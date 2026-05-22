El Gobierno amplía la baja de retenciones al campo y a la industria

El Gobierno amplió este viernes el alcance de la baja de retenciones anunciada por Javier Milei y confirmó que el esquema incluirá también reducciones graduales para maíz, sorgo y girasol, además de más sectores industriales de los que habían sido mencionados ayer inicialmente por el Presidente. También precisó que la soja tendrá un cronograma más gradual, con bajas mensuales desde enero de 2027 hasta alcanzar una alícuota de 15% en 2028.

El detalle fue presentado en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

Aunque Milei había planteado el jueves que las rebajas dependerían de la evolución de la recaudación, Caputo aclaró que el cronograma ya quedó definido y no estará sujeto a modificaciones discrecionales. Según explicó el funcionario, el objetivo es dar previsibilidad al sector y evitar especulación en la comercialización de granos.

“La relación con el campo es una relación de confianza. Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, sostuvo el ministro. El plan combina una reducción inmediata para trigo y cebada con un esquema progresivo para el resto de los principales cultivos.

En el caso de la cosecha fina, la reducción será inmediata. El trigo y la cebada pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. Para el resto, el cronograma comenzará a regir desde enero de 2027. La soja y subproductos, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028.

Iraeta aclaró que la publicación del cronograma de baja en soja y subproductos tiene como intención evitar especulaciones entre los productores que afecten la liquidación, uno de los temores que había surgido en el sector en las últimas horas. “Al tener claros los tiempos, sabés cuál va a ser la alícuota de la retención y, en función de eso, hacés tu negocio”, comentó.

Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro: la soja descenderá gradualmente hasta 15% en 2028, mientras que maíz, sorgo y girasol tendrán recortes trimestrales y semestrales.

El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. En tanto, el girasol, que hoy tributa 4,5%, tendrá reducciones semestrales hasta llegar a 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales.

Durante la conferencia, Iraeta explicó que el Gobierno decidió avanzar con el alivio tributario ante el aumento de costos para el sector, especialmente en fertilizantes e insumos vinculados al petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, señaló.

La presentación oficial también amplió el alcance de las rebajas para sectores industriales respecto del discurso presidencial del jueves. Según la exposición difundida por Economía, el esquema alcanzará a la industria automotriz, petroquímica, química, caucho, maquinaria y otros productos industriales.

La presentación de Economía detalló también el esquema para la industria: automotriz, petroquímica, químicos y maquinaria eliminarán completamente las retenciones en junio de 2027.

Todos esos sectores tendrán una reducción progresiva de 0,375 puntos porcentuales por mes desde julio de 2026 hasta junio de 2027, cuando las retenciones quedarán eliminadas por completo. En el caso del sector automotriz, la medida alcanzará también a los cuatriciclos.

El documento oficial identifica como principales provincias beneficiadas a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, según el rubro industrial. Caputo aseguró además que la medida no implicará modificar la meta de superávit primario acordada con el FMI y sostuvo que el costo fiscal ya fue incorporado en las proyecciones oficiales.

Según detalló, el impacto fiscal comenzará siendo reducido en 2026 —unos US$57 millones entre agro e industria— pero crecerá gradualmente a medida que avance el cronograma de rebajas. Para 2028, cuando el esquema esté plenamente implementado, el costo superará los US$1200 millones.

El ministro afirmó que no será necesario acelerar el ajuste ni reasignar partidas para compensar esa pérdida de ingresos. “Vemos que la recaudación ya está dando señales de crecimiento”, dijo.

Caputo también adelantó que buscará convocar este año a los gobernadores para discutir una reducción más amplia de la presión tributaria, incluyendo impuestos provinciales y municipales. En ese sentido, recordó que las retenciones son tributos no coparticipables y sostuvo que una menor carga sobre las exportaciones podría ampliar la base imponible de impuestos que sí se distribuyen entre las provincias.