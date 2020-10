Le rompieron un silobolsa y alguien le dejó escrito: La Cámpora

El silobolsa tenía escrito "La Cámpora" en uno de los costados

Un productor de la zona de Freyre, en el departamento de San Justo, Córdoba, sufrió esta semana la rotura de un silobolsa con soja que tenía en un campo. En el bolsón con un elemento cortante le dejaron escrito: "La Cámpora". No obstante, el productor no tiene sospechas sobre los atacantes. A nivel país ya son 153 los silobolsas vandalizados.

"No tenemos ninguna sospecha de quién pudo haber sido. Cuando fuimos al campo, vimos que habían cortado la bolsa, entonces llamamos a la policía para que vinieran a ver", dijo a LA NACION Javier Blangetti, el productor afectado.

"Uno no sabe qué pensar de quién pudo haber sido. Si fue alguien que puso la inscripción para despistar o qué. No sabés si es en verdad La Cámpora o si fue alguien que quiso hacer una broma. No sé si fueron ellos, no tenemos la menor idea porque no pensamos en nadie, yo no tengo ni he tenido problemas con nadie", aseguró el productor.

Según relató, en los 15 años que lleva sembrando en ese campo nunca habían sufrido un acto de vandalismo semejante. "Siempre hicimos acopio en ese lugar y no había pasado nada", observó.

El silobolsa fue roto con un elemento cortante

En la zona, agregó, hay casas cerca, pero tampoco tienen sospechas de que pudo haber venido de alguien en particular. "A 500 metros de donde está el campo hay un tambo, pensamos que no viene de ahí. La verdad uno no sabe, a veces no sabés ni de quién dudar. Ellos son vecinos con los que nos hablamos. Tenemos mucho contacto con esa gente", sostuvo Blangetti.

Según contó, se enteró por otros vecinos que en la misma noche un productor que tenía un silobolsa con soja a 15 kilómetros de distancia también sufrió vandalización del silobolsa.

"Ni siquiera en las zonas cercanas había pasado esto. Es medio raro porque no sabés qué pensar. Después me enteré que ese mismo día, en la zona de la Colonia Iturraspe, también le cortaron un bolsón a un productor que tenía soja", contó.

"El silobolsa estaba vandalizado un poco más de la mitad. No se echaron a perder los granos por suerte porque no llovió, llegamos a levantar todo a tiempo, ese día había unos nubarrones. No se generaron gastos más que volver a invertir en trabajo porque estuvimos más de seis horas embolsando de nuevo los granos", describió.

