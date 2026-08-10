Negocios, tasas y ventas: qué pasa con el mercado de maquinaria agrícola, según dos expertos

Pasados ya los primeros siete meses de 2026 y con agosto casi en su mitad, en las grandes marcas de maquinaria agrícola ya tienen unas cuantas certezas de lo ocurrido hasta el momento y cómo puede terminar el año. En general, 2026 se ha presentado como un año “promedio” para la actividad y podría concluir similar a 2025. La cosecha récord, en este contexto, no se tradujo en un boom de ventas. A los productores les pesan los costos, buscan soluciones en maquinaria que los ayuden a ser más eficientes y el financiamiento continúa como el elemento decisor a la hora de invertir, aunque con cambios en las tasas.

De estos temas habló LA NACION por separado con Emiliano Ferrari, gerente general de AGCO Argentina y director Comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica, y Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland, en la última Exposición Rural de Palermo. El año, vale recordar, comenzó “frío”, luego tomó temperatura con Expoagro, después volvió a enfriarse y otra vez hubo una mejora con Agroactiva. En julio pasado, según un relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras autopropulsadas subieron un 45%, en tanto que el año acumuló hasta el momento una expansión del 0,9%.

“En términos generales es un mercado promedio cuando uno compara con los históricos. No es un pico ni el peor, se encuentra ahí, en un promedio donde cosechadoras se destaca bien; es un mercado [cosechadoras] con números fortalecidos”, dijo Ferrari. Según Acara, en julio los patentamientos en este rubro treparon un 95,3% y el año acumuló hasta ahora un crecimiento del 14,2%, con 536 unidades.

Emiliano Ferrari: "Lo importante es también entender que la tasa no puede ser siempre negativa como estábamos acostumbrados” Ricardo Pristupluk

Sobre tractores, el número no aparece tan nítido para la industria en general debido al ingreso de tractores asiáticos, en gran parte de China, que no se patentan. Este es un tema sobre el cual la industria multinacional en general puso el foco. De todos modos, según Acara, entre enero y julio pasado se patentaron 3090 unidades, una retracción del 0,01%.

“No hay una cifra tan oficial”, dijo Ferrari al referirse a la presencia de los tractores orientales. Precisó que en el caso particular de la marca la situación se ubica “dentro del promedio”. Agregó: “Somos muy fuertes en la alta potencia, porque tenemos una red que sabe vender la potencia y sabe atenderla. Como Valtra somos buenos y nuestros clientes nos valoran”, expresó. Destacó también la performance de Massey Ferguson y la llegada al país de Fendt, marca Premium.

En la foto general Ferrari ve que el mercado concluirá similar a 2025, con una mejora en el caso de cosechadoras.

En cuanto a las tasas, Ferrari entiende que hay un reacomodamiento hacia niveles más regulares. “Venimos de tasas bastante bajas a lo que era el mercado cuando uno lo veía, y hoy se ven tasas más regulares y estandarizadas. Empieza a aparecer oferta en pesos en alguna alternativa con el Banco Nación con tasas un poco más bajas. Pero lo importante es también entender que la tasa no puede ser siempre negativa como estábamos acostumbrados”, precisó.

Ferrari observa un productor que enfrenta costos más exigentes y que, en este contexto, pide también equipos con mayor eficiencia. “Nos piden equipos eficientes, que consuman poco combustible, que tengan bajo costo de mantenimiento, porque los costos están presionando al productor y eso se nota cuando uno charla. Te dicen: ‘Mi precio del grano es este y mi costo es este más la amortización de la máquina, ¿cómo me ayudás a reducirlo?”.

Otra visión

Para Arroyo, en tractores lo que se ve del mercado en general es que se movió con una merma versus el 2025, mientras cosechadoras se comportó estable.

“Ha tenido una merma [tractores], con la particularidad de estar impulsado por la demanda de distintos modelos que tienen que ver con el día a día de las tareas del campo en general. En la feria [por la Rural] se trabajó mucho con el sector ganadero”, contó el ejecutivo de New Holland.

“En cosechadoras hoy el mercado se está manteniendo estable versus el año pasado. Estamos más o menos en el mismo número; el mercado está mejor”, dijo. Según precisó, la financiación en general que se consigue para cosechadoras es más conveniente y eso ayuda a este segmento.

Federico Arroyo: “El año 2026 para nosotros es un mercado que tiene toda la perspectiva de ser muy parecido al 2025” Ricardo Pristupluk

“Hoy es mucho más accesible para el cliente poder acceder a una cosechadora o tener financiación para acceder a ella”, detalló. La firma tiene el brazo financiero de CNH Capital y a Santander como aliado estratégico para distintas acciones. Para destacar, New Holland viene de hacer una fuerte apuesta en Agroactiva con la CR11, la cosechadora de doble rotor más grande del mundo. “Hasta el día de hoy las expectativas han sido superadas; ha sido un éxito no solamente en ventas, sino en funcionamiento también”, se entusiasmó.

Arroyo reconoce que el ingreso de los tractores asiáticos impactó en el mercado, pero que la marca mantuvo su participación con sus productos de calidad y todo un agregado de valor posventa con la red de concesionarios. “No es algo tan fuerte como se había anticipado”, explicó sobre la presencia de los equipos asiáticos.

“Hoy el productor que se acerca a New Holland menciona lo siguiente: por un lado, la financiación, si no está la financiación, tener la posibilidad de realizar las operaciones con las entregas de usados. Nuestros concesionarios trabajan mucho con el mercado de usados y, obviamente, los negocios se cierran con una ventaja por ese lado también. Pero, por otro lado, el cliente que acerca está buscando el respaldo de una marca, el respaldo de un concesionario, la capacitación del concesionario, el stock de repuestos, la telemetría para poder hacer los controles preventivos”, remarcó.

Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland Ricardo Pristupluk

En otro orden, Arroyo ve en la ganadería a un productor ávido por los distintos equipos de forraje. En tanto, sobre lo que puede ser el cierre global del mercado de maquinaria para 2026, concluyó: “El año 2026 para nosotros es un mercado que tiene toda la perspectiva de ser muy parecido al 2025”.