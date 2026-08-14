Desembarcó un grupo brasileño que promete revolucionar el consumo de mandioca

POSADAS, Misiones.- Esta provincia es la principal productora de mandioca de la Argentina y la única que tiene industrias para procesar ese producto netamente regional, pero de enorme potencial para proyectarse al país. En ese contexto, acaba de desembarcar un grupo de capitales brasileños, Nutri Select, oriundo de Santa Catarina, para llevar este tubérculo, muy popular en la cocina regional, al siguiente nivel: mandioca lista para freír. También para cocinar de otras formas.

La mandioca frita es muy popular en Misiones y suele ser muy elogiada por cualquier argentino o extranjero que llega a esta provincia. De alguna manera compite con las papas fritas como una guarnición que tiene muchos adeptos, pero no se expande por un pequeño problema: los visitantes a Misiones, en su vuelta a casa, chocan con la dificultad para conseguir mandioca. Y, si la obtienen, tampoco es tan fácil pelarla y prepararla. Y esa oportunidad vieron los brasileños que lanzaron el producto “Yuca Pop”, una marca de mandioca procesada en distintos formatos, lista para el horno o la freidora.

“Arrancamos en Misiones, y queremos llegar a todo el país, llevar la mandioca con nuevos formatos a todos lados”, dijo a LA NACION, el empresario Francisco Reis.

Reis encabeza un grupo inversor que puso casi 1,4 millones de dólares para levantar una planta procesadora de mandioca en Colonia Aurora, un pueblo rodeado de pequeñas chacras que producen mandioca y serán los proveedores de Nutri Select. “Hace tres años y medio que venimos estudiando el negocio, la ubicación, decidimos Colonia Aurora por estar cerca del productor, el costo de la tierra, analizamos todo, queríamos invertir en un proyecto agroindustrial que se pueda expandir”, explicó Reis.

La nueva planta, que empleará a 8 personas, tiene capacidad para recibir la mandioca, lavarla y procesarla, para envasarla en distintos formatos congelados. Los principales: mandioca en bastones, y cubos. El nombre tiene que ver con la denominación en países del Caribe donde a la mandioca se la conoce como “Yuca”.

Francisco Reis con Carlos Sartori, el jefe de Gabinete de Misiones e intendente de Campo Grande (de licencia), Nutri Select también analiza instalar otra planta allí

Reis ve que la mandioca, envasada y lista para cocinar (además de frita se puede hervir o hacer de otras maneras) tiene un enorme potencial de expansión en otros lugares del país y también del exterior. “Queremos comenzar consolidando nuestra presencia en Misiones, llegando progresivamente a sus diferentes ciudades, y posteriormente ampliar la distribución hacia Buenos Aires y los demás grandes centros urbanos y provincias del país”, indicó.

“Pero nuestra visión comercial no se limita a Argentina. Por nuestra ubicación estratégica en Misiones y por el potencial de la región, también proyectamos desarrollar mercados en Brasil y Paraguay”, proyectó.

Ajuste para buscar calidad

La pequeña planta de producción de Colonia Aurora ya está funcionando, pero en fase de pruebas y ajustes. “En este momento estamos trabajando en la puesta a punto de los procesos, ajustes operativos, capacitación del equipo, control de calidad y organización de la recepción de materia prima junto a los productores de la región”, explicó este joven empresario, nacido en Joinville, una localidad distante a 100 kilómetros de Camboriú.

Uno de los formatos, croquetas de mandioca con queso

El brasileño, licenciado en Administración de Empresas, indicó que esta fase es importante porque considera que para tener éxito deben entregar productos de máxima calidad. La planta de Nutri Select será la primera de Misiones que elaborará mandioca lista para cocinar, con destino a las góndolas y muy probablemente lo sea a nivel país.

Enclavada entre Brasil y Paraguay, donde también es un alimento importante, Misiones es la principal provincia mandioquera de la Argentina y explica el 80% de la producción total. Corrientes, Formosa y Chaco son las otras tres que elaboran el tubérculo, pero solo para consumo fresco, ya que Misiones es la única que cuenta con un clúster integrado de productores e industrias, que procesan la mandioca para elaborar harina o fécula.

Este producto se utiliza mucho en la industria alimenticia y también en la elaboración de la tradicional chipá (que en Misiones se pronuncia acentuando la “i”).

Las oficinas comerciales de la planta en Colonia Aurora

Como todos los pueblos misioneros separados de Brasil por el río Uruguay, en Colonia Aurora se habla portuñol y hay una enorme influencia de la cultura y las tradiciones del vecino país, además de tener una fuerte tradición en la producción de mandioca, entre otros cultivos. Cada chacra tiene a la mandioca como un cultivo adicional, generalmente no es el principal. Se comienza a preparar el suelo en invierno y se cultiva a los entre 7 y 12 meses.

La provincia siempre ha buscado alternativas para agregarle valor y generar un mayor retorno al productor, que el año pasado entregó a las industrias 100 millones de kilos. “Colonia Aurora tenía algo fundamental para nosotros: la proximidad con el campo, con la producción y con los productores de mandioca”, indicó. “También identificamos una oportunidad muy importante. Misiones tiene tradición, conocimiento y capacidad de producción de mandioca, pero entendimos que existe espacio para agregar mucho más valor a esa materia prima a través de industrialización, tecnología, trazabilidad, nuevos productos y nuevos mercados”, completó.