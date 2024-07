“No hay ninguna baja de retenciones”: el campo habló tras los dichos de Caputo sobre posibles anuncios de Milei

Escuchar

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijera que el presidente Javier Milei podría hacer anuncios para el campo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, aunque aclaró que no se trata de la baja de las retenciones, en un sector del campo ratificaron que el agro necesita una rebaja gradual de los derechos de exportación. En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo que todo lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora son “actos y buenas señales”.

En conversación con LA NACION, Pino puso en valor el hecho de que el presidente Milei asista a la Exposición Rural de Palermo que se realiza hasta el 28 de julio en el predio de Palermo, considerada la tribuna que diferentes presidentes del país utilizaron para hacer anuncios. “Los anuncios, más allá de que fuere, van a ser bienvenidos. Me gusta que el ministro haya comentado eso, evidentemente, se está trabajando en eso para darle al Presidente la posibilidad de decir algo. Hay que ver las señales que el Gobierno va dando en gestos y medidas concretas”, añadió.

Según enumeró, estas medidas han ido desde la eliminación de fideicomisos, la eliminación de las intervenciones en las exportaciones como los siete cortes de carne vacuna que no se podían vender al exterior, la eliminación de la medida del Banco Central que encarecía los créditos a los productores que tenían almacenado más del 5% de soja o prorrogar por un año para que la lechería no pague retenciones. “Para mí son actos y buenas señales, y lo sé porque lo he escuchado al Presidente y lo ha hecho públicamente también: para el gobierno, el campo es el sector de mayor relevancia a nivel sector, que invierte, apuesta y genera las divisas que tanto le hacen falta a la Argentina”, describió.

Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Santiago Cichero/AFV

Caputo también agregó que el Impuesto PAIS se va a bajar en septiembre próximo y recordó que cuando se estableció se aclaró que era provisorio, para llegar al déficit cero. “El Impuesto PAIS afecta, es bueno que en septiembre baje. Todo lo que sea para mejorar la competitividad y el normal desenvolvimiento de nuestra actividad ayuda. ¡Todo ayuda! El Presidente [Milei] fue claro. Lo primero que hay que sacar es el cepo, y después del cepo, la eliminación de las retenciones. Hay que tener paciencia”, dijo Pino.

En esa línea, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, señaló que sería muy bueno que el Presidente pueda empezar a anunciar que se va a comenzar a trabajar en una baja progresiva de retenciones, programada, comenzando por el complejo de la soja. “Es el más castigado de la Argentina. Es necesario para darle igualdad de condiciones con los demás granos, así como una hoja de ruta en materia de unificación cambiaria, que son las dos condiciones que necesita el agro para poder crecer, exportar y generar divisas en el corto plazo”, afirmó.

En los pasillos de la Exposición Rural de Palermo, en tanto, hoy los productores coincidieron en que, si bien entienden la situación del gobierno de Milei, se necesita una gradual baja de retenciones al campo y la liberación total de mercados e importaciones.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara CEC Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Mariano es un expositor y productor de la raza Angus en la provincia de Buenos Aires, que viene a la exposición con la esperanza de que repunte el negocio. En ese sentido, dijo que es crucial una baja de retenciones y la liberación de las importaciones y apuntar a una rentabilidad económica. “Hay todavía fallas en la liberación de los mercados, está el impuesto PAIS, que repercute en los márgenes en los productores. Hay muchas fallas que son puntuales en el caso de la ganadería. Lo que más se necesita es la liberación de la presión impositiva y que de alguna manera se le devuelva al campo todo lo que se aporta en impuestos. Está detonado, así como todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura”, precisó.

Según contó, para el productor el desafío, además de producir, tiene que ver con batallar con insumos dolarizados y márgenes negativos. “Hay costos que están en dólares y fuera del alcance nuestro y está costando poder llegar. Hay costos fijos para poder hacer una producción que cuesta mover”, dijo.

Álvaro, que vestía toda la vestimenta de gaucho, señaló que el productor es el que mejor entiende lo que está atravesando el gobierno. “Es verdad que se podría dar una señal y podría haber una rebaja, pero en algún punto está con el gobierno, la expectativa de lo que puede el gobierno hacer está. Pero más que una eliminación de retenciones, se espera una liberación de los mercados para poder tener mejores márgenes de rentabilidad”, acotó. El productor agregó que si se piensa en retenciones se tiene que pensar en “una baja gradual”.