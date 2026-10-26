Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, prohibió la circulación por 48 horas y lanzó una advertencia a tamberos: “No me rompan los caminos”

El intendente del partido bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro (UxP), anunció que durante 48 horas quedará prohibida la circulación por los caminos rurales del distrito, con una excepción para los tamberos que sacan la leche de los establecimientos. La medida rige desde este lunes, aunque el jefe comunal advirtió que podría extenderse si continúan las precipitaciones.

En un video difundido en su cuenta de X, Zurro dijo que se comunicará con la Policía Rural y pidió a los vecinos que eviten transitar para preservar los caminos. “No me rompan los caminos rurales, que cuesta mucho que los reconstruimos, que trabajamos, que le brindamos una conectividad a todos”, expresó.

Acompañando el video, el Jefe comunal escribió en la publicación que llamó la atención de los productores: “A partir de hoy, durante 48 horas queda prohibido circular por caminos rurales, excepto por tamberos. En caso de que continúen las precipitaciones, lo extenderemos. Entre todos tenemos que cuidar la conectividad del partido de Pehuajó”.

En la grabación, el jefe comunal precisó que la restricción alcanzaba para los días lunes y martes y que luego evaluará cómo evoluciona el tiempo. “De acuerdo a cómo venga —porque lluviecita corta, lluviecita corta— y de acuerdo a cómo venga el tiempo, por ahí extendemos”, precisó.

Pablo Javier Zurro, intendente del partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires

Zurro mencionó como excepción a los tamberos y reiteró el plazo de la medida. “Hasta el martes inclusive, no se puede transitar. Si sigue lloviendo, lo extendemos”, apuntó.

En su mensaje escrito, el intendente de Pehuajó también pidió colaboración para preservar la conectividad del distrito. “Entre todos tenemos que cuidar la conectividad del partido de Pehuajó”, indicó.

El estado de los caminos rurales y el impacto de las lluvias ya habían generado preocupación en la zona. La medida se conoce en una región donde el estado de los caminos rurales y el exceso de agua vienen generando preocupación entre los productores. En Pehuajó y otros partidos del centro oeste bonaerense, las lluvias han dejado sectores anegados y dificultado el acceso a los campos y la salida de la producción. Desde Carbap advirtieron meses atrás, además, por la falta de mantenimiento de la red vial rural y el escaso avance de obras hidráulicas para mejorar el drenaje.

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, llamó la atención de la gente de Pehujó por sus dichos

A esa situación se suma la preocupación por El Niño, fenómeno que se encuentra en desarrollo y que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en distintas regiones del país. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una alta probabilidad de que alcance una intensidad histórica. En el sector agropecuario temen que nuevas lluvias agraven el deterioro de los caminos y compliquen la circulación, la siembra y el traslado de la producción. La intensidad del fenómeno, no obstante, no determina por sí sola cuánto lloverá en cada localidad.

El descargo de la gente

“La de siempre: habla como si el camino fuera de él”, lanzó un usuario. “80 años pagando impuestos ¿y este es el resultado? ¿Tiene autoridad para exigir algo así? ¿Alguna ley lo ampara? Sería el colmo", escribió otra persona.

“Tiren la leche y listo. Total los caminos rurales la guita la ponen del conurbano”, indicó otra persona. “El señor recaudador”, dijo una persona. “Ponele estabilizado, maestro. Es de no creer”, precisó una usuaria, entre otras.