SANTA FE.- Otro duro golpe a la producción santafecina. Esta vez, el granizo opacó lo que parecía iba a ser un nuevo récord en la campaña frutillera en la zona de Coronda, 45 kilómetros al sur de la capital provincial.

Según la evaluación oficial, la granizada, acompañada por intensas lluvias y fuertes vientos, que afectaron el fin de semana pasado a esa región, dañaron unas 170 hectáreas destinadas al tradicional cultivo, con una pérdida de 1.400.000 kilogramos de frutilla.

La consecuencia será inmediata para el sector industrial, ya que durante los próximos 10 días no habrá frutos “porque la planta, con suerte, volvería a dar frutillas en dos semanas”, según advirtió la subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Coronda, María Belén Sierra.

En tanto, los productores consultados apuntaron otro dato importante para evaluar los perjuicios: “Desde el 2005 no caía un granizo de esta magnitud” en la zona.

“Lamentablemente la jornada del viernes fue fatídica cuando empezó a caer el granizo, que no estaba pronosticado en ninguna de las plataformas que los productores frecuentemente consultan. Lo afectado representa un porcentaje altísimo del área sembrada. Estimamos que unos 67 productores fueron los afectados”, agregó Sierra.

De Coronda sale la mayor cantidad de frutillas Shutterstock

Ante una consulta, la funcionaria indicó que los mayores perjuicios abarcaron “una franja histórica desde el kilómetro 410 hasta el 426 de la ciudad. Nunca se vio granizo tan grande. La tormenta llegó en una época muy complicada porque la planta se recupera en diez días, pero eso es casi el fin de la cosecha. A su vez, no hay mano de obra golondrina, porque muchos de esos trabajadores que se ocupan en la zona ya están camino al sur donde empieza el período de la pera y la manzana en Río Negro”, lamentó.

Informes a los que accedió LA NACION señalan que la afectación no solo fue en los cultivos de frutilla sino que también hay pérdidas que se evalúan en cultivos de sandía, melón, zarzamora y frambuesa.

La pérdida de la parte final de la campaña frutillera, por ejemplo, no solo afecta a la producción primaria, sino que “incide totalmente al abastecimiento del sector industrial, como los casos de yogures, helados y la coctelería. O sea, tenemos mano de obra sin trabajar, una industria que no va a tener abastecimiento por 10 días, porque la planta con suerte va a volver a dar frutillas en 15 días, por lo que por ese tiempo Coronda no tiene frutillas”, insistió la funcionaria corondina.

Por el impacto en la producción se afectará el suministro del producto a industrias Freepik

“Los técnicos de esta cartera están hoy en la zona efectuando una evaluación. Vamos luego a saber a qué variedades afectó el granizo, aunque en forma preliminar se estima que por tratarse del final de la campaña, quedaba por cosechar un 20%, que por la calidad generalmente se despacha a industria”, explicó a este diario la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo.

Producción

La provincia de Santa Fe cuenta con aproximadamente 400 hectáreas destinada a la producción frutillera, de las cuales 320 hectáreas corresponden a la zona de Coronda y 81 hectáreas a la zona de la Costa, de esta capital al norte, donde también se ubican industrias procesadoras de la fruta.

La producción de esta provincia se destaca por la utilización de micro y macrotúneles, tecnologías de desinfección del suelo y actualmente se está incorporando el cultivo sin suelo. Técnicos del INTA Coronda, investigan la producción de frutillas semihidropónicas, junto a productores y proveedores de insumos en pos de buscar alternativas tecnológicas que optimicen el espacio físico y reducir la aplicación de agroquímicos. Según los profesionales, la hidroponía permite producir fruta durante todo el año especialmente en momentos donde hay escasa oferta. Coronda es la principal productora de frutillas del país, seguida por Lules (Tucumán).