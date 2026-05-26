Lo anunció Caputo: el agro ya exportó por US$17.095 millones y alcanzó un récord en volumen

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes a través de su cuenta en la red social X que las exportaciones del sector agroindustrial alcanzaron un “nuevo récord histórico” durante el primer cuatrimestre de 2026. De acuerdo con los datos publicados por el titular del Palacio de Hacienda, entre enero y abril el volumen exportado ascendió a 41,07 millones de toneladas. Esta cifra representa un incremento del 18% en comparación con el mismo período de 2025, marcando el nivel máximo jamás registrado para este lapso.

En términos de ingreso de divisas, las ventas al exterior del sector sumaron un total de US$17.095 millones, lo que refleja un crecimiento interanual del 16%. Caputo detalló en su publicación cuáles fueron los complejos productivos que explicaron en mayor medida este salto en las exportaciones durante el cuatrimestre.

Según los datos publicados, el girasol encabezó la lista con un contundente aumento del 169% en su volumen. En tanto que el trigo creció un 75%. También registraron alzas significativas los sectores de la pesca, con un 28% superior. Los lácteos aumentaron un 24%, mientras que las hortalizas pesadas un 20% más. Las legumbres aumentaron un 42%.

De acuerdo con la información del ministro, las exportaciones de trigo crecieron un 75%

Asimismo, el ministro destacó el dinamismo de otros rubros que, si bien manejan volúmenes menores, mostraron saltos porcentuales muy pronunciados. Entre ellos están el rubro de la apicultura con un 84%, el tabaco con el 83%, el sector de las forrajeras con un 78%, mientras que porcinos con un 78%, el algodón con el 73%, la colza con el 55%, los cítricos agrios con el 50%, y las aromáticas con el 41%.

Finalmente, y de acuerdo con la información publicada por el ministro, las agroexportaciones llegaron a más de 125 destinos alrededor del mundo. La demanda estuvo fuertemente traccionada por un grupo de diez países que concentraron el 53% del volumen total exportado: Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile.

En tanto, en un comunicado, Agricultura destacó aumentos muy relevantes en diferentes destinos: 77 presentaron aumentos en sus compras respecto de 2025. Entre ellos, Bulgaria, Tailandia, Rumania, Guatemala, Francia, Canadá, Singapur, República Dominicana, Turquía, Marruecos, entre otros que superan ampliamente el 100% de aumento en las ventas.

“La agroindustria continúa mostrando su potencial, acompañada por las medidas adoptadas por el gobierno nacional en materia de apertura de mercados, acuerdos comerciales, simplificación y reducción de impuestos”, dijo la cartera Agrícola.