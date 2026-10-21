Oro verde: invertirán US$19,5 millones en San Juan para ampliar la producción de alimentos y pistachos

Con el objetivo de ampliar su capacidad industrial, diversificar su producción y agregar valor a las materias primas que produce en la provincia, SolFrut invertirá US$19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028. Según dijeron, el plan contempla la construcción de una planta destinada a la elaboración de alimentos y el desarrollo de una instalación para procesar y secar pistachos, un cultivo en expansión en la región.

En detalle, la compañía argentina, con más de 30 años de trayectoria en el sector agroindustrial, destinará US$9,5 millones a la primera iniciativa y otros US$10 millones a la etapa inicial de la planta de pistachos. Con ambos proyectos busca integrar más etapas de la cadena productiva, incorporar tecnología y ampliar su oferta para abastecer distintos mercados.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo desde San Juan, transformando la producción primaria en alimentos de mayor valor agregado y generando nuevas oportunidades a partir de los recursos y las capacidades que tiene la provincia”, señaló José Chediack, presidente de SolFrut. El ejecutivo agregó que las inversiones responden a una estrategia de largo plazo, orientada a desarrollar nuevas categorías y consolidar un modelo agroindustrial integrado, competitivo y sostenible.

SolFrut invertirá US$9,5 millones en una nueva planta de alimentos en Sarmiento, San Juan, cuya construcción está prevista entre fines de 2026 y principios de 2027 Solfrut

Destacaron que la primera obra se levantará en el departamento de Sarmiento. Con un presupuesto estimado de US$9,5 millones, que incluye maquinaria, infraestructura y áreas de servicio, la empresa prevé comenzar la construcción entre fines de 2026 y principios de 2027. El proyecto contempla una nave central de aproximadamente 1700 metros cuadrados.

La instalación estará destinada inicialmente a la elaboración de salsas, aunque fue diseñada para incorporar otras líneas de producción en el futuro. Esa flexibilidad permitirá ampliar la cartera de alimentos de Oliovita, la marca de la compañía, y fabricar productos para terceros bajo el sistema de marcas blancas, dijeron.

El segundo proyecto estará orientado al procesamiento y secado de pistachos, con equipamiento de última generación. La inversión inicial prevista asciende a US$10 millones y la construcción comenzaría durante el segundo semestre de 2027. El desarrollo se realizará por etapas, en función del crecimiento de la actividad.

El segundo proyecto estará orientado al procesamiento y secado de pistachos, con equipamiento de última generación con una inversión inicial de US$10 millones Solfrut

La compañía ya tiene más de 1100 hectáreas de pistachos implantadas en el departamento sanjuanino de 25 de Mayo y proyecta ampliar la superficie cultivada. El fin es que una mayor parte del valor generado por el cultivo permanezca en San Juan. Para eso, la empresa busca integrar la producción primaria con las etapas posteriores de procesamiento, en lugar de limitar su actividad al cultivo y la cosecha, explicaron.

“Cada inversión es una apuesta al talento, a la innovación y al valor que podemos generar desde el origen. Queremos seguir creciendo, abriendo oportunidades y demostrando que desde San Juan podemos construir una agroindustria argentina competitiva, innovadora y con proyección internacional”, destacó Chediack.

"Queremos seguir creciendo, abriendo oportunidades y demostrando que desde San Juan podemos construir una agroindustria argentina competitiva, innovadora y con proyección internacional”, destacó Chediack

Recordaron que los nuevos desarrollos se suman a otras inversiones recientes que ampliaron la estructura industrial de la firma. Durante 2026, destinó US$1,5 millones a poner en funcionamiento una planta de elaboración y fraccionamiento de acetos en sus instalaciones de 25 de Mayo. El proyecto incluyó una máquina fraccionadora de última tecnología, una caldera, barricas y tanques para integrar distintos procesos de elaboración y envasado.

A esa inversión se agregó la inauguración de un parque solar fotovoltaico de 2,98 megavatios pico (MWp) en Finca El Principio. Se trata de la primera etapa de un proyecto que llegará a los 6 MWp y que apunta a contribuir al abastecimiento energético de las operaciones de la empresa, con mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad de sus procesos.

En 2025, SolFrut inauguró en San Juan una planta de fraccionamiento de aceite de oliva

En 2025, además, SolFrut inauguró en San Juan una planta de fraccionamiento de aceite de oliva. Esa infraestructura reforzó su capacidad para envasar y comercializar productos en el mercado local y en el exterior.