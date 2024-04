“Nos tomó por sorpresa”: el anuncio de Caputo para el campo cosechó apoyos y críticas por igual

Escuchar

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que se bajarán aranceles para el ingreso de herbicidas, las entidades de los productores señalaron que ven como “satisfactoria la medida”. En tanto, en sectores de la industria criticaron la decisión y dijeron que “no se ve un escenario que amerite una intervención de este estilo”. De acuerdo con diversos cálculos, estos productos solo inciden en el 3% del costo de siembra del productor. La novedad de Caputo se conoció a un mes de la campaña de trigo.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo: “Esta medida mejora la competencia de los precios internos de los insumos, y debería hacer bajar los costos que tenemos los productores achicando la brecha con respecto de los valores internacionales que se pagan en cualquier país del mundo”.

“Desde la SRA la tomamos como muy satisfactoria y esperamos que el mercado y los proveedores de insumos lo reflejen. Es un buen punto de partida para normalizar los altos valores que genera el famoso costo argentino”, afirmó.

Con la intención de bajar los costos internos ante la nueva campaña que comienza en las próximas semanas con el trigo, el ministro anunció que “durante el mes de abril” van a estar tomado las siguientes medidas. Entre estas dijo que estará “la baja de aranceles de herbicidas” y la “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”. Según expresó el propio Caputo, “los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2,4-D bajarán del 35% al 12,6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur)”. Añadió: “A su vez, reduciremos el arancel de la atrazina primaria, desde el 24% actual al 10,8%”. En el Gobierno señalaron a LA NACION que “no hay más novedades” sobre el tema, pero que están “trabajando en eso”.

En la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) expresaron que, a lo largo de los últimos años los gobiernos tuvieron una política que estimuló y desarrolló la industria local de fitosanitarios y ahora, sin análisis, se tomó una medida de este tipo. “El problema que tenemos no son los aranceles de importación, es el costo país que tenemos, esta industria incluso hasta en la pandemia permitió mantener el abastecimiento. Incluso tenemos prácticamente pleno abastecimiento con la síntesis y formulación local de glifosato entre otros”, precisaron.

“No hay problema con competir, pero hay que competir con igualdad de condiciones. Esta es una industria que ya se había desarrollado y lo estaba haciendo. Tenía mano de obra local, industria, inversiones en distintas provincias, no solo en Buenos Aires. Tiene que haber una revisión, un trabajo en conjunto, con lógica, análisis y no como se hizo hasta ahora”, plantearon.

“Nosotros no hemos sido consultados por esta medida ni por la Secretaría de Bioeconomía ni por el Ministerio de Economía. Estamos estudiando el impacto que pueda tener en el sector. Nos tomó por sorpresa”, dijo Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba), sostuvo que la medida que fue anunciada por la red social X es intempestiva. “Se necesitan más precisiones, momentos de aplicación de la medida. Estamos en plena cosecha de soja, lo cual viene bastante promisoria, no es la cosecha récord que se esperaba. Cuando uno baja a territorio y habla con los socios y ellos transmiten lo que sucede con los clientes, que son los productores, se puede ver que hay una gran preocupación por cómo se encara la campaña de trigo”, agregó.

“Todas las medidas de baja de tasas de impuestos son bienvenidas. Pero podría haber otra medida que sea de un impacto mayor, la ideal sería la baja de retenciones, pero también el Impuesto País”, adelantó.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap, dijo que la decisión del ministro Caputo va en la dirección correcta y más en este momento donde los costos subieron. “En el caso del trigo, más que ajustada, [la situación de costos] está de alguna manera en forma negativa. Hay que pensar en la cuestión fiscal: básicamente en las retenciones, porque con estas condiciones la siembra del trigo va a ser sumamente difícil”, indicó.

Fuentes consultadas indicaron que habrá un impacto negativo para industrias que hacen una formulación interna con industrialización para brindar un producto terminado. El glifosato, entre otros, se formula localmente.

En este contexto, la experta en mercado de granos, Paulina Lescano, analizó: “La baja de aranceles de importación en tres herbicidas no va a cambiar prácticamente la decisión de siembra de trigo, ya que sólo incide en el 3% del costo, mientras que sigue el horrible costo (en fertilizantes) por el abultado impuesto PAIS y el ingreso deprimido por derechos de exportación”.