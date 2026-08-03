“No admite improvisaciones”: una entidad del agro hizo una fuerte advertencia sobre el plan contra la aftosa

El vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, alertó que cualquier cambio en la estrategia sanitaria del país, por ejemplo con la vacunación antiaftosa, se debe realizar según una “evidencia científica y consenso técnico”. En un mensaje en la Expo Rural de Villaguay, Entre Ríos, que sonó a una advertencia, el dirigente rural advirtió: “No admite improvisaciones”.

En septiembre del año pasado, el Gobierno anunció que en la segunda campaña de vacunación de 2026, que está en vigencia, se dejaban de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos y solo se pasaba a aplicar la dosis para terneros y terneras.

“Esta segunda etapa no incluye la inoculación de vaquillonas, novillos y novillitos, entre otras categorías, lo que permite ahorrar al sector productivo cerca de 14 millones de dosis por un total aproximado de 22 millones de dólares”, señaló hace unos días la Secretaría de Agricultura para destacar la medida.

"Esta adecuación del plan garantiza la inmunidad del rodeo por el período de un año, a partir de la segunda vacuna antiaftosa. Cabe destacar que la reducción de dosis se encuentra alineada con la de otros países del Cono Sur", agregó la cartera agrícola.

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto

Después, el organismo que conduce Sergio Iraeta remarcó: “Otros beneficios adicionales implican un menor estrés para los animales, evitando disminución de peso, pérdida reproductiva, movimientos y también una reducción de mermas en los frigoríficos”.

En este contexto, el dirigente de CRA fue contundente en su definición tras destacar que la fiebre aftosa continúa siendo un tema central para el agro. “El estatus sanitario alcanzado por la Argentina costó muchos años de trabajo y no admite improvisaciones. Cualquier cambio en las estrategias sanitarias debe sustentarse en evidencia científica y consenso técnico, porque de ello dependen la credibilidad del sistema y el acceso a los mercados internacionales”, dijo.

Según un comunicado de CRA, en su discurso Colombatto alertó que el avance de enfermedades como la sarna bovina obliga a redoblar la responsabilidad de todos los actores de la cadena. También, según la entidad, remarcó que el uso responsable de los antibióticos constituye hoy una exigencia de los mercados internacionales y una garantía para la calidad e inocuidad de los alimentos.

Entre otros temas, el vicepresidente de CRA respaldó al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Consideró que “ha sido una herramienta estratégica para posicionar la carne argentina en el mundo, abrir nuevos mercados, generar información y fortalecer una política público-privada que ha dado resultados concretos para toda la cadena”, según el comunicado de CRA.

El Gobierno dijo que hay un ahorro de US$22 millones en la vacunación ESV

Vale recordar que trascendió un anteproyecto de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para cambiar el financiamiento del Ipcva: la idea es que los aportes de productores y de frigoríficos dejen de ser obligatorios para pasar a ser voluntarios.

Además, según CRA, si bien Colombatto reconoció los avances alcanzados en la estabilidad macroeconómica, reiteró que las retenciones continúan siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del agro.

“En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar hacia su eliminación definitiva y de profundizar políticas que mejoren la competitividad. Entre esas prioridades mencionó la inversión en infraestructura, con caminos rurales, energía, conectividad, puertos, ferrocarriles y logística eficiente, además del acceso al financiamiento para incorporar tecnología y promover inversiones de largo plazo”, dijo CRA.

La entidad añadió que “el dirigente también hizo referencia a la necesidad de contar con un marco legislativo moderno que brinde previsibilidad al sector, destacando la importancia de alcanzar consensos en torno a una nueva ley de semillas que incentive la innovación, respete la propiedad intelectual y contemple la realidad de los productores argentinos”.