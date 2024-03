Escuchar

Luego de las lluvias de los últimos días, que trajeron cierto alivio para los cultivos que aún tienen que completar su ciclo, pero también preocupación porque en algunas zonas se registró una intensa caída de granizo que generó daños, para esta semana se esperan importantes precipitaciones en la región agrícola núcleo con acumulados que podrían ubicarse entre 120 y 150 mm, según expertos consultados por este medio. La situación, que si bien podría ayudar a los cultivos de soja de segunda que se encuentran llenando granos, provocaría atrasos en la cosecha del maíz de primera [corresponden a siembras de septiembre/octubre].

Marina Barletta, investigadora y experta del área de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario [BCR], explicó que los mayores milimetrajes de las lluvias del fin de semana se registraron en la región núcleo, en el sur de Santa Fe y nordeste de Buenos Aires. “Estas lluvias vienen muy bien, donde las reservas de agua venían regulares; van a permitir formar los granos, por ejemplo, para el llenado de granos en la soja de segunda y para completar el llenado de granos en la soja de primera, que por ahí venían un poco más atrasadas”, explicó.

Hasta hoy se registraron en Maggiolo, provincia de Santa Fe, 106 mm; en Chovet 84, mm; Labordeboy, 84 mm; Bigand, 50 mm y Rosario, 37 mm. Mientras que en Ramallo, provincia de Buenos Aires, hubo 66 mm; se reportaron en Cruz Almada 48 mm y en Baradero 44 mm.

200 mm en los próximos 10 días? Nos deben, de acuerdo, pero pueden devolverlo en cuotas más cómodas. pic.twitter.com/33j61z7miq — MeteoSalto (@Meteo_Salto) March 8, 2024

Los efectos de estas precipitaciones también se verán en los maíces tardíos. Sin embargo, esto puede ser un inconveniente para el maíz de primera listo para cosecharse: ahora será necesario que baje la humedad del grano. “La alta humedad que todavía tienen los granos y las lluvias que estuvimos teniendo en estas últimas semanas no permiten que el grano se pueda terminar de secar, esto trae algunos inconvenientes en los maíces tempranos. Estas lluvias recurrentes dificultan el secado de los maíces, y los que están listos para cosechar, hasta que no se seque el suelo no se puede ingresar; puede traer atrasos en la cosecha”, precisó.

El pronóstico de precipitaciones se mantiene hasta el próximo viernes para toda la región núcleo. Tal y como lo señaló la experta, esta será una semana con inestabilidad. “Puede haber mejoramientos temporarios, pero las probabilidades de lluvias se mantienen para toda la semana”, aclaró.

En tanto, el meteorólogo Leonardo de Benedictis remarcó que esta semana hay una tendencia a tener una seguidilla de días en los cuales, de manera intermitente, va a haber lluvias y tormentas en gran parte de la franja central del país. Es decir, Ente Ríos, centro-norte de Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y parte del nordeste de La Pampa. La pampa húmeda va a registrar lluvias y tormentas con alguna mejora temporal, pero que van a ir registrando un buen milimetraje, en algunos casos importantes.

☔ Varias localidades del centro-este de #Argentina registran anegamientos y #lluvias acumuladas mayores a 30 mm en las últimas 12 h:



Venado Tuerto 75

Tandil 57

Azul 53

Olavarría 50

Laboulaye 35

Coronel Suárez 33



⚠️ La zona sigue bajo #alerta.



👇📹 #Olavarría (via @EnLineaWeb) pic.twitter.com/ZZiVKk81kb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 11, 2024

“Entre los acumulados de hoy y hasta el sábado se está viendo que va a haber entre 120 y 150 mm, en algunos casos puntuales. Esto no quiere decir que toda la zona va a tener ese volumen de agua”, afirmó De Benedictis.

Otros efectos

Para los cultivos tempranos que están acercándose a la cosecha, esto puede generar trastornos. “Va a retrasar un montón hasta que pasadas las lluvias se reafirme un poco, haya piso y pueda entrar la maquinaria; es algo perjudicial. Mientras que para los cultivos que están transitando y que no están tan definidos va a ser positivo, porque es un gran caudal de agua, después del golpe de calor que hubo en enero. En este caso, esto va a ayudar muchísimo”, indicó.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional sobre las precipitaciones en la provincia de Buenos Aires Red Social X

El meteorólogo agregó que el otro efecto positivo de las lluvias es de cara a la próxima campaña, que comenzará en mayo con la siembra de trigo: van a dejar buenos márgenes de agua en los perfiles. Por ende, va a repercutir en la campaña del cereal y los cultivos de invierno en la zona central del país. “Obviamente que es positivo a futuro. Teniendo en cuenta que estamos con los suelos donde las lluvias vienen muy bien. El único aspecto que perjudica es para aquel caso del que estaba por meter la maquinaria a cosechar, ese por ahí la va a pasar mal porque tiene que esperar, por lo menos, una semana porque se va a retrasar la logística”, precisó.

De cara a los próximos días también está la constante de que se puedan presentar fuertes lluvias con ráfagas de viento, caída de granizo que van a ser perjudiciales para los cultivos. “El agua es muy beneficiosa para la mayoría de todos”, analizó.