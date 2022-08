“Me han provocado este desastre”: le rompieron un silobolsa donde guardaba alimento para la hacienda

“Estoy muy triste. Me he quedado sin palabras al ver la cizaña con la que me han provocado este desastre”. Con esas palabras, Juan Pablo Delorenzi, un productor ganadero de la localidad bonaerense de Henderson, describe a LA NACION su sentir luego de que le rompieran un silobolsa con aproximadamente 140.000 kilos de maíz picado y un tractor.

Con este nuevo hecho, conforme al relevamiento que lleva adelante LA NACION, desde abril de 2020, cuando recrudecieron los ataques a silobolsas, en el país ya fueron vandalizados 266 bolsones hasta el momento.

“Me cuesta asimilar que exista este tipo de gente dispuesta a hacer tanto daño”, lamenta el productor. Entre el jueves a la tarde y el viernes por la mañana, un grupo de personas ingresó a su campo y, con una “crueldad enorme”, con un cuchillo cortaron el bolsón de punta a punta a la altura de la cintura.

Como consecuencia, unos 4000 kilos cayeron al piso en lo inmediato. El viento voló la parte de arriba del silobolsa y el maíz picado quedó al descubierto.

Así quedó el silo de maíz picado Twitter

Además, cortaron el cerco que rodeaba un tanque australiano de un molino y con un elemento punzante destruyeron los filtros de un tractor, pincharon sus cubiertas y rompieron los vidrios. También se robaron un par de botas de goma, una pala y un tarro con herramientas.

El costo de hacer ese silobolsa fue de $500.0000 pesos. En tanto, indica que aún no ha podido dimensionar de cuánto será la pérdida total por el alimento para la hacienda. En esos bolsones almacenaba cinco hectáreas de producción. “Es de mucho valor porque es una reserva enorme para la hacienda”, relata.

“Al maíz picado lo voy a tener que dar de comer rápido porque eso en pocos días se estropea. Al tomar contacto con el aire, comienza a fermentarse y se termina pudriendo”, agrega.

En rigor, normalmente a eso lo usa para consumo en aproximadamente en 90 días, pero ahora deberá ser pronto para que no se pierda. “No se va a lograr comer todo porque no soy un productor de 1000 animales”, indica.

#PatrullasRurales

Esto pasa la indignación de esta manga de resentidos berretas. pic.twitter.com/pwic9WLNMy — Chacareros Autoconvocados (@chacarerosdepie) July 30, 2022

“Yo no tengo enemigos”, aclara el productor, desconcertado con lo ocurrido. Es la primera vez que es víctima de este tipo de hechos. Entre las hipótesis que baraja, habla de “bronca” o “envidia”. Pero remarca que, “si alguien pregunta en el pueblo, no soy una persona que tenga problemas con otros”.

El productor, que tiene 47 años, se describe como un “ganadero neto”. En ese campo tiene solo hacienda. Su producción agrícola es para alimentar a los animales.

Además, tiene una inmobiliaria en Henderson, en donde trabaja junto a su esposa. Cuenta que se enteró del hecho porque le avisó el encargado del campo porque él estaba en Mar del Plata.

El silobolsa de picado de maíz almacenaba 140.000 kilos Facebook

Tras hacer la denuncia, se acercó la policía al campo. Tomó huellas, pero el productor no se muestra muy esperanzado de que vayan a atrapar a los autores del hecho. “En el campo es muy difícil sacar pruebas”, comenta. Quiere que el hecho se conozca para tratar de evitar más casos.