Massa hizo una singular explicación sobre la sequía y le respondieron que dijo una “media verdad”

El ministro de Economía, Sergio Massa, opinó sobre el impacto de la sequía en los suelos y los efectos que tendrá esto sobre los cultivos de la nueva campaña. El precandidato a presidente del oficialismo se “esperanzó” con una recuperación rápida y habló de consecuencias “positivas” tras el fenómeno climático que dejó pérdidas por más de US$20.000 millones, de acuerdo con las estimaciones privadas. Los expertos salieron a responderle y tildaron sus dichos de “media verdad”.

El ministro señaló que, tras el paso del fenómeno de La Niña, que azotó durante tres años al país con lluvias por debajo de lo normal, habría una recuperación en las exportaciones de la Argentina que irían en torno a los 17.000 millones de dólares más de lo que se hizo en la campaña anterior. En ese sentido, añadió que esto se daría por una particular situación que tendrían los suelos de la región agrícola que sufrieron la falta de lluvias, pero que derivó en un inusual fenómeno.

“La sequía termina y noviembre ya empieza con una gran cosecha de trigo. Además, se dio una situación que es que la sequía te generó, en términos de suelo, una situación de fertilidad mucho mayor y mucho mejor por acumulación de nutrientes. Básicamente, es el impacto positivo de la sequía”, lanzó Massa en una entrevista que dio al canal de YouTube El Método Rebord.

Sergio Massa opinó sobre los nutrientes del suelo a partir de la sequía

Ante la duda del periodista Tomás Rebord, conductor del ciclo quien dijo que desconocía que en la possequía se daban estos escenarios, el ministro reafirmó: “Sí, se van acumulando lo que de alguna manera fertiliza, fortalece o mineraliza el suelo y se va acumulando más en superficie por la sequía y mejora tu rinde”. Vale recordar que, en junio pasado, el Gobierno recalculó que la pérdida por la sequía sería de US$18.200 millones contra los US$19.750 millones previstos inicialmente. Esto porque las lluvias ayudaron a revertir la condición de cultivos tardíos, como en maíz.

Sin embargo, los expertos aclararon que hay una “media verdad” detrás de las afirmaciones de Massa. Otros, en tanto, dijeron que esto no era así, ya que “las reacciones en el suelo son complejas”. Por caso, Néstor Roulet, productor, consultor y exsubsecretario de Agregado de Valor durante el gobierno de Mauricio Macri, indicó que probablemente a Massa le han comentado sobre esta situación, por lo que el ministro de Economía “agarra rápido” los conceptos técnicos.

“No es una verdad absoluta, pero es media verdad, bastante real”, explicó por lo que recapituló en que Massa en parte tiene razón y aclaró que sí o sí se tiene que fertilizar. “Si echás 200 kilos de un fertilizante que es lo que necesita un cultivo para expresar su mayor producción y no expresó por el tema de la sequía, no lo usó, por lo tanto, queda sobre todo lo que es inmóvil fósforo, potasio. Quizás en el nitrógeno depende mucho de la lixiviación de que si hay mucha lluvia se va para abajo y se puede evaporar algo de eso. En realidad, después de una sequía si hay buenas lluvias tenés mejor respuesta, y ya tenés algo de fertilizante, sobre todo para el arranque de los cultivos ya lo tenés de alguna manera asegurado”, explicó.

La sequía histórica afectó la producción agrícola de soja en General Arenales, provincia de Buenos Aires TOMAS CUESTA - LA NACION

“Ahora vas a tener más nutrientes de lo que se pensaba porque no fue optimizado el uso del anterior. Fertilizar hay que fertilizar igual, lo que extrae el cultivo es mayor a la disponibilidad”, aclaró. Por ende, reiteró que siempre hay que aplicarle, ya que el nitrógeno es muy volátil y el agua lo traslada hacia abajo.

Un experto en suelos cuyo nombre prefirió no revelar añadió que “es cierto que cuando llueve mucho se pueden perder por percolación algunos nutrientes muy móviles como los nitratos”. En ese sentido, dijo que el supuesto y posible beneficio que menciona el ministro de Economía es que “podría estar ligado a que en realidad muchos nutrientes no fueron tomados por los cultivos”.

“Es bien sabido que en las últimas tres campañas porque llovió poco los cultivos rindieron poco o no fueron cosechados. Entonces ni bien haya humedad empezarán a estar más disponibles, pero no hay que olvidar que si o si hay que fertilizar los suelos, para que la actividad no sea de tipo extractivista. Siempre de la mano de un análisis previo del tote donde se va a cultivar”, extendió.

En Twitter también hubo varios ingenieros agrónomos que salieron a responderle de manera irónica.

