres comodines para ganar la partida del siglo XXI en tecnología", afirmó.

Para el emprendedor, hay países que están jugando con un caballo, un rey y un cuatro y les va bien. "¿Por qué nosotros no? ¿Qué es lo que falta para que la Argentina sea un país potencia tecnológica? Yo estoy absolutamente convencido de que no falta más que voluntad, esfuerzo y empujar para adelante", insistió.

"Estoy convencido de que todos los argentinos y argentinas trabajando juntos tenemos una posibilidad enorme. Tenemos los dos anchos y el siete en la mano y los tenemos que jugar juntos si queremos ganar la partida de la cuarta revolución industrial. Realmente, podemos cambiar el mundo desde nuestra casa, nuestra realidad, la perspectiva y nuestra proyección, poniéndonos de acuerdo y viendo que con la tecnología, no podemos ir para un lado más que para arriba", subrayó.

"Apostemos a la tecnología, es la oportunidad más tangible de manotear e irnos directo al futuro", concluyó.