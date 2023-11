escuchar

A menos de dos semanas del balotaje, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, siguió su gira de campaña en Córdoba este martes de un encuentro de cooperativas. A la conquista de los votos de uno de los bastiones más críticos del kirchnerismo, el ministro de Economía asestó críticas a su rival político, Javier Milei, y destacó su vínculo con los productores agropecuarios: “No hubo un solo tractorazo porque fuimos a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba y decirles que estábamos al servicio”.

Así, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “es con el campo, nunca contra el campo”, y pidió el voto de los cordobeses. “Quiero decirles que desde el 10 de diciembre los necesito, que me ayuden, que de acá al 19 [de noviembre] le digan a cada argentino que mientras le quiere cobrar impuestas a las ganancias a cooperativas y mutuales, no voy a permitir que destruyan el sistema cooperativo cobrando impuestos que nada tiene que ver con la historia y el sistema cooperativista y mutual”, dijo.

Luego de -sin nombrarlo- enviar un dardo a Milei al apuntar que “no existen iluminados y los mesías, pero sí el trabajo y el esfuerzo”, Massa dijo: “Claro que tenemos problema, si hace un año nomás hablaban de helicóptero, pero soy de los que enfrenta y los resuelven”. “Es con el campo, nunca contra el campo; es con los productores, nunca en contra; es con la industria, nunca en contra; es con los trabajadores, nunca en contra. Es un estado presente y eficiente, nunca destruyendo derechos. Esa es la Argentina que tenemos que construir, la de unión nacional, la de largo plazo”, reforzó.

El ministro de Economía participó junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, del encuentro “El Cooperativismo Agroindustrial en el marco de los 40 años de Democracia: Programa CoopAR” en James Craik, Córdoba.

Minutos antes del acto, el gobernador electo de Córdooba, Martín Llaryora, se plegó a las expresiones del mandatario saliente, Juan Schiaretti, y criticó el proceso de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que acelera sobre todo el kirchnerismo y el presidente Alberto Fernández.

Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de #JuicioPolítico a la Corte Suprema, en consonancia con @JSchiaretti. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 7, 2023

Las expresiones de Llaryora llegaron bien temprano este martes a la mañana. “Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de juicio político a la Corte Suprema, en consonancia con Juan Schiaretti”, escribió en X (ex Twitter) Llaryora. Lo hizo en un tono más mesurado que el jefe político del peronismo de Córdoba, quien había no solo condenado ese procedimiento que se desarrolla en la Cámara de Diputados, sino que también se lo había endilgado al “gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, a quien el gobernador entrante no nombró.

Temas Política