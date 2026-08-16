Negocio con futuro: Chile le compró a una pyme argentina un importante subproducto para hacer un alimento para salmones

CÓRDOBA.- La empresa santafesina Doble L Bioenergías exportó, por primera vez, a Chile. Envió 120 toneladas de oleínas y ácidos grasos vegetales destinados a la formulación de alimentos para salmones en la región de Chiloé; en un mes se completarán 600 toneladas. “Es economía circular porque en la planta de oleínas usamos como materia prima los desechos de la industria aceitera (gomas y borras) y algunos de la del biodiésel”, explicó a LA NACION el director de la compañía, Marcelo Kusznierz.

La firma fabrica biodiésel de alta pureza (destilado EMAG-SP) y diversificó su producción para elaborar ácidos grasos vegetales y oleínas a partir del aprovechamiento de subproductos. El ejecutivo precisó que llevan unos cinco años con un trabajo enfocado en la economía circular.

“La exportación es atractiva en cuanto a precios -afirmó- Y los destinos fundamentales son dos, la alimentación animal, en especial para la industria salmonera de Chile y Perú que están muy desarrolladas y la producción de biocombustibles de segunda generación que tiene mucho valor en Europa. En la Argentina no está, todavía, legislado. La decisión como empresa fue seguir agregando valor a la cadena de manera que complemente los vaivenes del biodiésel”.

Kusznierz contextualizó el caso en que, por agregados de valor como éste, entienden que es “importante” que la industria del biodiésel tenga “un desarrollo potenciador como lo tiene en Brasil. Ese es el camino”.

En el Congreso hay diferentes proyectos de reforma de la norma: el respaldado por el gobierno nacional eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año.

Kusznierz es, además, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), que rechaza la reforma de la ley de biocombustibles tal como está planteada por entender que favorece a las petroleras y amenaza a las pymes. A su entender, el corte obligatorio debe ser del 15% para potenciar el valor nacional y proteger los empleos regionales.

Casfer advierte que competir contra grandes compañías integradas que controlan la materia prima destruye a los productores medianos y pequeños.

Doble L Bioenergías tiene base en la localidad de Sa Pereyra. Fundada en 2012, una década después presentó su plan de diversificación. La idea original era una inversión de US$2,5 millones pero al final requirió un desembolso cercano a los US$ 12 millones.

Certificó ISCC EU, una norma de carácter voluntario exigida para ingresar a la Unión Europea; cuenta con el sello verde otorgado por el gobierno de Santa Fe destinado a compañías que cumplen con la normativa ambiental y, además, aplican acciones con impactos ambientales y sociales positivos.

En materia de energía, cuenta con 500 paneles solares para producir lo que consume. “Es la única empresa que tiene esta cantidad, una generación sustentable”, resume.

Respecto de la exportación, Kusznierz precisó que los alimentos para los peces se envían por camión a Chile y el sector acuícola lo complementa con una molécula de urea, lo que evita que el material se diluya en el agua antes de que el pez lo consuma.