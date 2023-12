escuchar

“Hoy nos secamos las lágrimas para enfocarnos en la reconstrucción”. Sebastián Valero, gerente general de la firma Acondicionadora Cereales Bahía, contó a LA NACION que en la empresa de acondicionamiento de granos donde trabaja no pudieron contener la emoción al ver que, tras el temporal que azotó el sábado pasado a Bahía Blanca, la planta de la firma se convirtió en “una montaña de chatarra”. Una de las dos líneas de producción de la empresa, con más de 40 años de trayectoria, quedó hecha un montículo de chapas y caños.

La firma está a cinco kilómetros del puerto de Bahía Blanca y se dedica al acondicionamiento de granos para su carga en barcos destinados a la exportación. También trabaja para mejorar la eficiencia logística en el puerto (almacenajes transitorios y envió en el momento que está el barco).

El sábado último durante la madrugada, relató el directivo, el vigilador le envió algunas imágenes donde se podía ver parte del desastre provocado por ráfagas de hasta 180 kilómetros. “No podíamos creer lo que veíamos”, dijo. No obstante, no fue hasta el domingo por la mañana que pudieron ir al lugar y dimensionar la magnitud del daño.

“El huracán tiró tres norias elevadoras, que son el corazón de la planta porque son máquinas que sirven para subir el grano, procesarlo o almacenarlo. Además, al caer, rompieron dos silos, las dos secadoras y el galpón de descarga”, dijo. En total estiman que las pérdidas en infraestructura equivalen a US$1,5 millones. A esto se suma el lucro cesante por no poder continuar con la actividad en una de las dos líneas de producción.

Las pérdidas llegan a US$1,5 millones

Valero explicó que lo que “duplica la angustia”, y es “aún más triste”, es que además de la planta se cayó el cerco perimetral y el domingo por la noche les ingresaron a robar. “Afortunadamente, no tenemos que lamentar heridos porque por suerte habíamos terminado de trabajar unas horas antes, pero conmueve ver lágrimas en los ojos de muchos trabajadores que ven en ese montón de fierros tirados en el piso su fuente de trabajo”, indicó Valero.

Santiago Negri, presidente de la empresa, remarcó que por el tipo de material de la planta todo lo que se cayó “quedó convertido en chatarra, sin utilidad alguna”. En ese sentido, comentó: “Necesitamos reconstruir desde cero, por eso la pérdida siempre es tan significativa. Aunque tengamos las instalaciones aseguradas, el seguro nunca cubre completamente lo que se pierde, y ahora el dilema es cómo vamos a hacer para reponer todo lo que se perdió”.

“Hoy estuvimos hablando con proveedores para ver si pueden fabricar, pero nos dicen que no consiguen insumos, los motores no se venden, y las chapas no tienen precio, ni siquiera te pueden dar un estimado para más adelante”, agregó.

No obstaste, en la firma están convencidos que van a poder salir adelante: “Ayer nos secamos las lágrimas y estamos focalizados en reconstruir todo con los dueños para poder seguir prestando servicios. Somos una pyme familiar que va a salir adelante”.

Otra postal de la destrucción en la planta de acondicionamiento de granos en Bahía Blanca

La historia de la firma se remonta a 1978 cuando comenzaron a operar bajo el nombre de Cereales Bahía Blanca SA con instalaciones en las localidades de Mones Cazón y Salazar, donde la principal actividad era el acopio, complementándolo con los servicios desarrollados en Bahía Blanca. En principio, sólo se acondicionaba la producción de los propietarios de la empresa, pero con los años fue aumentando el nivel de actividad, extendiendo la atención a terceros. En 2002 se llevó a cabo una escisión societaria y se creó Acondicionadora Cereales Bahía SA, dedicada exclusivamente al acondicionamiento de cereales.

Contaban con dos líneas de producción y diversas instalaciones, incluyendo una balanza de camiones y celdas de almacenamiento. “Fuimos creciendo en capacidad instalada, acompañando el crecimiento del puerto y la producción. Por año pasan por la planta unos 200.000 toneladas de cereal”, dijo. Desde el domingo trabajan en la reconstrucción.