Nicolás Pino, presidente de la Rural: “Hay que terminar con la grieta”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, abrió el espectáculo en vivo que anoche brindó la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y Diego Torres en el predio central de la muestra con unas palabras dirigidas al gobierno nacional. El dirigente insistió en la premisa del sector de tener “reglas de juego claras para producir más”, pero sobre todo pidió la unión entre los principales actores para “terminar con la grieta” que divide al país.

Después de unas palabras de agradecimiento para dar pie al show de apertura de la 134° Exposición de la Sociedad Rural Argentina, el presidente de la SRA que está en el cargo desde mayo del 2021 contó que junto al vicepresidente, Marcos Pereda, y otro grupo de socios, les tocó asumir en un momento difícil, en que el mundo demandaba cosas distintas.

Durante el acto, el dirigente pidió reglas claras para el sector agropecuario Cortesía SRA

“Partimos de la base de las raíces de nuestra entidad que tiene más de 150 años y desde su base sólida que es y fue generar una institución para defender la producción y defender a los productores agropecuarios y generar el arraigo en el campo argentino. Así que en esa línea es donde estamos haciendo”, dijo.

“Queremos un campo y productores que estén a la vanguardia de la tecnología. Queremos defender los valores del campo con herramientas nuevas y de manera diferente. Queremos reglas de juego claras, precisas y más que todo justas, qué es lo que necesita el campo argentino para producir más”, advirtió. En línea con sus palabras, indicó que este nuevo milenio pide producir de manera sustentable, por ende, tienen la responsabilidad como país productor de alimentos, de cultivar mucho más en un ambiente amigable.

“La Argentina está viviendo últimamente momentos complicados. Esa famosa grieta, una palabra que a mí no me gusta, y evidentemente ni el campo ni Argentina ni nosotros dividimos. Es por eso es que les pido que nos unamos, que estemos unidos y fuertes y que no nos dejemos llevar por la mezquindad de algunos actores que en esa grieta sacan beneficios personales. Mantengámonos unidos, fuertes y de esa manera no nos van a poder dividir”, precisó e insistió a seguir adelante.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina en el acto de apertura de la exposición Rural en Palermo Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Todos los que estamos acá, estoy seguro de que van a tener cuerpo y alma y esfuerzo para colaborar y ser creativos en la formación y transformación de la argentina que tiene que volver a crecer, así que le pido a todos juntos unidos abracemos al campo, abracémonos y seamos protagonistas de una nueva argentina”, sintetizó el dirigente.

Por último, explicó la intencionalidad de “seducir a las juventudes” a que se acerquen, ya que son el futuro del sector y la entidad gremialista. “Es por eso que me tomo el atrevimiento de pedirle que se acerquen y nos ayuden. Entre todos juntos podamos hacer y acelerar esa transformación que necesitamos porque hay una cosa que es muy importante en nuestro sector: nuestro sector es el que le da esperanza a la Argentina por eso les pido que se arrimen al campo”, finalizó.