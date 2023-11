escuchar

“Una nueva chantada”. En medio de la carrera hacia el balotaje y luego de que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijera que el candidato oficialista Sergio Massa trabaja para “bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos”, algo sobre lo cual el mismo Massa se refirió ayer al mencionar que después del 20 del actual habría que “pensar juntos el bajar retenciones al trigo, el maíz y la soja”, un exfuncionario de Mauricio Macri lo cruzó y dijo que esto ya lo había prometido Alberto Fernández hace cuatro años, cuando era aun candidato presidencial.

Se trata del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, quien en X (antiguamente Twitter) respondió a un hilo del actual titular de la cartera agrícola. Enseguida, un usuario lo acompañó con su comentario: “Es normal la amnesia”.

Bahillo había dicho en X: “Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días”.

Etchevehere recordó una reunión que tuvo tras las PASO del 2019 el todavía candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, con los dirigentes de la Mesa de Enlace. “Les dijo que su gobierno iba a ser diferente, se comprometió a ‘trabajar juntos’ y les aseguró que no había ‘espacio para volver al pasado’. El campo le creyó, les mintió en la cara diciendo que el campo era el motor de la economía. Es lo que está repitiendo Massa hoy en el mismo tiempo electoral”, dijo a LA NACION.

Esto es un nueva chantada. Lo mismo prometió Alberto hace cuatro años. Se hacen los buenos tres meses antes de la elección y revientan al campo durante cuatro años. https://t.co/eT7apgcOWO — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) November 5, 2023

“Fernández les dijo que olviden lo que pasó y que estén juntos en concordancia para tomar las medidas a futuro. Pero ni bien asumió duplicó las retenciones del maíz, el trigo y la carne. Siempre faltaron a su palabra. Ya tuvimos esta mala experiencia. En estos cuatro años del gobierno hicieron todo lo contrario: la brecha cambiaria es del 100%, aumento de las retenciones, intervención del mercado de granos, regreso del fideicomisos de harina y aceite, regreso al diferencial entre poroto y los subproductos, limitaciones para exportar cortes vacunos, aprietes permanentes en que si no regalás la carne en precios cuidados no te dejan exportar, falta de insumos y de gasoil: todo esto le resigna competitividad al productor con respecto a los países vecinos”, enfatizó.

“Para los productores, todos los funcionarios que pasaron por Agricultura en estos cuatro años son un mal recuerdo: Luis Basterra, Julián Domínguez y Juan José Bahillo. Fueron y son inexistentes”, añadió.

En cuanto a las últimas declaraciones en Córdoba de Massa,en plena campaña, sobre que “no hubo un solo tractorazo” y que “es con el campo, nunca contra el campo y que es con los productores, no contra los productores”, Etchevehere fue tajante: “¿Dónde vivió el ministro estos cuatro años para decir que no hubo un solo tractorazo? Le recuerdo que el último tractorazo fue en abril del 2022 y hubo otras tantas manifestaciones como la del 9 de julio del 2021 en San Nicolás. Le sigue mintiendo a la sociedad en la cara”, remarcó el funcionario macrista.