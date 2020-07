Mujeres rurales. La primera dama Fabiola Yáñez se sumó a una campaña

View this post on Instagram

Tuve la oportunidad de dialogar con el Ministro de Agricultura, Ganaderi´a y Pesca de la Nacio´n @agriculturaar, el Ingeniero Luis Basterra @basterraluis, y con la Presidenta del Instituto Nacional de Tecnologi´a Agropecuaria - INTA @inta.argentina, Susana Mirassou @sumirassou y Diana Guillen Titular de la Unidad Gabinete de Asesores.? ? Compartimos los objetivos a fines de crear sinergias y espacios de dia´logo en el marco de las iniciativas que vamos a estar llevando adelante para promover los derechos de las mujeres, para la campan~a en conjunto con ALMA - FAO "Mujeres rurales, mujeres con derechos" @alma_alianzapd @fao ; que nos permitan visibilizar el rol productivo y social de las mujeres en los sistemas alimentarios. ? ? Adema´s, el INTA cuenta con una plataforma de Ge´nero e Infancias y Adolescencias, que va a contribuir a resolver problemas y aprovechar oportunidades en relacio´n a la promocio´n de la equidad de ge´nero y mejora de las condiciones de vida. [R][R]? ? #MujeresRuralesMujeresConDerechos ? #ArgentinaUnida