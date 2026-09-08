Nuevo cargo: el argentino Julián Sudera liderará las operaciones de Corteva para el Cono Sur tras la división del gigante

Corteva dio a conocer hoy los principales ejecutivos que tendrán el liderazgo para América Latina y para Cono Sur tanto para Vylor Inc como la nueva Corteva. Vylor se trata de la futura empresa que cotizará en bolsa, de semillas y genética. Esta surgirá, se informó, como resultado de la separación prevista de la compañía actual. En tanto, la nueva Corteva, como una empresa independiente, también cotizará en bolsa y se especializará en protección de cultivos.

Según la empresa, Roberto Hun será presidente para América Latina en Vylor, mientras que Ignacio Vago de Haedo liderará las operaciones de la empresa en Cono Sur. “Los nombramientos entrarán en vigencia tras la finalización de la separación, prevista para el 1 de octubre de 2026, y tienen como objetivo apoyar la continuidad del negocio, la relación con los clientes y el crecimiento a largo plazo en una de las regiones agrícolas más importantes del mundo”, detallaron. Vale recordar que en octubre de 2025 la firma ya había anunciado la separación de los negocios de semillas y agroquímicos.

Hoy Hun lidera Corteva en las regiones Cono Sur y MesoAndina. “Desde la creación de Corteva en 2019, ocupó diversos cargos estratégicos de liderazgo, incluido el de Líder de la Unidad Comercial para Brasil y Paraguay, ayudando a fortalecer la presencia de la empresa en uno de los mercados agrícolas más importantes del mundo”, indicaron. Agregaron: “En su nuevo cargo, supervisará la estrategia comercial de Vylor en toda América Latina, región que deberá desempeñar un papel central en el crecimiento futuro de la compañía”.

En tanto, Vago de Haedo hoy es director de Ventas de Chile, Uruguay y Bolivia. “Es uruguayo e ingresó a la compañía para liderar la operación de Corteva en Uruguay, sumando posteriormente un rol regional dentro de la estrategia de Protección de Cultivos (Business Development LATAM)”, expresaron.

Ignacio Vago de Haedo Gentileza

“El motor de innovación de Vylor estará basado en germoplasma élite de la industria agrícola y en biotecnología transformadora. La compañía aprovechará su experiencia científica de próxima generación en disciplinas como la edición génica y el mejoramiento genético para fortalecer aún más su negocio principal, mientras continuará explorando oportunidades para expandirse hacia nuevos cultivos extensivos e, incluso, potencialmente más allá de ellos”, informaron.

La compañía global también señaló que Felipe Daltro se desempeñará como presidente para América Latina en la nueva Corteva, mientras que Julián Sudera liderará las operaciones de la empresa en Cono Sur.

“Daltro ocupa actualmente el cargo de Director de Marketing y Eficacia Comercial de Corteva para Brasil y Paraguay”, recordó. “En su nueva función, liderará la estrategia comercial de la nueva Corteva en toda América Latina y contribuirá a impulsar las ambiciones de crecimiento de la empresa tras la separación”, añadió.

Respecto de Sudera, que comenzó su trayectoria en el mundo del agro en 2000 en el área de Servicio al Cliente de Dow AgroSciences, hoy es director de Marketing de Corteva Agriscience para la Región del Cono Sur, “cargo que ocupa actualmente con una impronta propia y un profundo conocimiento de las variables soft y hard del negocio”, indicó la firma.