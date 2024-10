“Pobrismo vial”: las tres rutas claves para el agro que Santa Fe quiere manejar para cambiar una historia de decadencia

Escuchar

SANTA FE.- Para esta provincia y para las que integran la Región Centro, la llegada de la producción a los puertos para procesamiento y/o exportación, en tiempo y forma, asegura buenos resultados y mejora el análisis de los costos. Por eso, en los últimos meses, la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro intensificó un pedido al gobierno nacional para le transfiera tres rutas consideradas claves en el desplazamiento de la producción.

Se trata de las rutas nacionales 11, A-012 y 33, cuyo estado es “deplorable” según la expresión de los funcionarios locales. Esas carreteras unen, por ejemplo, las procesadoras de aceite, los puertos privados que exportan la producción granaría y la cárnica, pero además son importantes en la comunicación con los centros fabriles instalados en la región central del país.

“Son unos 1000 kilómetros, un poco más de un tercio de los kilómetros que recorren las rutas nacionales por nuestra provincia. Llevamos concretadas varias reuniones con funcionarios nacionales. Estuvimos hace poco con el ministro de Economía, Luis Caputo, y, si bien avanzamos mucho, estamos aguardando que nos respondan. Que se firme el decreto. No pedimos más que las reparen, queremos terminar con este pobrismo vial de pedir que reparen los pozos. Que nos pasen (esas rutas) que nosotros nos organizamos y las reparamos. Falta que nos hagan un decreto que nos permita trabajar en eso”, sostuvo hoy ante una consulta de LA NACION el ministro de Obras Públicas provincial, Leandro Enrico.

“Vamos a insistir hasta que nos den las rutas para que las reparemos. En este sentido, tengo dos opciones: o me quedo sentado en el Ministerio y no hago nada, o voy a golpear puertas en Buenos Aires. Yo hago lo segundo. A veces las cosas no se logran en un primer momento, pero sé que hay que insistir y gestionar”, insistió el funcionario.

Ruta nacional 33, jurisdicción de Rufino

Enrico recordó que “la decisión política del gobierno está pero tienen que materializarla. No tenemos todavía el decreto firmado que nos transfiera las rutas. El ministro de Economía asumió ese compromiso en la Bolsa de Comercio de Rosario hace más de un mes. Estamos avanzando pero depende del gobierno nacional. Estamos esperando que nos respondan. No podemos seguir con una infraestructura vial obsoleta, de pozo en pozo”, graficó Enrico.

Luego reclamó: “Permítannos organizar un esquema de operación y mantenimiento de estas rutas y que lo hagamos, como todos los países ordenados, con un sistema de peaje. En estos 10 meses que llevamos de gestión cambiaron tres meses los funcionarios en Vialidad Nacional y es empezar de nuevo. Les hicimos estos planteos nuevamente y nos dijeron lo mismo que el ministro de Economía, que tienen un debate por estas concesiones”, apuntó.

Explicó al respecto que “lo que más preocupa es la falta de inversión. No esperamos grandes obras, ni autopistas. Según los compromisos, tienen que cortar el pasto y reparan los pozos, es decir tienen que hacer lo elemental, y no lo hacen”, indicó Enrico.

Por su parte, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, uno de los funcionarios que acompañó al gobernador Pullaro a la última reunión con Caputo en Buenos Aires, sostuvo que “no somos una provincia que va a mendigar o pedir subsidios o planes. Vamos con temas estratégicos para Santa Fe y la República Argentina, fundamentalmente las rutas nacionales donde pedimos que se hagan cargo de rutas en muy mal estado. Que nos cedan las rutas si no pueden mantenerla porque queremos buscar una solución en concreto de arreglo y mantenimiento. El ministro Enrico fue nueve veces a buscar esa firma que aún se sigue demorando. Esperamos que antes de fin de año nos cedan las rutas”, subrayó.

Ruta nacional A 012, altura de Roldán Municipalidad de Roldán

Las rutas

El reclamo por el estado de la ruta nacional 11, especialmente en el centro norte de Santa Fe, viene desde el año pasado, por tramos intransitables y decenas de accidentes trágicos. Esta ruta, denominada “Carretera Juan de Garay”, nace en Rosario y une las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. Finaliza en el puente internacional “San Ignacio de Loyola”, en el límite con Paraguay.

La ruta nacional A 012 es una carretera de un trazado semicircular de 67 kilómetros, que une San Lorenzo y Pueblo Esther, circunvalando Rosario y los puertos del polo oleaginoso más importante del interior del país.

Finalmente, la nacional 33 o “Ruta del Desierto Dr. Adolfo Alsina”, une la ruta nacional 3 en la ciudad de Bahía Blanca con la avenida de Circunvalación de Rosario. El tramo que más interesa es el que conecta Rufino con Rosario.