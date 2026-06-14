El Gobierno ratifica que cumplirá su meta de subsidios a la energía con mayores tarifas para los usuarios

El Gobierno defendió su estrategia de ajuste en los subsidios energéticos luego de que distintos informes privados alertaran sobre un fuerte rebote de las subvenciones estatales durante el inicio de 2026. Según fuentes de la Secretaría de Energía, el objetivo de llevar esos subsidios al equivalente de 0,5% del PBI este año permanece intacto y los usuarios terminarán pagando una proporción mayor del costo de la energía que en 2025.

La aclaración llega después de que diversos relevamientos mostraran un aumento significativo de las transferencias destinadas a sostener las tarifas de electricidad y gas. En particular, un informe de la consultora Economía y Energía estimó que los subsidios energéticos representaron el equivalente a US$1240 millones en el primer cuatrimestre, un incremento interanual de 105%.

Sin embargo, en la Secretaría de Energía sostuvieron que esa comparación no refleja adecuadamente la evolución real de las erogaciones. Según explicaron a LA NACION fuentes del área, durante diciembre de 2024 Cammesa recibió una transferencia extraordinaria de US$111 millones destinada a cubrir obligaciones correspondientes a enero de 2025.

“Estaban holgados en la caja, por eso hicieron ese adelanto”, señalaron las fuentes consultadas.

Ese movimiento redujo artificialmente las necesidades de financiamiento registradas durante los primeros meses de 2025 y amplificó la variación interanual observada este año. De acuerdo con los cálculos oficiales, el gasto del primer cuatrimestre de 2025 pasa de US$583 millones a US$694 millones cuando se incorpora ese adelanto. Bajo esa metodología, el aumento interanual se redujo de 109% a 76%.

El Gobierno atribuye parte del aumento observado en los subsidios a una cuestión contable. Según Energía, en diciembre de 2024 se adelantaron US$111 millones a Cammesa para cubrir gastos de enero de 2025, lo que reduce la base de comparación. Con ese ajuste, la suba interanual del primer cuatrimestre pasa de 109% a 76%.

La diferencia no modifica el diagnóstico de que las transferencias crecieron respecto del año pasado, pero sí altera la magnitud del fenómeno. Para el Gobierno, el dato relevante es que la trayectoria anual continúa siendo consistente con la meta fiscal comprometida.

La principal defensa oficial se apoya en la evolución de la cobertura tarifaria. Según los cuadros elaborados por la Secretaría de Energía, a los que accedió este medio, los usuarios residenciales financiarán este año una proporción mayor del costo de abastecimiento eléctrico que en los años anteriores. La cobertura promedio pasaría de 44% en 2024 a 54% en 2025 y alcanzaría 64% en 2026.

La mejora también se observó en el conjunto del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Mientras que los usuarios cubrían el 63% del costo total del sistema en 2024 y el 76% en 2025, la proyección oficial para este año asciende al 79%. En otras palabras, Energía sostiene que el peso de los subsidios sobre el sistema continuará reduciéndose pese al aumento observado en los primeros meses del año. Todo lo cual implica mantener el cronograma de aumentos de tarifas

“La foto mensual no es la película anual”, resumieron fuentes del área. Según explicaron, los primeros meses del año estuvieron afectados por factores puntuales que no necesariamente anticipan el resultado final de 2026.

Uno de ellos es el costo de abastecimiento eléctrico. Economía y Energía estimó que el valor residencial promedió alrededor de US$81 por megavatio hora (MWh) durante el primer cuatrimestre. Sin embargo, en Energía sostuvieron que ese dato responde principalmente a la implementación de la Resolución 400, medida que modificó el esquema de contratación y abrió el mercado a una mayor participación de acuerdos privados.

Según la explicación oficial, el valor observado combina energía contratada mediante los nuevos mecanismos a precios cercanos a US$80 por MWh con energía adquirida en el mercado spot, donde los valores rondan los US$60 por MWh. El costo monómico promedio anual, afirmaron, debería ubicarse por debajo de esos niveles una vez concluido el año.

La defensa del Gobierno también se apoya en la reducción sostenida de beneficiarios. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 2,1 millones de hogares dejaron de recibir subsidios eléctricos y cerca de 900.000 perdieron la asistencia en el servicio de gas natural por redes. El recorte fue acompañado por una depuración de padrones y por la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a principios de 2026, que reemplazó la segmentación por ingresos vigente desde 2022.

El ajuste también tuvo impacto sobre las cuentas públicas. Según cálculos oficiales, los subsidios energéticos pasaron de representar alrededor de 1,4% del PBI al inicio de la gestión a niveles cercanos a 0,6%. La reducción acumulada durante la administración Milei supera los US$5600 millones anuales.

Aun así, el Gobierno reconoce que durante los meses de invierno la cobertura suele deteriorarse por razones estacionales. Entre ellas figura el mayor uso de gas natural licuado (GNL) importado, una fuente de abastecimiento considerablemente más cara que el gas producido localmente.

La Secretaría de Energía sostiene que la tendencia de fondo sigue siendo de reducción de subsidios. Según sus proyecciones, los usuarios residenciales cubrirán este año el 64% del costo de abastecimiento eléctrico, frente al 54% de 2025, mientras que la cantidad de hogares subsidiados continuará disminuyendo.

A eso se suma el régimen de Zona Fría, que amplía los descuentos tarifarios para millones de usuarios durante los períodos de mayor consumo y que el Congreso está próximo a limitar en cantidad de beneficiarios. Según Energía, ambos factores presionan transitoriamente sobre el nivel de subsidios, pero no modifican la trayectoria anual del programa.

Las fuentes oficiales también señalaron que la volatilidad generada por la guerra en Medio Oriente agregó presión sobre los precios internacionales de la energía y elevó los costos de abastecimiento durante las últimas semanas. No obstante, consideran que se trata de un fenómeno coyuntural y que la meta fiscal del sector permanece sin cambios.

Los hogares que no reciben subsidios pagaron una factura eléctrica promedio de $58.239 al mes en el primer cuatrimestre, un nivel similar en pesos constantes al de un año atrás, según cálculos de Economía y Energía. Los usuarios con subsidios, en tanto, pagaron una factura promedio de $43.218 mensuales, lo que implica una reducción del 2% respecto de los usuarios previamente categorizados como de ingresos medios (Nivel 3) y un incremento del 15% respecto a los hogares de bajos ingresos (Nivel 2). Esto hizo que la tarifa media del sistema aumentara 13% en términos reales durante el último año.

Los usuarios sin subsidio pagaron una factura de gas natural promedio de $50.995 por mes, 11% más que hace un año, principalmente por el incremento del precio del gas natural. Los hogares con subsidio, en tanto, abonaron una factura promedio de $40.482 mensuales, un 11% más para quienes anteriormente integraban el Nivel 2 y un 3% más para los ex usuarios Nivel 3.