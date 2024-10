“No es ejemplo de nada bueno”: fuerte revuelo por el ascenso de un polémico exfuncionario del kirchnerismo

Escuchar

Mucha polémica y revuelo causó en el sector agropecuario la noticia de la recategorización de Luciano Zarich, exfuncionario del kirchnerismo en la Secretaría de Agricultura que, primero como director nacional de Control Comercial Agropecuario y luego como subsecretario de Mercados Agropecuarios, ejerció un férreo control de las exportaciones de carne vacuna, entre otros productos. Ahora, según la resolución 1021 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, será economista asesor de la Secretaría de Política Económica, que conduce José Luis Daza.

Pese a que es algo que tiene que ver con la carrera que hacen quienes forman parte de la administración pública, no son los mejores recuerdos los que tienen en la cadena agroindustrial de su desempeño político sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, “que hizo mucho daño”. Entre otras cosas, según dijeron a LA NACION fuentes consultadas, “la transparencia que se había logrado con los controladores electrónicos de faena y los controladores electrónicos de molienda los desactivó”.

“Todo lo que hacía a la transparencia o libre concurrencia, Zarich lo dejó de lado y fue para el lado del oscurantismo. Son muchas las cosas que hizo mal: las declaraciones juradas de exportación puestas a dedo, bajó un montón de matrículas porque eran competencia de los grandes frigoríficos. Si bien no es una designación, no es bueno que una persona que ha hecho tanto daño al país tenga un ascenso”, dijeron fuentes consultadas.

“Fue una persona nociva para el sector agropecuario y, particularmente, para la cadena de ganados y carnes, desarrollando, entre otros temas, un sistema de cuotificaciones poco transparente que impactó negativamente en el desarrollo de nuestras exportaciones y de la ganadería en general. No es ejemplo de nada bueno”, dijo el consultor ganadero Víctor Tonelli.

“Durante sus funciones volvió a crecer la informalidad que se había ordenado bastante en el gobierno de Mauricio Macri. No escuche nada sobre hechos de corrupción, pero si de negligencia y gestión que nunca más quisiera ver en la administración pública. Fue responsable del grupo de funcionarios que nos hizo mucho daño y atraso a la ganadería y de los que no quisiéramos ver más a cargo de nada en la función pública”, agregó. Zarich, en junio de 2020, fue por unos días subinterventor de la cerealera Vicentin, medida que había tomado Fernández para luego querer avanzar con la expropiación.

Luciano Zarich, extitular del RUCA

Un eslabón de la cadena perjudicada por sus decisiones fueron los ganaderos que, además, son exportadores. “Fue el responsable de ejecutar los cupos de exportación, que estaban en cabeza de los frigoríficos y dejó afuera a los grupos de productores, independiente de la pastperformance que tenían. La excusa fue que en su momento habían detectado muchos exportadores truchos, entonces al tener identificados las plantas exportadoras decían que era más fácil detectar a los que eran solamente un CUIT exportador y que había hecho subfacturación, triangulaciones o algún tipo de maniobra, dejando a todos los exportadores sin planta, metiendo en la misma bolsa a todos. Nosotros no teníamos nada que ver con eso y la AFIP tenía las herramientas para detectar irregularidades y no hizo nada”, dijeron fuentes consultadas.

“Se hablaba que esto tenía que ver con un arreglo de los exportadores del Consorcio ABC, donde estos le decían que, si querían carne suficiente en el mercado interno con el programa de Precios Cuidados, debían darle todos los cupos. Eso provocó que tengamos que pedirle y pagarle los cupos a los frigoríficos que encarecía los costos y generaba competencia desleal. Cuando se le pedía explicaciones solo daba respuestas elegantes”, agregaron.

En esa línea, Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), dijo que Zarich pertenece a “la política anterior y todo lo que hizo fue en contra de la exportación, del blanqueo y de las matrículas en blanco”.

“Realmente es una persona que no lo vemos como un buen asesor, sino que al contrario, me parece que le va a poner palos de la rueda a este gobierno liberal que debería replantearse y averiguar un poquito más sobre él de todas las trabas que le puso a los matarifes, a los frigoríficos, y que nunca fue imparcial”, señaló.

Tampoco Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), tiene los mejores conceptos de Zarich a quien considera como un “experto de escritorio, que nunca trabajó fuera de la administración pública y es absolutamente ignorante de lo que es la comercialización de carnes en la vida real”.

La palabra de Zarich

En diálogo con LA NACION, el exfuncionario, que con su poder manejaba el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), un sistema clave para operar, remarcó que el 10 de diciembre del año pasado presentó la renuncia a su cargo y volvió al Ministerio de Economía, adonde entró por concurso hace 27 años.

“Es un tema burocrático, no es una designación. Soy economista de gobierno. Esto es parte de la carrera, donde se va cambiando de letra y grado. Yo tenía B8, que estaba atrasada porque cuando entré en funciones más políticas no pude seguir la carrera administrativa, con más capacitaciones y dedicarle tiempo. Cuando renuncié volví a mi lugar, soy una persona de carrera. Fue un comité de Recursos Humanos del Ministerio de Economía el que evaluó si correspondía mi ascenso y pasé de B8 a A9”.

En cuanto a su desempeño en el RUCA, dijo que siempre trató de hacer un buen trabajo teniendo en cuenta el momento difícil que se vivía en el país. “El Consorcio ABC no tenía privilegios, solo que maneja el 85% de las exportaciones. Debía respetar eso. Mi función pública, como parte de la administración pública pasado, fue durísima. Mi equipo entero hizo un buen laburo, sin ninguna mala intención y con consensos. De hecho todas la distribución de la cuota Hilton para cambiarla pedí tener las firmas de toda la cadena que decían que estaban de acuerdo con los nuevos cambios, si no no la cambiaba”, detalló.

En relación a si tuvo presiones de “más arriba” para ejecutar una u otra medida para el sector, Zarich señaló: “Claro que tuve presiones pero a todos los jefes que tuve les decía que iba a hacer hasta donde crea que estaba bien hacerlo. Y, si me pedían cosas que consideraba mal, no las iba a hacer y daba un paso al costado. Si había un funcionario con un cargo más alto que quería tomar una medida con la que yo no estaba de acuerdo, no voy a arruinarle la medida, pero me voy”.

“Es muy difícil saber si todas las medidas que se tomaron en el gobierno anterior fueron acertadas. No sé si fue del todo acertado el cierre de las exportaciones de carne vacuna, lo que sí sé es que había un problema con los precios internos que se estaban disparando y había que tomar una medida al respecto. La medida no la tomé yo, solo la implementé. Las intervenciones al mercado no me gustan pero en momentos críticos puede ser necesario. En cierta medida se logró frenar el incremento del precio de la carne, más que nada con acuerdos con la cadena a la que le pedimos que funcionen de otra manera porque la gente no se podía quedar sin comer”, dijo.

En este contexto, recordó: “Siempre se dijo que había medidas de coerción, pero eso era más que todo porque algunos no cumplían lo pactado de palabra. Entonces los que cumplían nos decían que otros se hacían los vivos y no lo hacían para que vaya a la canasta de Precios Cuidados. Ahí la manera de hacerlos cumplir era que si no cumplían no iban a tener los cupos, pero nunca terminó ejecutándose nada de eso, jamás”.

Por último, indicó que su equipo [de carrera] al que formó en el organismo de control sigue en sus funciones, pero no quiere decir que él tenga injerencia actual en el RUCA: “Yo no pedí nada por nadie, de hecho mi mujer que estaba en la Secretaría de Agricultura fue echada”.