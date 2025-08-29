“Muy positiva”: el Consejo Agroindustrial y la Cancillería buscan potenciar las exportaciones

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reunió hoy con funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Agricultura y al término del encuentro hizo una valoración positiva del encuentro.

La cita, celebrada en el marco de un encuentro plenario de 40 cámaras y entidades del CAA, fue con el secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, embajador Fernando Brun. Se abordaron cuestiones del acceso a mercados de diversos productos como carnes, frutas, lácteos, cereales y oleaginosas, entre otros. También estuvieron en la mesa las negociaciones multilaterales que establecen reglas sanitarias y fitosanitarias. Además de Brun estuvo el subsecretario de Mercados de la Secretaría de Agricultura, Agustín Tejeda, y la presidenta del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

“La reunión de trabajo con el equipo económico de la Cancillería fue muy positiva, nos sentimos acompañados por esta Cancillería que entiende la necesidad imperiosa de una articulación público privada para defender los intereses exportadores de la agroindustria en un contexto muy agresivo con nuevas formas de proteccionismo internacional”, dijo Gustavo Idígoras, presidente del CAA.

Alberto Morelli, coordinador nacional de GPS; Gustavo Idígoras, presidente del CAA, y Diego Cifarelli, tesorero del CAA

En cuanto al Senasa, según informaron, la visita de Giraudo se centró en la necesidad de fortalecer este organismo como una herramienta fundamental para certificar las exportaciones. “El CAA propuso reactivar las mesas técnicas para avanzar en la facilitación regulatoria y las negociaciones sanitarias”, dijeron. Según Idígoras, la presencia de Giraudo demuestra el interés en una agenda común que busca un “Senasa fortalecido, autónomo y con plena capacidad técnica”.

Por otra parte, se indicó que el CAA firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Grupo de Países Productores del Sur (GPS) para mejorar el análisis de los mercados internacionales, especialmente frente a los conflictos geopolíticos que afectan a los sectores agroexportadores. Y se detalló que el CAA analizó la situación del proyecto de Ley de Inversiones (Ley RIMI), que aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. “El presidente del CAA manifestó la preocupación de la entidad ante la falta de avance, ya que esta ley podría generar una fuerte recuperación de la inversión a nivel federal. El CAA continuará trabajando para impulsar esta iniciativa, así como otros proyectos de ley como los de biocombustibles y riesgo agropecuario”, señaló.