“Mejora realmente consistente”: en julio subieron un 45% los patentamientos de maquinaria agrícola

Los patentamientos de maquinaria agrícola registraron en julio pasado una suba del 45% respecto del mes anterior, según un relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De acuerdo con la entidad, que midió patentamientos de cosechadoras, pulverizadoras y tractores, el acumulado de 2026, esto es enero-julio, exhibió un incremento del 0,9% versus el mismo lapso de 2025. Vale recordar que hubo meses con importantes fluctuaciones que influyeron en el balance final. Expoagro, por ejemplo, fue un disparador en ventas en marzo pasado, situación que no se repitió fuera de la muestra.

En detalle, entre los equipos mencionados en julio último se patentaron 696 unidades. En tanto, el total de enero-julio ascendió a 3999 máquinas. ”Julio deja de ser solo un rebote mensual y pasa a ser el primer mes con una mejora realmente consistente: crecen los tres productos contra junio y el total vuelve a quedar levemente por encima del acumulado 2025″, apuntó Acara.

Sobre los tractores, Acara indicó que el mes pasado se patentaron 546 unidades, una mejora del 39,3% Rodrigo Néspolo

Por productos, en julio último en cosechadoras se registró una suba del 95,3% en los patentamientos, a 84 unidades. Las cosechadoras son los productos de mayor valor y vienen sosteniendo el año. “Es el segmento que mejor sostiene el año: no solo crece fuerte en julio, sino que consolida un acumulado positivo de dos dígitos. La renovación tecnológica aparece más visible en cosecha, aunque sigue concentrada en decisiones puntuales y con fuerte sensibilidad al financiamiento”, señaló. En el acumulado del año este segmento tuvo, con 536 equipos, un incremento del 14,2%.

Sobre los tractores, Acara indicó que el mes pasado se patentaron 546 unidades, una mejora del 39,3%. “Tractores deja de mostrar una caída acumulada relevante y pasa a estar casi en equilibrio con 2025. De todos modos, sigue siendo el segmento donde más pesa la competencia por precio, la presión de importados y las posibles distorsiones entre mercado real y patentamientos formales”, detalló. En lo que va del año se patentaron 3090 unidades, una retracción del 0,01%.

En tanto, en cuanto a pulverizadoras, en julio se registraron 66 patentamientos, un salto del 46,7%. “El segmento también mejora con fuerza frente a junio, pero sigue siendo el más atrasado del año. La atomización continúa alta y la competencia entre fabricantes nacionales y marcas globales obliga a sostener propuestas integrales de tecnología, financiación, respaldo y postventa”, indicó. En el acumulado del año este segmento muestra una caída del 8,1%, con 351 equipos.

En el acumulado del año van 536 equipos Gentileza

En este contexto, sobre el sector en general Acara señaló que “la demanda existe, pero necesita estímulos concretos para aparecer. Financiación, canje, promociones, ferias, disponibilidad y velocidad de aprobación siguen siendo parte central del producto, no simples herramientas accesorias”.

Agregó: “Para concesionarios y terminales, el mensaje estratégico no cambia aunque julio haya sido mejor: disciplina de inventario, gestión profesional de usados, postventa fuerte y financiación competitiva. El mercado puede reaccionar, pero todavía no justifica euforia de stock ni estructuras”.