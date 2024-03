Escuchar

SAN NICOLÁS.- Con la presencia de más de 400 asistentes, se realizó esta noche la tradicional cena de expositores de Expoagro edición YPF Agro, la mayor muestra para el campo que se realizará desde este martes hasta el próximo viernes en el predio ferial y autódromo de esta ciudad bonaerense. En un encuentro con numerosas autoridades y empresarios, el discurso de cierre lo pronunció Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El mandatario defendió su gestión en relación al campo. Aclaró que no iba hablar de cuestiones políticas porque ya lo había hecho en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense.

“No son útiles, a veces tan consolidadas, esas antinomias y contradicciones que se pretende buscar entre el campo y la industria, entre el interior y Buenos Aires, entre el mercado interno y la exportación”, dijo el mandatario.

“La provincia de Buenos Aires es un muy buen ejemplo de que no se puede tomar como contradictorio campo e industria; ciudad y pueblo, interior y Buenos Aires, sino todo lo contrario. Cuando asumí el cargo, algunos pensaban que no le íbamos a dar importancia al sector agropecuario desde el gobierno provincial. Somos la principal provincia agropecuaria de la Argentina. Nosotros nunca pensamos darle la espalda al campo, pensando solo en el conurbano o en la industria. Seguir creyendo en la mitología de que hay que decidir o todo Estado o todo mercado es algo que realmente no solo es anacrónico, sino tremendamente falso”, dijo en su discurso.

“Me acompañan aquí los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos y hoy encontrarnos juntos hablando de desafíos para el sector agropecuario y para el sector agroindustrial. Me parece que es una señal de nuevos tiempos también. Y en ese sentido nos hemos dedicado de manera sostenida y muy profunda a dar respuestas al sector productivo agropecuario. Hemos demostrado que se puede buscar la colaboración, la cooperación y un resultado poderoso y positivo cuando el Estado y los productores, la empresa y los mercados funcionan de manera mancomunada. Es totalmente equivocado, particularmente para este sector, creer que el Estado es incompatible con el mercado, con la empresa, con la producción. No es así. Y creo que tenemos una enorme perspectiva”, añadió.

Subrayó que se debe seguir pensando “en lo que se está pensando aquí (en Expoagro) en cómo industrializar la producción agropecuaria, en cómo se puede también con industria nacional y producción nacional alentar y acompañar a un sector que es tan competitivo y tan pujante”. Dijo: “Son políticas públicas y los resultados están a la vista”.

Por último, Kicillof reiteró que de nada vale esa contradicción supuesta entre campo e industria. “La podemos superar. Y se hace así. En encuentros, en discusiones, intercambiando opiniones, mostrando resultados, viendo cuál es la eficacia de las medidas y mejorando todos los días la política pública para que la producción, el empleo, el crecimiento, el desarrollo, en nuestro caso, de la provincia, pero por supuesto del país, sea lo que nos espera por delante”, finalizó.

Fernando Vilella, secretario de Agricultura Marcelo Manera

En vísperas a la inauguración de la muestra, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, empresa organizadora, destacó la importancia de la megamuestra del campo, con el eslogan elegido para la exposición: “Es por acá. Y es por acá, por el sector agroindustrial, por Expoagro, donde se vislumbran los últimos avances del paquete tecnológico, desde la siembra a la postcosecha. Con el campo, con la agroindustria es por donde la Argentina encontrará la salida al tan ansiado crecimiento. Entendemos la trascendental importancia del sector, no solo como la raíz de la matriz productiva sino también como el motor económico que impulsa el ingreso de divisas”.

Recordó la feroz sequía que atravesó el sector y señaló que la cadena agroindustrial tiene esa resiliencia para volver a empezar como motor de innovación, trasformación y superación. “En este 2024, cargado de desafíos y oportunidades, Expoagro se presenta como una plataforma de crecimiento económico, para hacer negocios, descubrir, invertir estratégicamente, aprender de expertos y estar al tanto de los últimos avances”, expresó.

Expositores y autoridades en la cena Marcelo Manera

“Pongamos el foco y la lupa en las actividades del sector más dinámico de la economía argentina, para que poder conectar en forma presencial con toda la red de conocimiento, innovación, relaciones”, cerró.

Entre otros, asistieron Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Horacio Daniel Marin, presidente y CEO de YPF; David Uriburu, presidente institucional del Grupo Techint; Martín Berardi, presidente Ejecutivo de Ternium Argentina; Sergio Fernández, titular de John Deere Argentina; José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Marcelo Torres, presidente de Aapresid; Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre otros.

