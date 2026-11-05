Maíz tardío: genética para sostener los pisos y empujar los techos

El maíz tardío dejó de ser una alternativa para convertirse en el sistema dominante: hoy representa más del 50% de las hectáreas de maíz que se siembran en la Argentina. Ese protagonismo trae consigo un desafío para el mejoramiento, porque se trata de un cultivo que suele ubicarse en ambientes más marginales que el maíz temprano, o que se maneja con un criterio más defensivo. En ese contexto, la elección del híbrido pasa a ser una de las decisiones que más pesan en el resultado final.

El primer atributo que hay que buscar es la adaptación amplia: genética capaz de rendir bien en muchas regiones del país y con gran estabilidad de rendimiento entre campañas y ambientes. El objetivo es doble: elevar los techos productivos y, al mismo tiempo, sostener los pisos cuando las condiciones no acompañan. Para lograrlo, no alcanza con que el híbrido tenga ventajas competitivas frente a factores bióticos, como enfermedades y plagas. También debe soportar ambientes climáticos extremos y tolerar el estrés que generan las olas de calor o los períodos de déficit hídrico. A esto se suma un rasgo cada vez más valorado: la plasticidad reproductiva, es decir, la capacidad de capturar rendimiento adicional cuando el ambiente resulta mejor que lo planificado. En un sistema que se planifica con cautela, poder aprovechar un año favorable marca una diferencia concreta.

Sanidad: lo nuevo sin olvidar lo conocido

La sanidad sigue siendo un eje central. Los programas de mejoramiento deben estar pensados para las enfermedades emergentes, como el achaparramiento causado por Spiroplasma (CSS), transmitido por la chicharrita (Dalbulus maidis), o la mancha blanca, que ganaron relevancia en las últimas campañas. Pero sin descuidar las enfermedades tradicionales del maíz tardío, como las vasculares y el tizón, que siguen limitando el rendimiento año tras año. Un híbrido con buen comportamiento sanitario no solo protege el rinde: también reduce la dependencia de aplicaciones y le da previsibilidad al sistema. A la sanidad se suman atributos agronómicos clave, como la resistencia al vuelco y al quebrado, que garantizan que el rendimiento logrado llegue efectivamente a la cosecha, algo especialmente importante en siembras tardías, que suelen recolectarse en otoño o invierno.

Investigación en biología shutterstoc - Shutterstock

Genética y biotecnología, una carrera conjunta

Los eventos biotecnológicos son un complemento indispensable de una genética competitiva. La protección frente a insectos y la tolerancia a herbicidas permiten expresar el potencial del germoplasma y simplificar el manejo. En un escenario donde las plagas evolucionan y aparecen nuevas presiones, contar con eventos de última generación y apilados, acompañados de buenas prácticas como el uso de refugios, es lo que permite sostener esa protección en el tiempo. Por eso, la carrera del mejoramiento entre las empresas ya no es solo genética, sino también biotecnológica: el valor de un híbrido surge de la combinación entre su base genética y los eventos que lo acompañan.

Finalmente, ningún avance genético se aprovecha por completo si el material no se ubica en el ambiente correcto. Caracterizar muy bien el germoplasma, su comportamiento frente a enfermedades, su respuesta a la densidad, su estabilidad y su potencial en distintas zonas es fundamental para un posicionamiento preciso. Para eso son claves las redes de ensayos en múltiples localidades y campañas, que permiten conocer cómo responde cada híbrido frente a distintos niveles de oferta ambiental y definir dónde y cómo expresa mejor su potencial. Esa información, sumada a un manejo adecuado, es la herramienta más efectiva para acortar las brechas de rendimiento del maíz tardío. La genética pone el potencial; el conocimiento de cada material y el manejo permiten transformarlo en kilos en el lote.

Responsable de Desarrollo y Agronomía de Maíz en Brevant Semillas