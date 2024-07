“Mucho ruido y pocas nueces”: un diputado reclamó bajar las retenciones para impulsar el campo

Escuchar

En medio de las expectativas de los diferentes sectores de la economía que aguardan la eliminación del Impuesto PAIS, el diputado entrerriano por la Unión Cívica Radical (UCR), Atilio Benedetti, dijo que “lo más imprescindible” es avanzar en una baja de las retenciones. Para el diputado, quien junto al legislador Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), están en plena promoción de un proyecto para el campo, advirtió que el sector atraviesa una “dificultad de créditos”.

Cabe recordar que la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Impuesto PAIS es un impuesto provisorio, y que tan pronto sea reglamentada la Ley Bases y el Tesoro comience a recibir los ingresos del paquete fiscal avanzarán con la baja. Consultado sobre la concreción de este anticipo, Benedetti respondió: “De todas las medidas de alivio del Gobierno veo mucho ruido y pocas nueces… ¡Quiero creer! “. En tanto, en el informe de avance del presupuesto 2025 enviado al Congreso, el Gobierno indicó que el impuesto vencerá a fin de año.

En su visita a la Expo Angus en mayo pasado, el presidente Javier Milei prometió eliminar las retenciones al campo una vez que desaparezca el Impuesto PAIS. En ese sentido, Benedetti dijo: “Yo no avizoro más allá de que es deseable, necesario e imprescindible bajar las retenciones, pero no estoy avizorando una fecha cercana en que empiece este proceso, más allá de que lo considero absolutamente necesario”.

Benedetti es el presidente de la presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara baja, quien junto a Miguel Ángel Pichetto presentaron el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), que tiene cierta similitud con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Está propuesto como complemento del RIGI, un régimen especialísimo para grandes inversiones. Se dio porque el sector agroindustrial ha quedado expresamente excluido de ese programa del Gobierno y estamos impulsando con mucha fuerza un régimen de incentivo para el desarrollo agroindustrial. Está muy focalizado en las inversiones del sector”, agregó.

Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical

El proyecto está en tratamiento en la Comisión de Agricultura y Ganadería. “Ya lo tenemos en tratamiento, así que es probable que intentemos despacharlo en el mes de agosto. La prueba ácida es pasarlo por la Comisión de Presupuesto de Hacienda, para lo cual estamos en conversaciones con las autoridades de la Comisión”, señaló.

El RIDA alcanza a los productores, pequeños y medianos de las empresas, aquellos que agregan valor en las diferentes líneas de producción. “Esta es una actividad que necesita renovarse, actualizarse. El régimen de amortización acelerada que establece este proyecto es muy beneficioso para el sector, no resuelve todos los problemas. Ellos (el RIGI) plantearon el financiamiento, pero el resto no lo resuelve. Esta sería una buena herramienta para ayudar”, subrayó.

Para Benedetti, todos los sectores de la actividad privada necesitan un alivio, dado que durante las gestiones anteriores de Gobierno se “desproporcionó el costo del Estado”. Ahora, dijo que la contraparte del costo del Estado, en una pretensión del equilibrio fiscal, significa una pesada carga de impuestos de distintas índoles para los diferentes sectores productivos. “Todos los sectores necesitan un alivio: en impuesto al cheque, alícuotas de ganancia y ni hablar de ir levantando las retenciones. La actividad avícola y vacuna tienen impuestos a las exportaciones. Hay un mundo muy competitivo que no admite estas desventajas comparativas”, precisó.

Consultado sobre la decisión del Banco Central (BCRA) de no renovar la normativa que encarecía los créditos de los productores que almacenaban más del 5% del stock de soja, acotó: “Eso no es más que una señal, solamente eliminaron algo que era ridículo. Porque lo que eso significaba era un sobrecosto para los sectores productivos que se financiaban guardando su propia producción. Yo los aplaudo, pero hace falta agitar más banderas que esas”.

La última conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Hay expectativas en el agro sobre el fin del impuesto PAIS Rodrigo Nespolo

Sobre si la medida para el Gobierno sería contraproducente ante la necesidad de divisas, dado que ahora el productor puede optar por financiarse con créditos y optar por no vender la soja, dijo: “Hay una dificultad de créditos enorme. No hay tantos como se anuncian. El productor no tiene una lógica especulativa, o sea, va vendiendo los granos en la medida de las necesidades, recurre al crédito y alguna situación excepcional, pero fundamentalmente recurre al crédito para bienes de uso o de capital”.

El RIDA en Coninagro

En medio de una recorrida por entidades relacionadas con el campo, los diputados se reunieron en la sede de Coninagro donde hablaron con el presidente de la entidad, Elbio Laucirica, y parte de la mesa directiva de la entidad cooperativista, para hablar de la instancia en la que está el RIDA. En ese lugar, Pichetto mencionó: “Vamos a dialogar también con la Comisión de Presupuesto que es fundamental para que la iniciativa pueda salir. Yo veo un ambiente favorable, creo que el sector necesita un apoyo. Me parece importante que también el sector agroindustrial argentino tenga una serie de beneficios que puedan permitir la reproducción de la actividad económica, la amortización de bienes de uso, lo que significa mejorar las líneas impositivas también con el IVA”.

#AHORA | El Pte. @LauciricaElbio junto a Consejeros de las distintas economías regionales de todo el país, mantienen una reunión de trabajo junto a los legisladores @atiliobenedetti y @MiguelPichetto (1/2)🧵 pic.twitter.com/H8A7lx4eHN — CONINAGRO (@CONINAGRO) July 3, 2024

Laucirica dijo: “Con los diputados venimos trabajando los puntos importantes del proyecto de ley RIDA, le aportamos mejoras y creemos que sería un gran impulso a las inversiones en el interior. La idea es que sea apoyado por todos”.