Del evento también participaron directivos y presidentes de diferentes entidades bancarias privadas y públicas como Daniel Tillard, titular del Banco Nación; Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, y Hernán Busch, gerente de agronegocios de Banco Galicia. Asimismo, parte de la Mesa de Enlace fue de la partida: Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Elbio Laucirica, titular de Coninagro, y Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina (FAA). En tanto que otra mesa fue ocupada por ministros y funcionarios de Agricultura de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay.

Del espectro político estaban los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); el secretario del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; el presidente de INTA, Juan Cruz Molina Hafford. Asimismo se sumaron directivos de LA NACION y Clarín.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Marcelo Manera

Antes de comenzar con su discurso, Fernando Vilella, secretario de Agricultura, hizo llegar el saludo del presidente Javier Milei a los presentes. Luego, dijo que la Argentina “va a un sistema que promueve la iniciativa privada; la apertura al mundo, aumentando las exportaciones y recibiendo inversiones”.

“Tenemos con qué hacerlo y no solo con la agrobioindustria, nuestra Vaca Viva, que hoy explica el 70% de las actuales exportaciones, a esto hay que sumar a la energía, la minería, la economía del conocimiento y el turismo receptivo de calidad. Estamos en el parto de la nueva Argentina y es doloroso, pero si todos cooperamos en máxima cocreación lo que resulte será mejor para todos y sostenible en el tiempo”, destacó.

En este contexto, indicó el compromiso del Gobierno de “liberar el potencial de los negocios, correr la frontera de las oportunidades hacia agendas sin límites, impensadas, siendo como servidores públicos socios de esa agenda; facilitando”.

“Tenemos una estrategia basada en devolverle la rentabilidad a todos los productores y a los distintos eslabones de las cadenas, donde cada una de ellas crezca sin parasitar a otra. Es el único camino real para aumentar sustantivamente las exportaciones maximizando la sostenibilidad de los negocios”, indicó.

Contó que desde el primer día, “se tomaron decisiones históricas que implican un cambio radical en las políticas agrobioindustriales con la eliminación de las regulaciones más dañinas para la producción y las exportaciones: las restricciones cuantitativas a las exportaciones, los volúmenes de equilibrio en granos; cupos y restricciones a la exportación en carnes y la reducción de la pesada brecha cambiaria”.

“El compromiso es con la no intervención de los mercados, porque estamos convencidos de que solo así crecerán las inversiones, la producción, las exportaciones y el empleo. Nunca más decisiones arbitrarias de funcionarios creativos que generen múltiples efectos distorsivos”, enfatizó.

“Sin duda estamos en un momento de transición hacia esta enorme oportunidad para el logro de los cambios sustantivos necesarios para salir de la decadencia, el presidente nos interpela y convoca a un Pacto del 25 de mayo. Nuestro férreo compromiso y ofrecimiento es estar junto ustedes, desde el territorio y sus realidades, sin recetas mágicas haciendo juntos un poderoso presente y futuro”, añadió.

Por su parte, Santiago Pasaglia, intendente de San Nicolás, subrayó el derrotero del sector agropecuario en las dos útlmas décadas, donde hubo cosechas récord pero también sequías históricas. A la vez, destacó que hubo “rumbos que cambiaron, como castigos sin sentido a los sectores que sostienen el país, sumergidos en la pobreza y la decadencia”.

“¿Y saben por qué? Porque a un Estado desordenado no hay cosechas que le alcancen ni excusas que lo encubran. Si no ordenamos el Estado de una buena vez y si no hacemos las cuentas que hay que hacer, no importa cuantos dólares entren: no van a alcanzar. El Estado en todos sus niveles ya es millonario, y los impuestos, ustedes lo saben bien, son altos. Lo que tenemos que discutir es cómo y dónde reducimos el gasto y eliminamos el déficit”, enfatizó ante el público presente.

“Porque tampoco podemos seguir haciendo la receta fácil y exprimir a los mismos de siempre, a los sectores productivos como el campo. Primero tenemos que poner la lupa en todos los sectores y regímenes de excepción que todavía tienen privilegios injustificados. Tenemos un gran país y este es el único camino que nos va a permitir salir adelante”, finalizó.

También hablaron Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; y Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Además, por Exponenciar se refirió también Alberto Marina, director, que en sus palabras recordó con pesar a Alberto Gowland Mitre, directivo de Exponenciar y de LA NACION, que falleció ayer.