En medio del conflicto generado en la cooperativa láctea SanCor por las asambleas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) que interrumpen la producción, medida que el gremio tomó argumentando una demora en implementarse un fideicomiso de rescate, se conoció que precisamente el “Fideicomiso Financiero Sancor Láctea” está en la última instancia de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se trata de la herramienta pensada por un grupo de inversores para manejar la firma. Para acceder al mercado de capitales y obtener el financiamiento, este mecanismo debe entrar en una etapa de “revisión” dentro de este organismo que se encarga de la promoción, supervisión y control de los mercados de valores de todo el país. Previamente fue aprobado por el directorio de BICE Fideicomisos.

El grupo de inversiones pretende conseguir US$60 millones del mercado para el salvataje de la cooperativa láctea. No obstante, todavía falta contestar la última vista de la CNV, que debería ser durante esta semana. Desde el grupo inversor deslizaron que los tiempos electorales burocratizaron el escenario para encabezar un salvataje “sustentable y rentable”, pero que están “muy cerca”. El fideicomiso está autorizado, por lo que ahora la CNV deberá aprobar la emisión de los bonos VRD [Valores Representativos de Deuda] para poder salir a hacer una oferta pública. En esta instancia, diferentes fondos privados podrán invertir en la empresa. La intención es que esta “vuelva va a estar en marcha”.

En el grupo inversor participan José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond, fabricante local de la vacuna Sputnik V), Gustavo Scaglione (La Capital de Rosario y Canal 3 de esa ciudad, entre otros medios, además de estar ligado a la producción agropecuaria), el abogado Leandro Salvatierra, (socio en Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser y socio de Scaglione), y Jorge Estevez (especialista del sector lácteo que trabajó 15 años al lado de Pascual Mastellone en La Serenísima y luego en la láctea La Sibila).

El escenario electoral demoraría el desenlace de la cooperativa láctea (Foto archivo)

El proceso de vista de la CNV consiste en tener inscrito el fideicomiso como exportador, un proceso que ya superó esta etapa, en virtud que las garantías de la emisión de los bonos son las exportaciones, por lo que esto ya estaría avanzado. El grupo espera que SanCor CUL haga una solicitud por escrito para liberar activos que están inhibidos, por lo que, además, resta este trámite. “Estamos en los últimos 100 metros de una maratón de dos años y medio”, deslizaron. Prevén que todo debería solucionarse dentro de los próximos 30 o 45 días.

Descargo de SanCor

A través de un comunicado en medio del conflicto con Atilra, en SanCor explicaron que conscientes de la necesidad de buscar soluciones de largo plazo que impulsen la definitiva estabilización y el crecimiento empresarial, la firma se abrió a escuchar propuestas de negocios con actores económicos y/o empresas interesadas en participar de la actividad. “Hace más de dos años se iniciaron conversaciones con un grupo de personas de negocios que proponían la constitución de un fideicomiso de administración. En la idea del mismo, SanCor dispondría de algunos de sus activos y los interesados externos se comprometían al aporte de capitales necesarios para solventar obligaciones y promover el crecimiento... Durante todo el desarrollo de las negociaciones participaron el sindicato Atilra y otros interesados, como los gobiernos de la Nación y la provincia de Santa Fe, y representantes de organismos públicos y de orden financiero”, afirmaron.

Y siguieron: “Como ya se explicitara en anteriores oportunidades, SanCor fue dando todos los pasos que se le solicitaron, al punto de que una Asamblea de Asociados expresamente convocada, aprobó la constitución del Fideicomiso de Administración, siempre que se cumplieran ciertas condiciones expresamente fijadas por SanCor y las que surgieran de parte de las instituciones públicas intervinientes, y que constituían obligaciones de los terceros interesados. Pese a que transcurrieron más de dos años desde la firma de una ‘carta de intención’, no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros”.

Este miércoles se realizaron medidas de fuerza en la cooperativa láctea SanCor (Foto archivo) Atilra

Del aludido “grupo empresario”, dijeron, no se conoce con precisión quiénes lo integran, no existió diálogo directo con ningún potencial inversor ni hubo otra relación como no sea con quienes cumplen un rol de intermediarios técnicos. “En todo este tiempo, Atilra tuvo conocimiento profundo de cada una de las alternativas que se fueron suscitando y planteando”, afirmaron.

Por otra parte, mencionaron que frente a los incumplimientos manifiestos de la contraparte, y ante la certeza de la imposibilidad de continuar el proceso (que bloquea otras potenciales iniciativas posibles para SanCor), el sindicato lechero emitió un comunicado en el que se realizan algunas aseveraciones y amenazas que condicionan la posibilidad de diálogo y de superación de dificultades, a la vez que paraliza la operatoria.

“SanCor asume de manera positiva su capacidad de trabajar en pos de los intereses de todos quienes forman parte de su actividad (asociados, empleados, proveedores, clientes y consumidores), tal como lo demostró a lo largo de su historia. Entiende, también, el legítimo interés de cada uno en preservar sus intereses, y en tal sentido, invita a que se vuelva la mirada hacia quienes llegaron con propuestas que nunca se explicaron de manera precisa, ni se identificaron a los potenciales aportantes, como tampoco se exhibieron ellos ni los recursos que prometían aportar fueron expuestos”, sintetizaron.