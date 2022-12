Las provincias piden cambios a una medida para la carne que quiere aplicar el Gobierno

escuchar

Las provincias que tienen producción ganadera en su territorio le plantearon a la Secretaría de Agricultura dificultades para que el 15 del mes próximo se pueda poner en marcha una medida impulsada por el Gobierno con foco en modernizar la tradicional comercialización de la carne a salida de fábrica por media res.

Esta mañana, funcionarios de las carteras agrícolas de las provincias le expresaron a funcionarios nacionales su visión sobre los inconvenientes en torno de la medida para que a partir del 15 de enero la venta de carne a los comercios se realice en trozos de 32 kilos en lugar de las pesadas medias reses de más de 80 kilos.

Por parte del gobierno nacional participaron Juan Manuel Fernández Arocena, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura; José María Romero, subsecretario de Ganadería y Producción Animal; Luciano Zarich, subsecretario de Mercados Agropecuarios y Rodolfo Acerbi, vicepresidente de Senasa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes que estuvieron en el encuentro, ante la inminencia de la puesta en vigencia de esta resolución las provincias plantearon la necesidad de permitir el uso de medios mecánicos para el traslado de la mercadería. En ese sentido, hubo coincidencia en que se debe proteger la salud de los trabajadores, quienes deben dejar de cargar sobre sus espaldas las medias reses que pesan de 80 a 120 kilos.

Funcionarios provinciales dijeron que esperaban que en el Gobierno presente una propuesta de acuerdo a lo que se había conversado en una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) donde cada provincia ya había expuesto su posición sobre el tema. Sin embargo, contaron que Fernández Arocena pidió que volvieran a expresar su visión.

Fue así que cada provincia planteó su postura y describió su situación. Tal como se indicó, hubo coincidencia en la necesidad de los medios mecánicos como un paso previo a la implementación de un nuevo sistema de comercialización. También remarcaron la necesidad de que haya financiamiento para la adecuación. Destacaron que los establecimientos no están en condiciones para que la medida se ponga en marcha el 15 de enero como estaba previsto.

Uno de los carritos para el traslado de la media res. Camya

Por otro lado, en el encuentro se pidió establecer las condiciones necesarias que deberían tener los medios mecánicos para garantizar la inocuidad del producto. Por otro lado, se reclamó no “discriminar” a los comercios minoristas de los mayoristas para que no queden afuera pymes que, en general, son carnicerías y que no podían acceder a esto lo que los ponía en desventaja.

Posturas

“En Córdoba queremos ir a una evolución, pero esta resolución a nuestro juicio no es buena porque es bastante ambigua, no diferencia entre minorista con mayorista produciendo una profunda desigualdad porque le termina exigiendo más al minorista”, indicó Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba. El funcionario cordobés dijo que el objetivo es un sistema de comercialización por cortes, pero para llegar a eso primero hay que ir a un paso intermedio que son los medios mecánicos.

María Eugenia Carrizo, secretaria Agricultura de Santa Fe, que participó del encuentro, expresó: “Los frigoríficos de Santa Fe tienen la total voluntad de adherir a la norma, no obstante lo que se plantea es la imposibilidad de hacerlo directamente y, por eso, como esquema intermedio piden poder usar los medios mecánicos”.

Según alertó, en su provincia hay frigoríficos que hablan de tomar medidas de fuerza en caso de que entre en vigencia el troceo el 15 del mes próximo.

Por otro lado, remarcó la importancia de que sea una medida federal. “Nosotros como provincia, al tener una importante cantidad de frigoríficos de tránsito federal, planteamos la necesidad de que se cumpla y se controle con la misma rigurosidad en todas las provincias”. Según detallaron, la semana que viene habrá una nueva reunión en la que se seguirá evaluando la situación.

En tanto, fuentes del gobierno bonaerense indicaron: “Fue una reunión técnica donde se plantearon las distintas cuestiones sobre la implementación de la medida y tener en cuenta los medios mecánicos para el traslado de la carne”.