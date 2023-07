“No tuvo efectos”: en el sector lanero dicen que el dólar agro llegó fuera de época

escuchar

En abril pasado, el Gobierno anunció que la lana entraría en el dólar agro para las economías regionales, sin embargo, este mecanismo que tiene un tipo de cambio a $300 no fue funcional a la actividad, según los productores ovinos. La medida significaba una mejora para el sector, pero “no se adecuó al mercado exportador lanero”, por los tiempos y el momento en que comenzó a entrar en vigencia.

“No hubo efecto práctico con el dólar lana. Era una mejora del tipo de cambio que podía haber sido sustancial, aunque no cubriera el valor total del mercado blue, pero no pudo beneficiar a los productores, porque las exportadoras no llegaban a cumplir con los requisitos que imponía la medida”, dijo Juan Goya, vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y delegado en la Mesa Ejecutiva de CRA por la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.

Más allá de los anuncios y las expectativas que generó este tipo de herramientas, explicó, se va generando una frustración entre los productores que no pueden acceder a los beneficios que el propio Gobierno ha promovido. “Eso es lo que se vive hoy por una medida que parecía que íbamos a estar alcanzados, pero después no tuvo efectos prácticos. El mercado del precio de la lana no es un mal precio, sobre todo para las lanas finas que se producen en Chubut y Río Negro, pero cuando se hace la ecuación económica, el precio no alcanza a cubrir los costos en la mayoría de los casos”, describió.

El 95% de la lana que se produce en todo el país se exporta CRA

Por esta situación, el Gobierno había anunciado que la lana entraría en el llamado Programa de Incremento Exportador (PIE), pero los tiempos no dan. “La lana se compra en los campos, después se industrializa: se lava, se peina, y en la mayoría de los casos, se exporta. Los plazos de eso excedían absolutamente los que imponía la resolución que rige hasta el 31 de agosto”, explicó. Desde que entró en marcha la medida en abril pasado, los sectores alcanzados por el dólar agro tenían 90 días para poder exportar bajo esta herramienta.

“Desde agosto hasta noviembre se empieza a esquilar, y a partir de agosto hasta el verano está la comercialización de la zafra. Hay muy pocos productores que pueden retener su producción. La mayoría la vende en el momento que la esquila o un poco más adelante desde que la esquila. La medida salió cuando ya la comercialización del año 2022 estaba terminada, y la comercialización del año 2023 no había empezado. Está empezando ahora a partir de agosto o septiembre. No había muchas lanas en stock para exportar”, extendió. Lo que pudo haber pasado es que las exportadoras tuvieran stock para exportar bajo el dólar agro, pero esto entraría dentro de la cadena de comercialización y no entraría en el beneficio para el productor.

El 95% de la lana que se produce en todo el país se exporta, a diferencia de otras producciones que tienen un mercado interno, que le permite a los productores hacer otro tipo de operatoria por el consumo interno. El tipo de cambio, que por entonces se hizo a $300, era “parcialmente” atractivo incluso para el sector, ya que era “mejor” que un dólar de $230 o $240, al tipo de cambio oficial. “Cuando ves cómo se componen los precios de las mercaderías que consumís en ese momento estaban a un dólar de $450, y hoy están en $520. Era mejor, pero no era lo óptimo”, dijo. El sector agropecuario permanentemente ha bregado por un tipo de cambio único que se utilice en la misma ecuación para producir, vender y comprar.

Juan Goya, Jorge Chemes y Carlos Castagnani, durante una reunión en CRA CRA

La concentración de productores de lana se da en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se calcula que hay alrededor de 6000 productores en total en la región patagónica que producen lana. En el resto del país, dijo, hay otros que están en la actividad, pero dentro de la producción de carne ovina.

Plan Lanar

En febrero pasado, el Gobierno lanzó el Plan Lanar, con un fondo de $1500 millones, que saldrían del PIE. El beneficio era para los pequeños y medianos productores, con un desembolso de hasta $600 por animal esquilable, pero también hubo trabas.

“Las medidas del Gobierno han llegado en algunos casos, con el aporte que hecho con el Plan Lanar, pero se han puesto una serie de condiciones que ha dejado afuera de la medida a un número importante de productores, sobre todo los que tienen escala media hacia arriba, porque han quedado sujetos de los alcances de esa resolución. No se ha podido acceder a ese beneficio”, acotó. Por ejemplo, se tenía que tener a determinado momento del año 2022 menos de 5000 animales en stock. Ahora, se estaría reformando esa resolución, aunque no hay confirmación oficial.

En febrero pasado el Gobierno lanzó el Plan Lanar, con un fondo de $1500 millones, que saldrían del PIE CRA

“Lo que hay que hacer es producir y exportar; toda esa exportación cuando recibe el ingreso de eso se recibe al dólar oficial. En algunos casos con todas las retenciones, la lana sucia, ese tipo de cambio es el 50% del verdadero tipo de cambio con el que se actualizan los valores que hacen al costo de producción”, sostuvo. La inflación del 115,6% interanual y el tipo de cambio, explicó, han generado una pérdida de ingresos muy importante para el productor que empieza a no cubrir sus costos.

El sector tiene dos problemas fundamentales: no cubre sus costos, pero también tiene un tema de escala que no le permite avanzar en su actividad. “El crecimiento de los costos está muy vinculado a la inflación. En la Patagonia, el tema del combustible impacta fuertemente en el flete y se convierte en un gran componente”, contó. Esto se agrava con las consecuencias que dejaron las nevadas excepcionales del año pasado en la Patagonia, que redujeron el stock, sumado a una disminución de la escala del productor, que tiene menos hacienda y concluye en la falta de escala en una dificultad de rentabilidad.

“Esto se le ha planteado a los gobiernos provinciales y nacional, que si bien ha tomado algunas medidas, no hacen al fondo de la cuestión. Mientras haya una diferencia del 100% en el tipo de cambio entre lo que recibís, en términos de costos y los insumos básicos del sector, esa diferencia es insalvable”, resumió.