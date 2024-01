escuchar

Desde temprano, el Poder Ejecutivo envió las últimas modificaciones del proyecto de ley ómnibus que busca a través del Congreso aumentar los derechos de exportación al sector agrícola, por lo que el Gobierno ratificó el listado de 35 rubos de las economías regionales que quedarán exentas de pagar el 15%. Si bien el trabajo principal pasa por la revisión detallada del texto y más puntualmente al anexo del Capítulo V, que contempla la suba de las retenciones, legisladores aseguran que ven positivo el cambio en general que se hizo, sin embargo, se mostraron desconcertados por las economías que tienen un alto valor agregado. La Confederación de la Mediana Empresa (CAME) sugirió que se especifique las economías afectadas por la alícuota.

El diputado nacional por Córdoba, Luis Picat, aseveró que lo positivo de los cambios, es que hay muchas modificaciones que han tomado que tienen que ver con las propuestas de los bloques del radicalismo y Juntos por el Cambio, que están relacionadas con la vida cotidiana de la población, como las facultades delegadas es solamente por un año y las jubilaciones van a tener una actualización automática con el Indec. “Queda la materia de derechos de exportación que todavía no la hemos aprobado. Por un lado, estas presentan muy pocas modificaciones, salvo que hay economía regionales que van al 0%”, subrayó.

Las economías que fueron consideradas por el Gobierno la semana pasada, se mantienen dentro del borrador oficial: la alfalfa estaría dentro de las forrajeras que allí se especifica. “Quedan muchas distorsiones, por ejemplo, entre el precio de la harina de trigo que le da valor agregado al trigo, y el trigo en sí, que directamente lo ponen en un 15% a ambos, o la distorsión del algodón; el algodón que pasa el 0%, pero todo lo que es hilado que tiene un valor agregado sobre ese algodón, termina teniendo un 15%”, enumeró.

Luis Picat, diputado por Córdoba, por UCR Gentileza

Esta situación de desventaja a la hora de exportar, precisó, saca de competencia del mercado; así como también algunas carnes como la porcina o avícola, que no tienen el mismo margen, y compiten de manera distinta a la carne vacuna, también van a ser gravadas por el 15% de derechos de exportación. “Van a quedar muchas economías complicadas. Nosotros también hemos pedido por el tabaco, pedimos las autopartes y las empresas de maquinaria agrícola que tiene mercados como en Brasil, África, Asia y que se ven afectados por este 15%”, sostuvo.

Recordó que la provincia de Córdoba y Santa Fe, productoras de maquinaria agrícola, no queda claro si están contempladas como “economía regional”. “Necesitamos esa letra chica para ver qué se considera economías regionales. Va a haber muchas distorsiones entre los que generan valor agregado de las commodities, que van al 0%, y aquellos que han quedado en 0. Se van a ver afectadas no solamente las economías regionales, sino también las exportaciones” precisó.

El artículo 207 le da la facultad al Ejecutivo en bajar los derechos de exportación rige hasta fin de este año, el 31 de diciembre de 2024, por lo que a partir de esta modificación, la ley de Presupuesto del año próximo discutirá nuevamente los derechos de exportación. “Espero que esa discusión sea a un programa a mediano o corto plazo para la disminución total de todos los derechos de exportación que afectan a la economía de todas las provincias de la Argentina”, subrayó.

El Ejecutivo ratificó 35 economías regionales Secretaría de Agricultura

Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, acotó que hay una larga lista de economías sin definir y que no están contempladas dentro del listado oficial que se dio a conocer este mediodía. Mencionó, por ejemplo, productos como la colza, mostaza, alcauciles o cueros que no son de bovinos, por lo que señaló que hay nomencladores de hasta cinco dígitos que no están considerados en las 35 confirmadas. Dentro del listado del Gobierno no están alcanzadas los productos camélidos, enumeró, cuya mercadería se exporta a Brasil.

“Si no tenemos una definición clara de qué es una economía regional, va a seguir existiendo el vacío legal. Por eso, le hemos acercado a cada legislador o gobernador una definición que ya la tenemos consensuada, esta se trabajó en el 2022 por la comisión de Economías Regionales de Diputados y Senadores”, acotó. Según recapituló, si no se define qué son las economías regionales, habrá actividades que quedan afuera de la baja al cero por ciento y que tendrán que tributar ese 15%.

“Si la sancionan así, esta va a ser una ley que mira solamente los futuros cinco minutos. Pero la pregunta es ¿qué va a pasar dentro de cinco años con el cannabis medicinal? ¿Va a tributar 15%? ¿Por qué sí dice papa y ajo, pero no está la cebolla? Siempre se van a omitir alguna. Son 7000 posiciones”, enumeró.