“No nos mientan más”: un grupo de productores irrumpieron en un Concejo Deliberante y se desató un escándalo

“No nos mientan más. Hace 20 años estoy esperando que me arreglen el camino”. En medio del tumulto y los gritos que se escuchaban en el lugar, la frase que exclamó uno de los productores del partido bonaerense de Carlos Casares resonó con claridad en el Concejo Deliberante local el jueves pasado. Minutos antes de concluir la sesión, se desencadenó una discusión entre los productores y los concejales del oficialismo del Frente de Todos debido a la falta de tratamiento de un proyecto para reducir el importe de la tasa vial.

Carolina Donegani, una productora agropecuaria de la zona, contó a LA NACION que todo se precipitó cuando en el orden del día de la sesión estaba el tratamiento de un proyecto de disminución de tasas o exención para los contribuyentes de la tasa de conservación, reparación y mantenimiento de la red vial municipal que había presentado un concejal.

Los mismos productores habían presentado una nota que contaba con 649 firmas donde se solicitaba al intendente, Daniel Stadnik, y al Concejo Deliberante la baja de las tasas al menos en lo que resta del año. El año pasado, el municipio impulsó y logró una suba del 134% en la tasa vial rural, lo que provocó una variedad de reclamos y presentaciones administrativas ya que para los productores no hay una contraprestación de servicio.

Un momento de tensión en el Concejo Deliberante Youtube

“Estábamos entusiasmados porque habíamos conseguido que finalmente el Concejo Deliberante tratara el tema, estábamos todos preparados para ir al Concejo a escuchar. Unos días antes nos habíamos reunido con el presidente del Concejo para explicarle personalmente la situación que estábamos atravesando. O sea, todos conocían el tema”, indicó la productora.

Sin embargo, aseguró que antes de que empiece la sesión recibió un mensaje de uno de los secretarios del Concejo Deliberante en donde le pedía que “le avisen a esa gente que no se va a tratar para que no vengan de allá”.

“Lo sentimos como un desprecio a la forma en cómo se refirieron a nosotros, porque no venimos de ‘allá'. Por eso estuvimos más que nunca y Juntos por el Cambio pidió que, a pesar de que iba a ir a una comisión para la revisión, el tema se hable igual”, contó. Así, unos 30 productores acudieron a la sesión.

En lugar de debatir, la sesión terminó en una fuerte discusión entre los concejales y los productores. La oposición abandonó el recinto y el oficialismo llamó a la policía.

“No nos mientan más”, “no nos engañen más”, “estamos cansados”, fueron algunos de los gritos que se escuchan en el video que compartieron los productores. “A ustedes les falta andar en el barro. No conocen el barro”, le gritó uno de los productores a una concejala.

“Quieren pasar el tema para agosto; nosotros venimos de sufrir inundaciones entre febrero y octubre del año pasado y después la sequía. Por eso necesitamos ahora la ayuda”, reclamó la productora.

Según los datos de la Municipalidad local, en Carlos Casares hay 1500 productores agropecuarios. La red vial es de 1200 kilómetros de caminos de tierra en un partido con 250.000 hectáreas.

“No pedimos que nos regalen nada, sino que haya una contraprestación de lo que nosotros pagamos, que no la recibimos. Por eso se hicieron los reclamos administrativos y muchos incluso pasamos a hacer reclamos judiciales”, agregó Donegani.

“El reclamo no es lo nuestro, lo nuestro es producir y trabajar, pero como no tenemos caminos no lo podemos hacer. Pagamos una tasa que, a diferencia de un impuesto, debería garantizar la contraprestación de un servicio que nunca recibimos. Esto generó un ambiente de tensión”, dice.