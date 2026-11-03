Belén, veterinaria, produce en Córdoba y eligió un tractor rosa para un homenaje: “Vamos a hacer algo distinto y muy disruptivo”

Entre los tractores verdes, amarillos, rojos y azules que vio en Expoagro y Agroactiva, Belén Bertinatti se hizo una pregunta: “¿Por qué todo tiene que ser igual, de los mismos colores?”. Médica veterinaria y productora agropecuaria de Córdoba, decidió llevar esa inquietud a su empresa: compró un tractor y lo hizo plotear de rosa, como un homenaje a las mujeres de su familia y una invitación a las nuevas generaciones a encontrar su lugar en el campo.

“Vamos a hacer algo distinto y muy disruptivo”, recordó sobre la decisión en diálogo con LA NACION. La propuesta también tuvo otro objetivo: “Tratar de acortar esa brecha, esa grieta que siempre dicen que hay entre el campo y la ciudad”. Para la productora, el mensaje que busca transmitir es una convocatoria: “Vengan, acérquense, porque el campo y el futuro del campo también se pueden pensar de una manera diferente”. El tractor es un New Holland T7.190.

Bertinatti se dedica como veterinaria a grandes animales, como ella misma lo define, principalmente a la producción de carne y leche, con foco en nutrición y manejo integral de rodeos. Hace ocho años sumó la agricultura a su actividad: comenzó con garbanzo en 2017 y después incorporó soja, maíz y trigo. Produce cerca de Malvinas Argentinas, en las proximidades de la ciudad de Córdoba, y comparte la empresa Baschanin SA con Nicolás Maravanzana, de Balnearia, donde también desarrollan su actividad agrícola.

La elección del tractor tiene detrás una inquietud que precede a la compra. “Hace mucho tiempo que vengo pensando en el rol de la mujer, en qué puesto ocupamos nosotras”, contó. Como parte de esa búsqueda, realizó un curso de liderazgo en la Fundación Flor y, hace tres años, viajó a Brasil con su asesora financiera para conocer el Congreso Nacional de Mujeres de Agronegocios. “Me inspiraron muchísimo el potencial, la fuerza y la unión de esas mujeres”, explicó. De ese encuentro volvió con una pregunta: “¿Por qué no empezar a replicarlo en Argentina?”. Aunque reconoce que en el país existen distintos grupos, considera que “nos falta unirnos”.

Belén Bertinatti: “Me inspiraron muchísimo el potencial, la fuerza y la unión de esas mujeres"

La historia familiar también fue determinante. Según la información difundida por la marca de tractores, sus abuelos inmigrantes se establecieron en Córdoba y mantuvieron un vínculo con la tierra y la producción, mientras que su padre se dedicó al trabajo con maquinaria pesada. Bertinatti amplió ese recorrido a las familias de ambos socios: recordó a sus abuelos y abuelas, las experiencias con el tambo y los períodos de dificultades y recuperación económica. “Se fundieron trabajando en el agro” y “salieron a flote”, señaló. El tractor fue una manera de reconocer, en particular, a las mujeres que sostuvieron ese trabajo.

“También es una forma de galardonar a todas estas mujeres que abrieron los caminos en su momento, que nos permitieron transitarlos y seguir expandiéndonos. Sentí que era un momento para poner en alto a todas esas mujeres que sostienen a estos hombres que hacen milagros desde hace muchos años. Soportan en el buen sentido, como que sostienen”, amplió.

El reconocimiento al pasado se combina con una preocupación por quienes vienen detrás: quiere transmitirles la pasión por producir y que puedan elegir esa actividad sin sentir que deben ajustarse a una estructura. La invitación, aclaró, alcanza a las generaciones futuras “independientemente del sexo, del género y de la edad”.

Sus abuelos inmigrantes se establecieron en Córdoba y mantuvieron un vínculo con la tierra y la producción

El rosa no salió de la línea de fabricación. “No está pintado de fábrica: está ploteado por nosotros”, precisó sobre el tractor. Para concretarlo, la empresa contrató a una gráfica y a un diseñador que desarrolló el tono que buscaban. El concesionario Grifa facilitó el trabajo y puso a disposición a sus mecánicos para desarmar y volver a armar el tractor. Para el ploteo, trasladaron personal desde Córdoba hasta Balnearia. Bertinatti destacó la predisposición de los trabajadores y el entusiasmo que generó la posibilidad de intervenir una máquina de una manera diferente.

La relación de la productora con la marca había comenzado con un TT4.90, de menor potencia, utilizado para labores de implantación de granos finos y gruesos. Según la compañía, también participó en Mujeres en Campaña, un programa que le permitió recorrer la planta industrial de Córdoba. Luego llegó la incorporación del T7.190, de 157 caballos de potencia. La firma enmarcó la iniciativa en el Año Internacional de la Mujer Agricultora y el mes de la Mujer Rural.

Belén Bertinatti participó de "Mujeres en Campaña"

La búsqueda de cambios dentro de la empresa también alcanza a la producción y la logística. Bertinatti explicó que incorporaron transporte escalable para trasladar más toneladas con el mismo consumo de combustible y que utilizan drones para aplicaciones agrícolas. Según señaló, con estos equipos consumen menos agua y agroquímicos. La intención es producir de una manera más sustentable y acceder a programas nacionales e internacionales vinculados con ese objetivo.

“Todo esto lo digo desde una pyme, una micropyme de la Argentina”, remarcó. En ese marco, ubicó tanto la incorporación de tecnología como la decisión de darle otra identidad al tractor: son pasos que representan un esfuerzo económico para la empresa. La apuesta, sostuvo, también comprende las condiciones de quienes trabajan en el campo: “Hay que dignificar la vida de nuestros colaboradores y tratarlos como colaboradores”. Con el tractor rosa, esa forma de pensar sumó una expresión visible dentro del lote.