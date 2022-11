Para recaudar US$200 millones, el Gobierno amplió el cupo de exportación de maíz a 20 millones de toneladas

escuchar

Necesitado del ingreso de dólares, el Gobierno amplió el cupo para exportar maíz de la campaña 2022/23. Hasta ahora, los exportadores tenían registradas 8,9 millones de toneladas de un cupo de 10 millones de toneladas y pasarán a 20 millones de toneladas para la próxima campaña. Con esta medida, el Estado prevé recaudar US$200 millones inmediatamente, por el pago de retenciones.

La decisión forma parte del plan de “fomento a las exportaciones”, que tiene el Gobierno en marcha y se hará efectiva a partir de mañana en los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

En rigor, el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en la página web indicó que habrá un nuevo cupo de diez millones de toneladas adicionales, desde abril de 2023 hasta marzo del 2024. Según aclararon fuentes privadas a LA NACION, la idea es no tocar más el maíz de esta campaña 2021/2022, cuyo volumen de equilibrio es de 36 millones de toneladas, sino hacerlo a partir de la próxima cosecha. “La ampliación de estos registros forma parte del plan de rescate del Estado argentino”, ironizó una fuente del sector comercial, en referencia a la necesidad que tiene el Gobierno por hacerse de dólares, en un contexto de caída de reservas del Banco Central.

“Por medio de la presente, se hace saber al sector exportador, que de acuerdo a lo normado por la Resolución 276/2021 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que para el Maíz de la campaña 2022/23 el Volumen de Equilibrio se fija en 20 Millones de Toneladas. La oficialización de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior relativas a este producto se hará efectiva a partir de las 11.00 hs del miércoles 9 de noviembre de 2022″, indica la circular publicada por esa cartera.

El Gobierno percibiría inmediatamente es el pago del 90% de los derechos de exportación del 12% que tiene este cereal, que alcanzaría los US$200 millones Shutterstock

Con esta iniciativa, el Gobierno busca abrir un mayor ingreso fiscal, a través de las divisas por 11,1 millones de toneladas adicionales. En rigor, el efecto real, por ahora, no es que ingresen mayores divisas en el corto plazo, ya que los embarques comienzan a registrarse en el primer trimestre del año; por ende, se prevé que recién a mediados del próximo año comiencen a efectivizarse. El valor total por estos embarques se prevé por el valor FOB actual sería de alrededor de US$2500 millones, por contratos de exportación, pero esto no ingresaría ahora, ya que son registros. No obstante, hay incertidumbre en el sector por la demora de la siembra de maíz temprano a raíz de la sequía.

Fuentes del sector privado indicaron que lo que el Gobierno percibiría inmediatamente es el pago del 90% de los derechos de exportación del 12% que tiene este cereal, que alcanzaría los US$200 millones, que es lo que prevé llevarse el Estado y es el motivo por lo que abre esta cuota ahora en noviembre.

Hay que recordar que el 12 de julio pasado, el Gobierno fijó en 36 millones de toneladas el cupo de la campaña 21/22, que ya alcanzaron 32.906.830, según se especifica en la página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. De este total, los exportadores aún tienen un saldo de más de 3 millones de toneladas adicionales para registrar.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), para la presente campaña el complejo maíz alcanzaría despachos por US$9896 millones, levemente por encima de la estimación anterior producto de una mejora en los precios.