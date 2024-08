“Palitos verdes”: la batalla contra una millonaria trampa con la yerba que se persigue hasta en las rutas

Escuchar

POSADAS, Misiones.-El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) incautó hace unos días un cargamento de bolsas de arpillera con 5040 kilos de palo de descarte de la yerba mate, de color blanco-verdoso, que eran transportados en un camión en la localidad de Guaraní, a 5 kilómetros de Oberá. Un grupo de inspectores del área de fiscalización del organismo procedieron a descargar el camión, labrarle un acta al conductor y quemar ese contenido de palo de descarte de la yerba (de un grosor y largo semejante al de algunos alimentos para mascotas) en una chacra de la zona.

El INYM informó que en lo que va del primer semestre se inutilizaron 2,9 millones de kilos de palo de descarte de la yerba, lo cual es una cifra considerablemente superior a los 2 millones que se habían inutilizado en el mismo período del 2023. ¿Qué es el palo y por qué se lo persigue por las rutas con inspectores, incautaciones y destrucciones in situ?

La yerba mate, según el Código Alimentario Argentino, se compone de hoja y palitos de la planta Ilex Paraguariensis (el nombre científico de la popular bebida). El Código Alimentario establece que un paquete de yerba no puede tener más de 35% de palo y el 65% restante debe ser hoja, con algo de polvo. Además el palo debe respetar un tamaño máximo. Hay marcas líderes cuyos paquetes tienen 20% o incluso menos. Otras, prácticamente no tienen nada y son “despaladas”.

Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Desde siempre, en el sector yerbatero existió una práctica que algunos la atribuyen a empresarios o “piratas” inescrupulosos, que compran en el mercado negro cargamentos con palo de descarte, lo muelen y lo hacen pasar por polvo, palo y yerba. Hoy es prácticamente un delito y constituye una competencia desleal entre las empresas que lo hacen frente a las que cumplen con todas las normas. Este palo de descarte no tiene exactamente el mismo color, ya que suele ser de tonalidad mucho más blanca que el resto de la yerba.

Desde hace 10 años el INYM ha intensificado su trabajo para velar por la calidad de la yerba mate que se vende en cada paquete y lo ha hecho con celosos controles en las industrias y secaderos. Mensualmente los secaderos e industrias informan el stock de palos, y desde el INYM mandan a inspectores para controlar que no haya discrepancias entre lo declarado y las existencias, cuya destrucción es supervisada por los agentes del organismo. Ese palo se utiliza como abono, se quema o es usado como chip para alimentar calderas. A pesar de que perdió las facultades regulatorias que le permitían establecer el precio de la hoja verde y la yerba canchada cada seis meses, el INYM aún realiza los controles de calidad para resguardar al producto.

La batalla contra una trampa con la yerba que mueve millones y se persigue hasta en las rutas RHJPhtotos - Shutterstock

Existen compradores que deambulan por los secaderos adquiriendo esas bolsas de palo para luego venderlas a algunos yerbateros que la muelen y la introducen en su paquete generando una ganancia importante, ya que es mucho más barato ese contenido que poner yerba molida. Se trata de una parte de la rama que ingresa al proceso industrial que se considera descarte y no yerba mate. No son pocos en el sector los que lo ven como materia prima que insume nutrientes del suelo, sol, agua, trabajo del productor y el tarefero, pero se termina tirando y, por ende, es una pérdida pura.

Gestión

Durante la gestión del anterior presidente del INYM, Juan José Szychowski, el organismo yerbatero logró sacar de circulación millones de kilos de palo, buscando proteger la reputación del producto y perseguir la competencia desleal de algunos empresarios que logran así abaratar el producto.

Así son las ramas de la planta de yerba mate que ingresan a un secadero o industria. El diámetro máximo no debe exceder los 7 milímetros, similar al grueso de una birome

Sin embargo, para algunos expertos en el sector industrial, el INYM no debería controlar a las industrias y secaderos cada vez, con procedimientos engorrosos que no hacen otra cosa que penalizar al que hace todo legalmente, sino que debería ir a las góndolas y controlar los paquetes de yerba. “Que fiscalicen y sancionen a cualquiera que venda un paquete de yerba mate con más de 35% de palo”, explicó a LA NACION un industrial que habló en off the record.

Incluso hubo propuestas que se discutieron en el directorio del organismo para que, en lugar de controlar a la yerba canchada (que es la de primera molienda gruesa), se pase al control de la yerba que contienen los paquetes, a través del llamado método de fibra bruta o fibra cruda, que consiste en un costoso análisis de laboratorio que con procedimientos químicos determinan qué es hoja y qué es palo.

Cuando se corta la rama de la planta, el diámetro máximo no puede pasar los 7 milímetros, de lo contrario la industria no la recibe

La cantidad de palo de descarte que generan los secaderos cada día es exorbitante. En esta cosecha gruesa que arrancó en abril y se extenderá hasta el mes próximo están ingresando a los secaderos más de 130 millones de kilos de hoja verde por mes. Esa cantidad de materia prima es la que cortan los tareferos en los yerbales y transportan en el camión rápidamente hasta un secadero ubicado típicamente en distancias menores a los 100 kilómetros, ya que esa hoja no puede esperar más de 24 horas hasta ingresar al proceso de secado para evitar la oxidación. Los cosechadores o tareferos cortan ramas con hojas adheridas cuyo diámetro máximo no puede superar los 7 milímetros. Esta medida se hace “a ojo de buen cubero” y luego está en cada secadero admitir la materia prima o rechazarla por un grosor excesivo de la rama.

Por cada tres kilos de hoja verde se obtiene casi un kilo de yerba canchada, que es la que luego se estaciona entre 4 y 12 meses en bolsas de arpillera y enormes galpones con condiciones controladas de temperatura y humedad. El procedimiento es carísimo porque implica inmovilizar miles de millones de pesos en capital de trabajo, aunque en épocas de alta inflación y cepo aumentar los stocks de yerba canchada se consideró una inversión bastante rentable.

Una vez que pasa el primer secado la yerba pasa por una zaranda que tiene unos tajos de 5 milímetros por 70 milímetros (o 0,5 centímetros por 7 centímetros): todo lo que no pasa por ese filtro es considerado material de descarte, explicó a LA NACION un industrial. “El que cae del otro lado, va con la yerba”, agregó.