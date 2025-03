“¿Conveniencia para quién?”: fuerte queja del laboratorio Tecnovax porque el Senasa le suspendió un importante ensayo para una vacuna

El laboratorio Tecnovax, que busca introducir una vacuna contra la aftosa producida en Brasil, se quejó de la suspensión de su ensayo de control por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La protesta de la empresa quedó reflejada en una carta que le envió al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, luego que Biogenésis Bagó también le mandara una misiva al titular de la entidad ruralista, en su caso por el centro mundial de referencia de fiebre aftosa, World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease [WRLFMD], de la Organización Mundial de Salud Animal/FAO en Pirbright, Gran Bretaña. En esa carta a la Rural Biogénesis destacó que “el WRLFMD reportó la capacidad de protección de la cepa vacunal del virus de la aftosa A2001 de Biogénesis Bagó, incluido en la vacuna Bioaftogen que se está utilizando en Argentina y en más de 20 países en el mundo”.

El año pasado, en medio de una fuerte disputa con Biogénesis Bagó y también con CDV, otra de las firmas comercializadoras de la vacuna contra la aftosa, Tecnovax acudió a Defensa de la Competencia con una denuncia por “presunta cartelización y abuso de posición dominante” contra esas compañías.

En rigor, en la carta a Pino, firmada por Diego La Torre, CEO de Tecnovax, la firma apuntó: “Toda esta situación ha desencadenado dos denuncias formales; una, por parte de nuestra empresa y, otra, por productores perjudicados del interior del país, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). En estas denuncias, obran abundantes pruebas del abuso sufrido por productores de todo el país. No obstante, lamento informarle que, a pesar de nuestros esfuerzos, la competencia aún está lejos de llegar al mercado de vacunas contra la fiebre aftosa en Argentina”.

Tras esa frase, en la misiva La Torre indicó: “A pesar de contar con un contrato de suministro a largo plazo, para abastecer vacunas de una de las principales plantas de elaboración de vacunas contra la aftosa -con habilitación vigente- , a pesar de haber ingresado el expediente a mediados de 2024, de haber ingresado oficialmente las muestras, y de haber seguido al pie de la letra todo el procedimiento establecido en la RG 609/17 de Senasa para la aprobación de vacunas, el mismo presidente de Senasa, el 21 de enero del corriente año, en una decisión arbitraria, suspendió nuestro ensayo de control llevado a cabo en bovinos dentro del campo experimental de Senasa, alegando cuestiones de “oportunidad y conveniencia”. Me pregunto: ¿conveniencia para quién?”

El presidente del Senasa es Pablo Cortese. Desde ese organismo no están, por el momento, haciendo mención alguna al tema. En tanto, según dijeron fuentes cercanas a Tecnovax, le hicieron llegar mensajes de preocupación por la situación a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Según señalaron, al funcionario le hicieron llegar el mensaje sobre “la preocupación de Tecnovax porque la desregulación con la que él trabaja no termina de avanzar por frenos de las estructuras que protegen a quienes no quieren competir”. Agregaron en la firma: “No es solo la suspensión del ensayo, sino pedirle a las nuevas vacunas cosas que no se le piden a los que ya están”.

Algo de este concepto el laboratorio puso en su carta a Pino: “La realidad es que las regulaciones terminaron laudando una transferencia de recursos sin precedentes durante más de dos décadas, desde toda la ganadería Argentina hacia el/los elaboradores de vacunas. El momento de poner cota a esta situación es ahora, porque los nuevos tiempos que corren demandan de dirigentes con el coraje para cambiar el orden injusto de las cosas en favor del interés general”.

Hace unos días, LA NACION publicó la respuesta del Senasa a un pedido de acceso a la información que hizo este medio para saber qué empresas se presentaron para que les autoricen nuevos productos luego de que el organismo ampliara el tipo de formulación o presentación de la composición de los serotipos del virus para la vacuna contra la aftosa. Vale recordar que esto el ente lo hizo para abrir la posibilidad del uso de productos bivalentes incluso del exterior, como pretende Tecnovax.

LA NACION preguntó por un detalle de en qué etapa está cada una de las empresas y cuál es su grado de avance. Sobre esto se precisó que respecto de Biogénesis Bagó “fue evaluada en forma satisfactoria la información suministrada y actualmente se encuentra en etapa de pruebas a campo”.

Para CDV repitió: “Fue evaluada en forma satisfactoria la información suministrada y actualmente se encuentra en etapa de pruebas a campo”.

En cuanto a Tecnovax apuntó: “Se encuentra en etapa de evaluación documental y a la espera de la recepción de la nueva información para luego continuar con las etapas de pruebas a campo”. Dicho de otra manera, admitió el freno al ensayo.

Y precisó en cuanto a CEVA Salud Animal: “Se encuentra en etapa de evaluación documental y a la espera de la recepción de la nueva información para luego continuar con las etapas de pruebas a campo”.

