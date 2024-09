“Más papistas que el Papa”: fuerte malestar entre productores por una marcha atrás del Gobierno con una medida sanitaria

Escuchar

Pese a que en junio pasado el Senasa había anunciado que este año ya no se vacunaría contra la fiebre aftosa la categoría de novillos, que se haría una inmunización en otoño de todo el rodeo vacuno y solo un refuerzo para la categoría terneros en primavera, la marcha atrás de esa decisión del organismo sanitario cayó muy mal entre los productores.

Según los productores, fue Sergio Robert, vicepresidente del Senasa de ese momento, el que les había confirmado esa modificación en la vacunación en todo el país. Sin embargo, la semana pasada, en el Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal en Santa Fe, Néstor Osacar, actual vicepresidente del organismo luego de que Robert fuera despedido del Gobierno, dio por tierra ese mensaje y señaló que, si bien se está trabajando en las estrategias de vacunación, por este año “no se van a llevar a cabo” dichos cambios.

“Tenemos que seguir trabajando y consensuar. Estamos cerca de la campaña de octubre y todavía no hemos terminado de hacer los lineamientos. Por lo tanto, esta modificación de las estrategias de vacunación va a pasar para el año que viene. No quita que hoy no las sigamos trabajando. Falta consenso, falta juntarse con diferentes entidades, necesitamos más apoyo”, dijo el funcionario.

Uno de los que se manifestaron en contra fue el vicepresidente 3º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y expresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de la Provincia de Corrientes (ASRC), Pablo Sánchez, quien en X (exTwitter) rechazó de manera contundente la decisión del Senasa de dar marcha atrás su “intención de no vacunar más la categoría novillo”.

El dirigente correntino dijo que, “pese a que el proyecto de resolución tenía respaldo y sustento técnico, que pasó por todas las instancias formales requeridas y que contaba con el consenso y respaldo de los productores, el organismo sanitario determinó que las cosas iban a continuar de la misma manera que se venían haciendo. Las explicaciones no son convincentes”, enfatizó Sánchez.

“Qué pena que decisiones de más arriba (no técnicas) empañen el trabajo articulado de las instituciones público-privadas. Cosas como estas, llevan a que el común de los productores descrean de todo y de todos", remarcó el dirigente de CRA‎

Todo comenzó cuando, cinco meses atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó que el Gobierno modificaría la normativa para que se pueda importar y aplicar en la Argentina la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa para el ganado bovino, porque esto beneficiaría a los productores. En el sector siguen esperando que las cosas sucedan en ese sentido.

"Qué pena que decisiones de más arriba (no técnicas) empañen el trabajo articulado de las instituciones público-privadas. Cosas como estas, llevan a que el común de los productores descrean de todo y de todos. Se hace muy difícil pensar que no hayan otros intereses detrás, siendo una vez más el productor de a pie el que termina perjudicado por un capricho autoritario del burócrata de turno", remarcó.

Por último, arrobó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y le pidió que al respecto le pegue “una miradita” al Senasa. “PD: no se sorprenda si los problemas no están directamente ahí”, indicó.

En diálogo con LA NACION, Sánchez dijo que hay mucho malestar en productores rurales, porque esta era “una medida en la que se estuvo trabajando, que se habló mucho con el Senasa, que se cumplió todos los trámites que pedía el organismo sanitario, tanto internos como externos, consultas formales y con sustento técnico adecuado”.

“Hay consenso, hace rato que los productores manifiestan que es innecesario vacunar a un novillo como una vaca que tiene un montón de vacunas ya en su historia. Ni hablar si eso va de la mano de un plan que tiene por objetivo ir reduciendo la cantidad de dosis a aplicar. Fue consensuado y pasó a todas las instancias de consulta pública, cuando se cumplen esos requisitos formales, lo único que basta es la decisión política de firmar la resolución: eso es lo que no hubo acá”, remarcó.

“Sabemos del esfuerzo de mucha gente dentro del organismo. Nos llama la atención a todos porque, quien era uno de los mayores impulsores era Robert que fue corrido de la vicepresidencia del organismo y días posteriores nos enteramos de esta decisión”, añadió.

Para el dirigente ruralista, “esta no es una decisión que tenga que ver con lo técnico, sino que tiene que ver más con lo político”.

“La verdad que cuando se dan estas idas y vueltas en el organismo, donde los técnicos quedan pedaleando en falso, desalientan a los productores. Son decisiones que se tomaron más arriba, no sabemos fundados en qué. Como se dijo, la falta de consenso no es el motivo. Eso es lo que creemos los productores. Debe haber otra cosa atrás y otros intereses en juego acá”, subrayó.

Esta semana, en el Congreso, durante la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el diputado de Juntos por el Cambio (Entre Ríos), Pedro Galimberti, cuando hizo uso de la palabra, habló del tema de la vacunación de Aftosa.

"En la Argentina, con la vacunación antiaftosa terminamos siendo más papistas que el Papa. Estamos exigiendo cuestiones sanitarias que en muchos lugares del mundo no están exigiendo. Además, lo que está pasando es que los países limítrofes están avanzando rápidamente en un proceso hacia la no vacunación”, dijo el legislador entrerriano

“Hay una cosa que parece intrascendente, que es la vacunación antiaftosa en la Argentina, que es muy importante en el status sanitario, porque después hay mucha gente que trabaja, hay 23 jurisdicciones de la Argentina que trabajan en esto, porque es una producción sumamente federal. En la Argentina, con la vacunación antiaftosa terminamos siendo más papistas que el Papa. Estamos exigiendo cuestiones sanitarias que en muchos lugares del mundo no están exigiendo. Además, lo que está pasando es que los países limítrofes están avanzando rápidamente en un proceso hacia la no vacunación”, dijo el legislador entrerriano.

La pregunta de Galimberti iba por el lado “si el Gobierno ha habilitado la posibilidad de la importación y si hay empresas que se han anotado”.

“Para que cambie, tiene que existir voluntad y sobre todo se tienen que modificar algunos procedimientos dentro del organismo sanitario que es el Senasa. Y allí la verdad que encontramos algunas trabas que están exigiendo mayores requisitos a los que exigen otros países. Es importante porque allí hay un negocio que está manejado por dos laboratorios en la Argentina que desde 2001 tienen prácticamente la vaquita atada, y donde de un año a otro la vacuna antiaftosa aumentó prácticamente el 500%. No es un tema menor ver lo que está pasando allí. Y aprovecho que hoy usted (por Francos) está aquí para pedirle que tome nota de eso”, finalizó.