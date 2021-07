“¿Olor a campo?: la crítica de un dirigente rural al ver a Etchevehere hablar de una protesta

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, una de las entidades que integran la Mesa de Enlace, se preguntó si el acto que harán el 9 de julio en San Nicolás productores independientes, de entidades de autoconvocados y de organizaciones ligadas al sector, además de comerciantes y otros sectores invitados, tiene “olor a campo”.

En un mensaje que escribió en la red Twitter, y que acompañó con un video del exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, durante el gobierno de Mauricio Macri, hablando sobre la movilización del próximo viernes, Iannizzotto reflexionó: “A una semana del #9DeJulio creo sensato preguntarse: ¿este acto tiene olor a campo?, ¿se tratará de una convocatoria genuina de los productores o de una movida política “ultra” con consignas difusas?”

Luego de eso, Iannizzotto remarcó: “¡El kirchnerismo gobernó tan mal, que resucita al macrismo!” Además de presidente de Coninagro, el dirigente está en la cooperativa Fecovita, en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y es director en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo oficial.

En LN+, Etchevehere se refirió a la movilización y dijo que la “República sintetiza todo” en relación a esa jornada el 9 de julio. “Son los valores que están en la Constitución Nacional vigentes y, como dijo muy bien Mario Negri, estamos muy cerca de perderlos. Estamos a siete diputados para que el oficialismo, si es que nos ganan, pueda lograr una reforma constitucional que ahí sí concrete su proyecto de llevar a la Argentina a una Venezuela, a una Cuba o a Irán”. Para Etchevehere, “la protesta tiene que desencadenar en las elecciones en acompañar a los candidatos que tengan los valores republicanos en sus plataformas, en su forma de actuar, no acompañar a los candidatos kirchneristas”.

Ante una consulta de LA NACION, Iannizzotto amplió sobre su mensaje en Twitter: “Pareciera que no es un acto del campo, no tiene olor a campo si Etchevehere sale a promocionar el acto, es un acto político. Mi opinión de que Coninagro esté en un acto político, opositor, me parece que no es lo que corresponde, pero es una opinión mía”, expresó.

A una semana del #9DeJulio creo sensato preguntarse: ¿este acto tiene olor a campo?, ¿se tratará de una convocatoria genuina de los productores o de una movida política “ultra” con consignas difusas?



¡El kirchnerismo gobernó tan mal, que resucita al macrismo!

Consultado si asistirá al acto en San Nicolás, Iannizzotto respondió: “Estamos analizándolo”. Agregó que se está viendo con Fecovita, Mesa de Enlace y el Consejo de Coninagro. Insistió que llevará la opinión que tome Fecovita para su discusión en Coninagro.

También precisó: “Esperamos más detalles de la organización porque no me han llegado, me llamaron por teléfono pero no sé bien qué características tiene”.

“Si es del campo, hay una gran presión, mucha disconformidad, falta de previsibilidad, el tema de la carne sigue mal, si es del campo mi opinión es que realmente los productores, los ganaderos se encuentran con mucho enojo por lo que está pasando”, señaló el presidente de Coninagro.

