Metalfor abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis por atrasos en pagos de sueldos

CÓRDOBA.- A pocos meses de lograr un financiamiento directo por US$50 millones con la United States International Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor SA, abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso del pago de sueldos con sus 600 trabajadores directos.

Con sede principal en Marcos Juárez, en el sudeste cordobés, la fabricante de pulverizadoras y fertilizadoras tiene que seguir sus negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) porque acumula deuda con sus trabajadores y necesita renegociar las condiciones de trabajo.

La marca es líder en pulverizadoras

Además, la empresa enfrenta una crisis de liquidez. Según los datos del Banco Central, mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. La deuda en Situación 2 a 4 (con seguimiento especial hasta con alto riesgo de insolvencia) ronda los $ 22.000 millones. Tiene 558 cheques rechazados por $ 5348 millones; pagó 11% de ese total.

En dos años la situación general de la empresa pasó de estar en Situación 1 -que mantuvo hasta mayo del 2025- a la 2 entre agosto y noviembre pasados y alcanzó el 3 en marzo y abril.

Metalfor cuenta con dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y otra en el estado brasileño de Paraná. Viene trabajando a un 50% de su capacidad instalada. Su balance del primer trimestre mostró una caída de ventas de casi la mitad respecto al mismo período del año pasado (56 unidades versus 116); la producción siguió la misma tendencia: 38 máquinas frente a 86 en la comparación interanual.

En el financiamiento externo obtenido trabajó el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. El crédito obtenido tiene un plazo de ocho años, cuotas trimestrales y dos años de gracia para el pago de capital.

La empresa financia a sus clientes

En 2017 la empresa fue comprada por Bertotto Boglione (también de Marcos Juárez), fabricante de acoplados tanque, tanques semirremolques, tanques horizontales, tanques verticales, tolvas plásticas, estaciones móviles y accesorios. Desde entonces, frente a la compañía está Eduardo Borri.

En febrero pasado, en diálogo con este medio, Borri dijo: “Este mes, estamos mucho mejor que en febrero del año pasado. Hay que tratar de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En diciembre de 2024, la crisis de algunas empresas hizo que todas las demás que estábamos en el mercado de capitales fuésemos a la misma bolsa”, ejemplificó.

Ahora LA NACION lo contactó para analizar la situación, pero hasta el momento no respondió.

La empresa financia directamente a sus clientes, recibe maquinaria usada como parte de pago y financia la diferencia por lo que siente el impacto de los problemas de la cadena de pago de manera directa.