“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La reflexión del papa León XIV durante su visita a la Argentina ofrece una oportunidad para repensar el desarrollo agropecuario. Su llamado a conservar la tierra también interpela a quienes la trabajamos.

Este artículo pone el foco en la agricultura porque es allí, especialmente en el complejo sojero, donde se aplican algunas de las alícuotas de DEX más elevadas, al mismo tiempo que la rentabilidad de numerosos productores está en jaque. Sin desconocer las dificultades del resto del agro.

La Argentina puede alcanzar grandes cosechas y exportaciones mientras numerosos productores tienen dificultades para sostener sus empresas. Ser productivamente eficiente no siempre significa ser económicamente viable. Y sin rentabilidad resulta difícil invertir, generar empleo, incorporar tecnología y cuidar el suelo.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en su informe del 12 de este mes sobre la campaña 2026/27, proyectó márgenes netos negativos para soja de primera, maíz y trigo en campos arrendados de la región núcleo. Aunque son proyecciones, muestran que costos y alquileres pueden comprometer explotaciones de altos rindes.

La Encuesta de Necesidades del Productor Agropecuario 2025 de la Universidad Austral, realizada a 842 productores pampeanos, agrega otra señal: la proporción de encuestados que arrienda tierras pasó del 80% en 2009 al 57% en 2025. Los establecimientos de más de 10.000 hectáreas prevén ampliar un 31% la superficie trabajada en cinco años, frente al 18% de los de 300 a 600 hectáreas. Los más pequeños tienden a buscar inversiones intensivas en sus propios campos antes que disputar nuevos alquileres. No implica que todos se achiquen, pero revela oportunidades diferentes.

No se cuestiona a quienes crecen: se trata de sostener productores de distintas escalas, junto con sus trabajadores, proveedores y pueblos del interior.

Los DEX: bajar, rediseñar y eliminar

En un artículo anterior, “El milagro del chacarero argentino”, propuse un puente financiero para eliminar rápidamente los derechos de exportación (DEX) sin abandonar el equilibrio fiscal. Esa opción requería condiciones de financiamiento compatibles con un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos. Con un riesgo considerablemente más alto, el puente resulta más costoso y difícil. El objetivo, sin embargo, no cambia: DEX cero.

La alternativa es una reducción general desde el primer año, con un cronograma público y exigible que lleve a su eliminación total en dos o tres años. Y mientras existan, no alcanza con bajar alícuotas: hay que revisar su diseño.

Soja

La soja soporta una carga mayor pese a que su producción tiene una incidencia directa limitada en la alimentación local. El maíz y el trigo, en cambio, abastecen cadenas como carnes, leche, huevos, harinas y panificados. Una reducción más intensa de los DEX sojeros, acompañada de un tratamiento relativo diferente para maíz y trigo, podría favorecer la transformación local de esos granos y el agregado de valor. Pero ese beneficio industrial no garantiza por sí solo menores precios al consumidor, y una diferencia tributaria mal calibrada puede desalentar las gramíneas y perjudicar la rotación.

Por eso, la reforma debe evaluarse conjuntamente: recaudación, rentabilidad de cada cultivo, agregado de valor y conservación del suelo. No proponemos retenciones diferenciadas permanentes, sino un mejor diseño transitorio dentro de una reducción general hasta su desaparición.

Actualizar el scoring para producir y conservar mejor

Estos principios ya formaban parte del “Shock Productivo Exportador”, de la Fundación Multiplicar: revisar los DEX, promover el agregado de valor y reconocer, mediante un scoring, las buenas prácticas de los productores. Hoy podemos actualizar sus instrumentos con información satelital, registros digitales, análisis de suelo, agricultura de precisión e inteligencia artificial, sin crear otra carga burocrática.

El scoring debería tener tres dimensiones claramente diferenciadas: solvencia y capacidad de repago; realidad económica, incluidos márgenes y arrendamientos; y desempeño productivo-ambiental, como rotaciones, reposición de nutrientes, cobertura del suelo, manejo del agua y prevención de la erosión.

Sin DEX, las exportaciones podrían multiplicarse Marcelo Manera - LA NACION

Podría facilitar el crédito y, mientras subsistan los DEX, orientar compensaciones o incentivos objetivos para quienes producen de manera sustentable, incluidos los arrendatarios. Los criterios deben ser transparentes, verificables y accesibles a todas las escalas. Después de eliminar los DEX, la herramienta debería seguir sirviendo al financiamiento y al cuidado de los recursos naturales.

Sin rentabilidad no hay inversión sostenida; sin suelos sanos no habrá rentabilidad futura. La política económica debe reconocer ambas realidades, no enfrentarlas.

La transición hacia DEX cero exigirá disciplina fiscal, reasignación del gasto y crecimiento de otros ingresos. El avance de la energía y la minería amplía las posibilidades, aunque sus exportaciones no reemplazan automáticamente los recursos tributarios perdidos.

El papa León XIV no propuso un régimen de retenciones ni un scoring agropecuario. Nos recordó algo más esencial: que las decisiones económicas deben poner a las personas en el centro y que el progreso no puede destruir la tierra que recibirán las próximas generaciones.

Una economía al servicio de las personas debe permitir que quienes producen vivan dignamente de su trabajo, puedan invertir y dejen una tierra igual o más productiva a sus hijos. Ese es el desafío de una nueva política agropecuaria.

Productor agropecuario y ex subsecretario de Agricultura de la Nación