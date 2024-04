“No se soporta más”: contundente reclamo de la dirigencia del campo para que se bajen las retenciones al trigo

Escuchar

“No se soporta más”. Luego de que el Gobierno formalizara la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado durante la gestión anterior para solventar con un subsidio la harina del cereal que la industria molinera entrega a las panaderías, el campo celebró esa decisión, pero reclamó que esto sea acompañado con la eliminación de las retenciones, especialmente para el trigo, cuya siembra se debe iniciar el mes próximo.

“Festejamos que sigamos en camino a la normalización con la eliminación del fideicomiso que distorsionaba los mercados y hacía que los productores perdamos precio y otros eslabones de la cadena lo tengan garantizado. Este rumbo tiene que ser afirmado con la eliminación de las retenciones, porque con la suba de insumos y labores, el panorama para la próxima campaña no se soporta más”, dijo a LA NACION el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

En este sentido, Horacion Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), enfatizó que “la siembra del trigo presenta una situación muy complicada”.

Un informe de la SRA mostró cómo aumentaron los costos en agricultura. Las semillas se encuentran entre 25% y 31% por encima de sus precios de “estabilidad” Diego Lima - LA NACION

“Realmente hay un cuadro de costos muy difícil que hace que hoy la siembra de trigo no genere rentabilidad. En estos casos, hay que revisar básicamente la situación fiscal. Por eso, sería una buena noticia que el gobierno nacional pusiera en revisión hacia la baja todo lo que es el cuadro de retenciones sobre el trigo que daría una mayor previsibilidad para el productor e inclusive animaría muchísimo más la siembra del mismo”, señaló.

En esa línea, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, dijo que el Gobierno debe dar respuestas inmediatas, anuncios concretos a la preocupación que tiene el sector al respecto y, para dar previsibilidad a los productores, comprometerse a que el año que viene va a comenzar esa baja tan esperada de los DEX a los granos.

“Ya estamos muy próximos para el inicio de una nueva campaña en trigo. Estamos viendo que, ante la caída de los precios internacionales y el aumento de alquileres, logística, servicios de laboreos y de la carga impositiva, donde el 17% sobre del impuesto PAÍS afecta mucho al trigo por la alta cantidad de insumos dolarizados, que los números para el próximo ciclo en muchos casos serán negativos”, dijo.

Podría haber un corrimiento del trigo a la cebada (Fuente: Pexels)

“Si es como dice el ministro de Economía [Luis Caputo] que para el próximo año podrían ya disminuir algunos impuestos, que lo anuncie ya, porque esto va a permitir que el productor tenga un panorama cierto en la toma de decisiones para la siembra de trigo. Si hay una reducción de dos o tres puntos en los DEX sería muy importante que lo informen de manera inmediata porque esto nos va a dar una previsibilidad que tanto necesitamos. Sería una señal muy clara, inequívoca y de estímulo de hacia dónde va el Gobierno con su política de desarrollo económico”, añadió.

Por redes sociales, productores comenzaron a manifestarse al respecto. En X (exTwitter) el ingeniero agrónomo Pablo Pizarro posteó: “Unos $1200 el litro de gasoil premium. Por las retenciones, el tipo de cambio para la soja es $600, se necesitan US$2 sojeros para un litro de gasoil. Hay que hacer bien los números para la campaña que viene. Si hablamos de maíz y trigo, la situación es peor”.

En este marco, un informe de la SRA mostró cómo los costos en agricultura se fueron a las nubes. Las semillas, por ejemplo, se encuentran entre 25% y 31% por encima de sus precios de “estabilidad”. Luego de cinco años, a partir de 2022 “subieron en dólares”.

“Para sembrar una hectárea de trigo el gasto alcanza [en semillas] los US$90, un 17% por encima de febrero 2023″, señalaron en la entidad ruralista.

En este escenario, muchos productores del sur bonaerense, por el bajo precio y el costo alto de implantar el cereal, sembrarían más cebada que trigo porque desocupa antes el lote y permite hacer un cultivo de segunda [soja] a buen precio.

Por los números finitos del cultivo, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) recogieron el guante y hoy por la noche se reunirá la Comisión de Agricultura de la entidad para tratar y analizar en profundidad el tema. “El sector siempre pidió la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) y, sobre todo, en este caso puntual del trigo que tiene un momento muy delicado por la baja de precios”, indicó el titular de CRA, Carlos Castagnani.

Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), se refirió a la situación del sector: “El impuesto PAÍS genera un aumento en los costos de producción, con sobrecostos en fertilizantes e insumos importados. Los números no dan y creemos que la eliminación de retenciones en este cultivo impulsaría a la siembra a productores que ven los números en quebranto para la producción de trigo”.

De cara a un nuevo ciclo

Para Diego Pasi, analista de granos de AZ-Group, el panorama es complejo, con márgenes neutros o incluso negativos porque, sumado a los precios bajos de los granos, los insumos y los alquileres permanecen todavía caros. En su perspectiva, dudó que vaya a haber una área sembrada de 7 millones de hectáreas [en el ciclo anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario se implantaron 5,9 millones de hectáreas a nivel país] y advirtió que, si no hay una recomposición importante de los precios, con estos márgenes no habrá un aumento de la superficie de trigo.

“Todo ese combo hace que los márgenes no den. Muchos van a seguir también con la cebada por esa ventaja que tiene este cultivo de cosecharlo antes y tener una mejor soja de segunda. No sé si vamos a tener siete millones de hectáreas. Si bien llovió, si vamos hacia un año Niña, hay que hacer la cuenta: si sembrás un trigo, no vas a tener una buena soja de segunda, porque el trigo te chupa toda la humedad. Aunque sí en Entre Ríos se va a sembrar trigo, en el norte bonaerense por ejemplo, no da sembrar trigo solo porque no rinde demasiado y, con los valores de los alquileres, se debe hacer una buena soja de segunda: ahí va a bajar el área de trigo y, pensando en guardar la humedad para la gruesa no van a hacer un doble cultivo”, explicó.

En varias regiones todavía no se terminó de recuperar la humedad del suelo

“Luego de tres Niñas y después un Niño que no llegó a recargar los perfiles en general o una recomposición importante de las napas, se está encarando una Niña con el tanque medio vacío. O sea, si bien llovió, falta mucho para recomponer la humedad que se llevaron las tres Niñas anteriores y en el oeste bonaerense la napa está muy abajo: a 3,5/4 metros. Por eso, arriesgarte a hacer un doble cultivo con Niña es un tema no menor. En el sudeste la humedad viene bien y casi se va a hacer lo mismo que el año pasado”, cerró.