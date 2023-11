escuchar

Un operario baja de un camión frigorífico, estacionado sobre el margen del ahora extenuado río Pilcomayo, en el departamento homónimo, cerca de Clorinda (Formosa), una media res vacuna y la carga sobre sus hombros. Con mucho oficio, el hombre desciende lentamente hacia el lecho del río totalmente seco para que la carne envuelta en un plástico no se le caiga. En ese trayecto algo sinuoso, cualquier paso en falso lo puede hacer perder la mercadería. Con calma, sabiendo que es el primero de varios, encara y camina unos treinta metros hacia adelante.

Del lado de enfrente, mientras tanto, subidos a un transporte refrigerado similar, otros lo observan y lo aguardan. Ni bien pisa tierra paraguaya, se acerca al camión y sus compañeros toman con cuidado la mercadería y la depositan adentro.

Con mucha naturalidad, dibujando un camino de hormiga en el suelo, los operarios van y vienen de un lado hacia el otro con el mismo fin: llevar desde la Argentina medias reses sin documentación alguna por un cruce fronterizo no permitido y sin controles aduaneros para ser comercializada en ese país.

El video impacta, hasta parece un espectáculo montado de antaños, sin embargo goza de actualidad. Y ocurre en un momento donde los gobiernos, dicen en la actividad, prefieren mirar para otro lado de las zonas fronterizas y controlar en “lugares con más visibilidad” para que no suba la carne.

Días atrás LA NACION contó cómo se presionó a los frigoríficos consumeros y exportadores para que la hacienda en pie en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas no se pague más de $1000, incluso frenaron por unos días nuevos permisos para las ventas al exterior.

“Mientras acá en Buenos Aires aprietan para que la carne vacuna no suba y no se le dispare el índice de inflación, al Gobierno la carne se le escapa por la frontera. Hace años que se contrabandea medias reses a los países limítrofes. Ahora se la saca del país y es Paraguay el que la exporta como carne paraguaya, en tanto acá tuvieron que cerrar varios frigoríficos exportadores o dar vacaciones anticipadas por no tener rentabilidad. Esto es muy triste, se llevan la carne argentina por contrabando que se exporta con sello de otro país”, indicó una fuente del sector frigorífico.

“Esto es vox populi en las cadenas de las carnes. Se sabe también que en Tucumán se faenan toros para llevarlos a Bolivia ¿Por qué nadie hace nada? ¿Qué intereses hay?”, ironizó.

“Antes colocaban de a dos medias reses cruzadas en una canoa y una persona quedaba en el extremo para remar hacia el otro lado. Ahora, con la sequía las cruzan caminando. Esto es así desde hace mucho tiempo sobre todo ahora que la moneda de un país es más fuerte con respecto a la otra”, dijo otra fuente consultada.

Procedimiento

Una cosa no menor para destacar del video es la manera de transportar la media res por parte del operario, a hombro, que fue materia de discusión más de dos años. En este tema, el Gobierno, más allá del dictado de una resolución para pasar de la media res al troceo, no logró hacer efectivo un cambio en la comercialización para la carne. No obstante, se llegó a un acuerdo para que la pieza de carne sea trasladada a través de carros metálicos y rieles y así el operario no haga fuerza para levantar alrededor de 130 kilos que pesa la media res. “El Gobierno pierde tanto tiempo en cosas impracticables e inaplicables como es el cuarteo, en vez de ocuparse temas relevantes que hacen a la soberanía del país como es el contrabando”, indicaron.

Otra fuente remarcó que, si bien el contrabando se da “desde hace mucho tiempo”, ahora se ve “sobre todo que la moneda de un país es más fuerte con respecto a la otra”.

En la Argentina, el Gobierno tiene prohibida la exportación de siete cortes populares: asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío. Además, la carne se exporta con un 9% de retenciones. Por otra parte, la brecha entre el dólar oficial y la cotización de la divisa norteamericana paralela hace perder competitividad frente a países productores como Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Lo que sucede en las fronteras argentinas no es exclusivo del producto cárnico. Son decenas de comunicados que envía a diario la Aduana, contando que desarticularon maniobras de contrabando e incautaron cargamentos con miles de kilos de granos de soja que iban a ser exportados ilegalmente, por ejemplo, desde la localidad misionera de El Soberbio hacia Brasil.

“No es un justificativo, pero la intervención del Gobierno en los mercados, como es la limitación para exportar carne vacuna, hace que se busquen cada vez más vericuetos para eludir estas injerencias estatales. En el otro lado de las fronteras están Paraguay y Brasil, países donde no existen trabas para producir ni exportar”, finalizó una fuente del sector.