Los precios de los granos, al compás de las noticias geopolíticas

La volatilidad se ha instalado en los mercados de granos y parece que se mantendrá por bastante tiempo. Veamos: en junio se derrumbaron las cotizaciones de Chicago por perspectivas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán; en julio recuperaron lo perdido por la reanudación del conflicto, por pronósticos climáticos negativos para el cinturón maicero estadounidense y por las noticias de algunas compras chinas de soja en ese país. En ese período, la suba del petróleo arrastró a los aceites y los fondos recompraron lo que habían vendido en junio. Esta semana hubo cambios otra vez: en los primeros días surgió una tendencia a la baja por chances de acuerdo entre Irán y Estados Unidos y entre Rusia y Ucrania, y pronósticos de reanudación de las lluvias en el gigante del norte. Entonces, lo sucedido en los últimos 60 días permite empezar a vislumbrar cómo se comportará el mercado internacional durante 2026. “Es razonable esperar una situación muy volátil, donde las noticias geopolíticas tendrán más incidencia que los fundamentos del mercado, como regla general”, advierte el último informe del estudio Zorraquín-Meneses.

No obstante, el trabajo también aclara que, cuando las noticias bélicas salgan de la tapa de los diarios, “los fundamentos volverán a marcar las tendencias de precios en un mercado con más oferta que demanda”. ¿Qué hacer en ese escenario tan imprevisible? Hay mucho grano sin vender todavía de la producción 2025/26. Según las estimaciones de la consultora, 48% de la cosecha de maíz 2025/2026 está entregada, pero solo el 38% tiene precio fijado. En soja está cargado el 43%, pero solamente el 28% tiene precio. Es decir, hay mucho grano abierto frente a los buenas cotizaciones de estos días. Ambos técnicos aconsejan tomar coberturas por un alto porcentaje, pero con instrumentos flexibles por si el mercado retomara la tendencia alcista. Para la siembra 2026/27, a principios de semana se ofrecían valores interesantes -343 dólares por tonelada para la soja mayo 2027- y 192 dólares por tonelada para el maíz abril. Las rentabilidades esperadas con estos precios son interesantes, siempre que se consigan altos rindes, se trabaje con costos fijos acotados, se elija muy bien la forma de financiación de los insumos y se paguen valores razonables por el arrendamiento.