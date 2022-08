Mollejas importadas: la discusión que se generó en Twitter y reveló un dato inesperado

En las redes sociales se desató la polémica por un producto que fue importado de Estados Unidos en las últimas semanas. En Twitter, la fotografía de una bandeja de mollejas, cuya inscripción en la etiqueta indica que es un producto del exterior, generó una ola de comentarios no solo por el precio, sino por lo curioso del caso de que un país ganadero como la Argentina las compre afuera. En la industria cárnica dijeron desconocer la circulación de este alimento en las góndolas, sin embargo, se conoció un dato revelador.

“Encontramos esto en el supermercado. ¿Sabías que Argentina importa mollejas de Estados Unidos?”, indicaron desde la cuenta de Twitter “Quién lo fabrica”, donde también expusieron que el precio también sorprende a la hora de encontrárselo en la góndola del supermercado, por lo económico.

De acuerdo con la información oficial que maneja el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Argentina importó 24 toneladas de mollejas en 2021 provenientes de ese país. Además, en los primeros seis meses de este año se importaron 72 toneladas, a través de una empresa importadora que le vende este alimento a las cadenas de supermercados.

En los comentarios hubo quienes aseguraron que la Argentina “hace años importa mollejas” de ese país. Además, hubo otros que, curiosos por saber el origen del producto y los motivos de la importación, apuntaron a que se trató de un acuerdo que surgió en 2018, entre Mauricio Macri y Donald Trump, cuando también se llevó a cabo la negociación para la exportación de limones argentinos a ese mercado. “Ese precio no existe en ninguna carnicería de la Argentina. Y parecen de corazón, peor aún. Muy llamativo”; “Es porque en Estados Unidos no las comen, y las venden muy barato”; “¿Dónde? Le vacío la góndola completa”, fueron algunos de los comentarios que generó el tuit.

El precio por 274 onzas de molleja, según se puede ver en la imagen, es de $164,13, un valor relativamente menor al que se maneja actualmente en las góndolas. Haciendo un repaso online por otras cadenas de supermercados, se puede ver que el precio por kilo de la molleja ronda entre los $1150 y los $1699,90, dependiendo si es congelada o fresca.

La publicación en Twitter que desató la polémica sobre la importación de mollejas Twitter @QuienLoFabrica

De acuerdo con la información oficial que maneja el Senasa, todo el mercado para ingresar menudencias en el país “está abierto”. Es decir que en la Argentina los importadores habilitados para traer este tipo de productos pueden hacerlo perfectamente. Esta medida, en realidad, forma parte de un acuerdo de carne que se firmó en 2018 entre Estados Unidos y la Argentina. En él se incluyó la importación de productos como mollejas, entre otros vinculados a la carne, desde aquel país, a cambio de la exportación de 20.000 toneladas de carne nacional, que se mantiene vigente desde entonces. Por lo tanto, desde ese organismo enfatizaron en que “los importadores interesados en ingresar estos productos pueden hacerlo perfectamente”.

Uno de los motivos por los que se cree que no está ingresando más producción de menudencias es que, si bien las habilitaciones están dadas, hoy por hoy no es un negocio la importación de mollejas, ya que el mercado nacional se abastece con la producción interna. “Estados Unidos no la consume, entonces la exporta, y como acá son oro y no abundan, obviamente, se la venden a una multinacional”, comentó otra persona en la red social.

Ante una consulta de LA NACION, en la industria frigorífica indicaron que desconocen el ingreso de la molleja de Estados Unidos o que “no estaban en tema”, pero sí saben que rigen las habilitaciones. “No conozco a nadie que haya ingresado mollejas del exterior. No se vende un kilo de carne, mirá si vamos a ingresar mollejas. No hay dólares para importar”, advirtieron.

En la industria añadieron que en Estados Unidos, la molleja es un producto que no tiene el mercado que sí tiene acá. En tanto, desde la cadena de supermercados indicaron a este medio que, por su parte, no importaron directamente este producto, sino que se compró a un importador nacional, es decir, un tercero, tras el desabastecimiento que tuvieron durante el 2021.